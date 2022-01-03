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中華會館就職餐會抗議離席 經文處說明經過

【洛杉磯訊】
黃敏境處長1日稍早在中華會館致辭。（記者啟鉻／攝影）
黃敏境處長1日稍早在中華會館致辭。（記者啟鉻／攝影）

洛杉磯台北經濟文化辦事處2日針對，「羅省中華會館2022年新任四大首長就職餐會」，駐洛經文處處長黃敏境等官員，1日晚間在餐會中集體離席一事發布新聞稿，說明事件過程和該處的立場如下：

1、羅省中華會館章程第三條明定：「本會以發揚中華文化，崇尚民主自由，聯絡僑胞感情，辦理慈善公益，共謀僑胞福利為宗旨，支持中華民國，秉持國父孫中山先生之民主精神」。羅省中華會館長久以來支持中華民國，除於會館內、外懸掛中華民國國旗外，並於每年元旦中華民國開國紀念日、7月4日美國國慶日及10月10日中華民國國慶日等重要日子舉行升旗典禮，升中華民國及美國國旗、唱中華民國國歌、國旗歌及美國國歌。

2、羅省中華會館於2021年12月20、21兩天舉行2022年四大首長選舉，過程順利平和，本處對於該會館以民主程序選出新任領袖曾多次公開表示肯定。本處黃敏境處長也在2022年1月1日下午出席羅省中華會館2022年新任四大首長就職典禮，並主持該會館新任理事、監事（新任四大首長為當然理事、監事）宣誓就職典禮，現場氣氛融洽。

3、本處於新任四大首長當選後即數次向新團隊表達，期盼維持歷年來就職典禮各項安排，並請避免發生本處出席官員在場時有誦讀中共駐洛杉磯總領事館賀電（詞）的動作，否則本處出席官員基於中華民國國家尊嚴將離席表示抗議。本處黃敏境處長在2021年12月28日接見新任四大首長當選人中的三位(其中一位並未出席)及顧問團隊來本處拜會時也曾告知，基於互相尊重，不希望就職典禮及餐會有「令人意外的安排」，獲允諾不會有意外的安排。

4、 在本年1月1日就職餐會當晚，先發生一向重視傳統的羅省中華會館刻意刪除以往演唱美國國歌、中華民國國歌的儀式安排；另歷年來依傳統在舞台上佈置的中華民國國旗、美國國旗也在餐會前被移除。餐會時許多僑界人士嚴正向中華會館新任團隊表達不滿並告以倘不將中華民國國旗擺出來並且擺在舞台上，則將集體退席抗議；經過多次協調最由新任鄺松齡主席舉中華民國國旗、新任周賜軒副主席舉美國國旗進場，現場響起極為熱烈的掌聲。

5、 隨後現場進行貴賓致詞及多位民選官員致送賀狀等儀式，均按照事先排定的流程進行，然而司儀卻突然宣布誦讀中領館賀電（詞），令在場的黃敏境處長及出席餐會的十多位駐洛杉磯台北經濟文化辦事處官員感到極為不受尊重，認為已違反就職典禮及餐會不會有「令人意外的安排」的承諾，基於維護中華民國國家尊嚴，當場集體離席抗議此一不友好舉動。

6、 駐洛杉磯台北經濟文化辦事處一向推崇並尊重羅省中華會館章程第三條所明定「崇尚民主自由，聯絡僑胞感情，辦理慈善公益，共謀僑胞福利為宗旨，支持中華民國，秉持國父孫中山先生之民主精神」，也基於此一共同理念，長期以來積極與羅省中華會館共同致力於服務僑社；期待新上任的四大首長勿輕易被少數別有居心人士配合中共居間挑撥、分化一向依章程崇尚民主自由、支持中華民國的羅省中華會館及所屬僑團，並共同維護一百多年來的傳統與精神，為歷史留下在任期間為多數人推崇的正面意義與貢獻。

中華民國 洛杉磯 中共

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