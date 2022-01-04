六旬華人打加強針重症住院 被子女傳染

洛杉磯縣亞凱迪亞市的新冠病毒檢測站。（記者邵敏╱攝影）

聖誕新年假期剛過，洛杉磯 縣感染病例正在以不可思議的速度激增，重症住院人數也增加。很多人以為，打了疫苗 就可以高枕無憂，實際上存在一些案例，雖然已打加強針，仍然染疫重病住院。專家提醒已接種疫苗者不能掉以輕心，自己可能沒有症狀，但回家傳染給家中的老人和小孩，可能造成嗄重後果。

南加州流行病專家黃重德表示，他有一名華人患者，已經打了第三針加強劑，但還是不幸感染，如今正在住院治療。這名華人患者是洛杉磯居民、60歲左右，至今已經住院五天，治療效果較好，沒有生命危險。

黃重德說，患者目前還在使用氧氣瓶，血氧濃度已控制在90%左右，病情相對穩定。這名患者的感染源來自於家人，「患者的子女在外工作感染病毒，回家後再傳染給老人，因其體質比較差，很快就轉為重症，而家人都是輕症或無症狀感染者」。

這是一名典型的新冠疫苗突破病例，據黃重德介紹，這樣的病例雖然總體比例不高，但在臨床上也並不少見。他目前還在治療另外一名患者，同樣也是已打加強針，但感染之後轉為重症並住院治療。這名患者是56歲的西裔男子，家中孩子在外感染病毒後，再傳染給全家人。

面對洛縣感染病例日益激增局面，在第一線工作的黃重德說，現在不僅感染多，重病住院的也多，但總體來說，住院人數還是比去年減少。他特別強調，民眾不要以為已接種疫苗就可放鬆戒備，因為疫苗突破的例子並不少見，最好的防範方式就是在接種疫苗的基礎上，繼續戴好口罩 。

黃重德說，很多人並沒有正確戴口罩，「我經常看到很多老美，戴著口罩鼻子卻整個露出來，這相當於沒有戴口罩」。目前感染人數多，但醫護人員病例卻很少，就是因為在打疫苗的基礎上，嚴格遵守戴口罩規定，保護效果好。