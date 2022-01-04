我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

荷姆斯「一滴血」吸金騙局4罪成立 柯林頓也曾背書

六旬華人打加強針重症住院 被子女傳染

記者邵敏╱洛杉磯報導
洛杉磯縣亞凱迪亞市的新冠病毒檢測站。（記者邵敏╱攝影）
洛杉磯縣亞凱迪亞市的新冠病毒檢測站。（記者邵敏╱攝影）

聖誕新年假期剛過，洛杉磯縣感染病例正在以不可思議的速度激增，重症住院人數也增加。很多人以為，打了疫苗就可以高枕無憂，實際上存在一些案例，雖然已打加強針，仍然染疫重病住院。專家提醒已接種疫苗者不能掉以輕心，自己可能沒有症狀，但回家傳染給家中的老人和小孩，可能造成嗄重後果。

南加州流行病專家黃重德表示，他有一名華人患者，已經打了第三針加強劑，但還是不幸感染，如今正在住院治療。這名華人患者是洛杉磯居民、60歲左右，至今已經住院五天，治療效果較好，沒有生命危險。

黃重德說，患者目前還在使用氧氣瓶，血氧濃度已控制在90%左右，病情相對穩定。這名患者的感染源來自於家人，「患者的子女在外工作感染病毒，回家後再傳染給老人，因其體質比較差，很快就轉為重症，而家人都是輕症或無症狀感染者」。

這是一名典型的新冠疫苗突破病例，據黃重德介紹，這樣的病例雖然總體比例不高，但在臨床上也並不少見。他目前還在治療另外一名患者，同樣也是已打加強針，但感染之後轉為重症並住院治療。這名患者是56歲的西裔男子，家中孩子在外感染病毒後，再傳染給全家人。

面對洛縣感染病例日益激增局面，在第一線工作的黃重德說，現在不僅感染多，重病住院的也多，但總體來說，住院人數還是比去年減少。他特別強調，民眾不要以為已接種疫苗就可放鬆戒備，因為疫苗突破的例子並不少見，最好的防範方式就是在接種疫苗的基礎上，繼續戴好口罩

黃重德說，很多人並沒有正確戴口罩，「我經常看到很多老美，戴著口罩鼻子卻整個露出來，這相當於沒有戴口罩」。目前感染人數多，但醫護人員病例卻很少，就是因為在打疫苗的基礎上，嚴格遵守戴口罩規定，保護效果好。

疫苗 口罩 洛杉磯

上一則

華人區各學校陸續開學 未改上網課

下一則

華婦未打疫苗 全家染新冠 出現酸痛疲倦才驗出

延伸閱讀

法國擬立法要求疫苗接種證明 數十議員遭死亡威脅

法國擬立法要求疫苗接種證明 數十議員遭死亡威脅
大型餐飲第一槍 星巴克：要求員工接種疫苗或定期篩檢

大型餐飲第一槍 星巴克：要求員工接種疫苗或定期篩檢
人體T細胞可抗Omicron 研究：「第二道防線」防重症

人體T細胞可抗Omicron 研究：「第二道防線」防重症
洛杉磯一休閒中心致命槍擊 距兒童遊樂場不到百呎

洛杉磯一休閒中心致命槍擊 距兒童遊樂場不到百呎
凱瑟研究報告：健康差、年長者 突破性感染住院風險高

凱瑟研究報告：健康差、年長者 突破性感染住院風險高
爾灣加州大學教授因未接種疫苗被解僱 稱有自然免疫力

爾灣加州大學教授因未接種疫苗被解僱 稱有自然免疫力

熱門新聞

達美航空27日表示，空中返航的原因與上海機場疫情新規有關。（讀者提供）

美飛中航班為何6小時後空中折返 原因看這裡

2021-12-27 16:28
華人和孩子26日晚從西雅圖到舊金山的路上遭遇車禍，在冰天雪地裡等了三個多小時。（顧彬彬提供）

華人回國太難 飛機折返 三遇航班取消 暴雪還遭車禍

2021-12-27 22:03
美飛中機票大漲，華人搶不到票回不了家。（顧彬彬提供）

美飛中機票價翻番 華人不問價只搶票回家過年

2021-12-29 20:52
未來加州的廚餘必須分類丟棄，違者將罰款。(加州州政府網站)

廚餘沒分類就丟 加州將罰款

2021-12-27 02:18
最近不少人因為新冠確診而不得不改簽機票。（讀者提供）

確診人數太多 中美航班1月面臨全部熔斷

2021-12-30 20:15
警察進入伯靈頓服裝店內，舉槍攻向嫌犯襲擊地點。（LAPD視頻）

子彈穿過試衣間14歲少女枉死 視頻公布

2021-12-28 14:13

超人氣

更多 >
上台大休學拍A片 「木子小姐」傳死訊 校方澄清還活著

上台大休學拍A片 「木子小姐」傳死訊 校方澄清還活著
疫情失業反創傳奇 她開麵包店賺翻

疫情失業反創傳奇 她開麵包店賺翻
5核武國領袖聲明：核戰爭打不贏也打不得

5核武國領袖聲明：核戰爭打不贏也打不得
矽谷老婦剎車踩成油門 整車飛進段純貞牛肉麵店

矽谷老婦剎車踩成油門 整車飛進段純貞牛肉麵店
紐約州單日新冠死亡破100例、住院9563例 皆1年來新高

紐約州單日新冠死亡破100例、住院9563例 皆1年來新高