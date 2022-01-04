駐洛經文處退席風波有內情 持續發酵

羅省中華會館副主席周賜軒。（檔案照）

羅省中華會館四大首長勝選暨新年答謝晚會上，發生駐洛杉磯 台北經濟文化辦事處長及團隊退席風波，3日在南加傳統僑界繼續發酵。

部分僑領認為，中華會館身為傳統僑社領頭羊，有兼顧屬下27個僑團利益責任，在活動邀請和安排上應享有充分自由；部分僑領則認為本次風波與民進黨政府執政、去中華民國 化有密不可分的關連，海外傳統僑界的兩岸之爭，乃意料之中。不過中華會館部分新當選的首長表示，此次風波並非他們所預期，一些安排事前並不知道，直到事情發生當下，才大吃一驚。

洛杉磯台北經濟文化辦事處3日表示，他們對此次退席風波沒有進一步評論。

會館副主席：參選團隊變調

中華會館副主席周賜軒3日表示，此次參選中華會館主席副主席和正副監事長四人團隊開始時合作默契，馬到成功，但沒想到成功之後變了調。

周賜軒說：「很多事情我都不知道，很多事情到底是誰決定，也不清楚」。比如當選團隊本來講好，29日前往拜會中國駐洛杉磯總領館，他本人因為曾有中華民國軍官和僑務榮譽職人員身分，已先表示不會參加，大家表示理解和同意。但他28日在休假期間通過別人得知，自己的團隊已提前在27日拜會中領館 ，自己則完全沒有被知會，「對這種先斬後奏的做法，我深感意外」。

周賜軒表示，在28日中華會館15人團隊前往拜會經文處時，新班子「同意經文處不會有突發事件發生」。他解釋，照傳統理解，所謂的「突發事件」，包括邀請中領館人員參加活動、宣讀賀函賀狀等，所以晚會那天大家興高采烈時，突然聽到中華會館書記長宣讀中領館賀電，很多人都感到突然，「因為那晚程序上沒有這一條，我自己也不知道，沒看過這個賀函」。

他認為，中華會館應該按照章程，而不是按個人意願和立場或想法辦事，「這是大是大非的問題」。

資深僑領：會館非政治棋子

但不願透露姓名的資深僑領則認為，歷届四大首長歷來都尊重中華會館章程，中華會館屬下27個僑團來自不同地方，很多鄉土的情親，因此多年來各方的賀詞都會向公眾朗讀表示尊重，有針對性地冷落某一份賀函，並非會館傳統的為客之道。該僑領進一步認為，中華會館是美國華人社團，並不屬於任何一方，它的宗旨是服務僑民，不應成為政治的棋子。

該僑領表示，數十年來每年參加中華會館新首長就職和慶功餐會，此次四位新當選的會館首長作為主人按照傳統，在獲勝後以私人名義宴請和答謝大家，當天餐會輕鬆愉快，原先就沒有準備國旗，他相信台僑類似的私人餐會也不會掛國旗唱國歌。他認為，雖然中華會館事前有承諾說不會出現「意外」，但在中華會館立場，不可能對一個國家的賀狀置之不理，歷年都是如此。「中領館送賀函、送花籃祝賀當選團隊，十幾年都如此」，不明白為什麽此次在僑界引起那麽大的風波。

中華會館資深顧問馬樹榮3日透露，中華會館四大首長本次致謝晚會背景時表示，在中華會館選舉結束後，他本人安排新舊首長一起前往中領館拜會，同時也請中領館向當選四位送賀函表示祝賀，「主要是恭賀當選，預祝任期圓滿成功，賀詞四平八穩，沒有特別」。

他指出，中領館賀詞本來打算在宣布當選時宣讀，但因之前有不同意見，所以改為在慶祝餐會時宣讀。

馬樹榮表示，此次是中華會館四大首長自己出錢宴請的私人餐會，張素久等大陸僑領也是私人邀請的客人，主辦人員也沒有邀請她特別上去講話，還起風波，實在遺憾。而很多老僑來自廣東，隨著時代的改變，他們在歸依感上應該有更多的選擇。

謝宗煌：兩岸僑界之爭預料中

海外中國國民黨聯盟共同主席謝宗煌則認為，經文處處長在中華會館新年餐會上退席，兩岸僑界之爭，乃預料之中，遲早都會發生。

冰凍三尺非一日之寒，謝宗煌認為，民進黨執政五年多來，不但不支持「九二共識」，反而持續反中、抗中、去中，兩岸在海外已經失去互信互讓，馬政府執政時期「僑務休兵」默契已不復存在。他表示，洛杉磯中華會館是百年來在海外支持中華民國的重要指標，當然是大陸駐外單位一直努力爭取的對象，隨著蔡政府的一再「去中華民國化」的作為，已造成駐外單位的偏頗失能，以及海外僑社對政府的向心力流失。

謝宗煌也認為，中華會館是海外僑胞的精神堡壘，應該為美國華人爭取自身更多的權利與福祉，不應該捲入兩岸的政治鬥爭。