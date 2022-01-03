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華人家長憂疫情 開學不願孩子返校

記者邵敏╱洛杉磯報導
開學季華人家長憂疫情，不願送孩子去學校。(Unsplash)
開學季華人家長憂疫情，不願送孩子去學校。(Unsplash)

新學期開始，對很多華人家長來說是備受煎熬的，洛杉磯縣感染病例劇增，日增數字已達到有史以來最高，Omicron變種病毒讓疫情遍地開花。在這樣的情況下，該不該讓孩子返校？有些華人家長明確表示，疫情嚴重，不願送孩子去學校。

家住亞凱迪亞市（Arcadia）的華人張女士，四歲女兒就讀當地幼兒園。她說，本來就擔心孩子在校安全，現在假期結束學校開學，疫情如此嚴重，她不打算再送女兒去幼兒園，觀望一段時間再說。

張女士表示，孩子不去學校和同齡人在一起，對他們的童年來說，確實是不可彌補的傷害。半年前社會全面開放，她就猶豫要不要送女兒去，看到別的孩子都正常返校，最終也決定讓孩子回到校園。

但如今病例激增、疫情惡化，她改變了主意。張女士認為，「雖說兒童感染率較低，症狀也輕，但還是有不少孩子住院的病例，誰知道不幸會降臨在哪個人身上，疫情變幻莫測，我還是讓女兒暫時留在家中，看接下來疫情發展再做決定。」

與張女士一樣，擔憂孩子返校安全問題的華人家長不在少數，很多家長表示，雖然擔心，但還是會讓孩子去學校，總不能一直選擇逃避。巴沙迪那（Pasadena）華人家長Emma說：「兒子每天都盼著開學去幼兒園，要與小伙伴相聚，他太喜歡學校生活了，我不忍心再把他關在家裡，希望學校能遵守防疫規定，盡量保護孩子們的安全。」

亞凱迪亞華人家長王先生在孩子開學前收到學區郵件指出，學校在未來幾周將提高病毒測試能力，給每一名學生提供家庭檢測包；學校同時強烈建議家長，除了讓孩子接受測試外，至關重要的是，孩子如果生病或出現任何新冠症狀，都不要送他們上學。

王先生說，「讀高中的女兒因為已完全接種疫苗，上課無需匯報健康狀況；讀小學的兒子因未接種疫苗，與上學期一樣，每天填寫一張問卷，自證健康狀況，學校批准後才能入校上課。」

為應對高傳染性的Omicron變種的迅速傳播，保護學生在校安全，洛縣衛生局長費若（Barbara Ferrer）日前宣布，1月3日（周一）開學後，洛縣所有公立、私立學校教職員工工作時，必須戴醫用口罩，在戶外擁擠的空間所有人都必須戴口罩，自開學之日起，學校將有兩周時間來遵守嚴格的口罩規定。

疫情 華人 口罩

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