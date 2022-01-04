洛縣傳播率創2年新高 新增1.6萬確診

Omicron疫情延燒，洛杉磯縣兒科醫院住院率高升。(美聯社)

洛杉磯縣3日的數據顯示，當天因新冠新增1萬6269例陽性病例和8例死亡。作為Omicron無情傳播的顯著跡象，現在洛縣 的新冠病毒傳播率，幾乎達到2020年疫情發生以來的最高峰。面對春季學期陸續開學，過去一周兒科住院人數的激增，讓公衛專家呼籲家長和學生採取防疫措施。

根據加州 3日早上發布的新冠電腦模型的估計，洛杉磯縣的每個感染者平均都會將病毒傳播給另外兩個人。 而相比之下，洛縣公共衛生局估計，即使在去年冬天激增最嚴重的時候，有效傳播率也沒有超過1.4。上周在洛縣測試的人中，有超過五分之一發現他們感染新冠病毒。

據公衛數據，在12月4日至12月25日期間，兒科住院人數增加了近190%。雖然住院兒童的人數仍然很少，但零至四歲兒童的發病率增幅最大，增加了3.25倍。其次是12至17歲的青少年，增加了三倍。五至11歲的兒童住院數增長了1.5倍。從11月8日開始的兩周到12月26日結束的兩周，兒童病例也增加了207%。

資料來源：洛杉磯縣公共衛生局，數字不包括巴沙迪那、長堤市。製表：記者李雪

隨著過去一周兒科病例和住院人數的繼續增加，加之許多兒童恢復面授課程，洛縣公共衛生局要求師生家長都遵循安全措施，包括在室內和室外擁擠的空間佩戴醫用口罩；在學校重新開放的最初幾天之前或期間對所有教職員工和學生進行測試；並嚴格遵守12月31日發布的衛生令中，修訂後的檢疫和隔離要求。除了接種和加強疫苗外，這些都是幫助減少社區和學校傳播的關鍵步驟。

本周為提高學校檢測 能力，洛縣公衛局和縣教育辦公室正努力為該縣140萬學齡學生，分發加州提供的家庭檢測試劑盒。此外，洛縣家庭檢測收集計劃通過郵件向所有出現新冠症狀，或認為自己可能接觸過患者的洛縣居民，提供免費的居家新冠鼻拭子檢測盒。民眾可以通過洛縣網站索取。

南加州流行病專家黃重德醫師告誡，現在是冬季高發季節，疫情形勢嚴峻，除了打疫苗、戴口罩之外，民眾應盡量少去人群聚集的地方，時刻與他人保持安全距離；假如已出現新冠症狀，應自我隔離並戴好口罩，與同住者保持距離，避免再傳染給家人；如果剛去過一些感染風險較大的場所，或接觸過患者。