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中華會館新任首長就職 經文處退席

記者啟鉻／洛杉磯報導
晚宴開始前，新任中華會館主席鄺松齡、副主席周賜軒，持中華民國國旗、美國國旗入場。此時現場響起歡呼和掌聲。（與會者提供）
晚宴開始前，新任中華會館主席鄺松齡、副主席周賜軒，持中華民國國旗、美國國旗入場。此時現場響起歡呼和掌聲。（與會者提供）

羅省中華會館新任四大首長就職晚宴上，竟出現駐洛杉磯台北經文處處長黃敏境等官員，當場集體離席抗議的尷尬場面。以下是當天晚上的現場事件過程還原。

中國大陸僑團資深僑領張素久（右三）參加活動並致辭。（與會者提供）
中國大陸僑團資深僑領張素久（右三）參加活動並致辭。（與會者提供）

2022年元旦，南加州羅省中華會館新任四大首長就職，這是中華會館新年伊始會館機構人事變動大事，嘉賓雲集。按照慣例，當晚在金龍酒家舉辦歡迎嘉賓及答謝晚宴。不過，由於晚宴上發生宣讀中領館賀電一事，且主席台事先並未擺放中華民國國旗、唱中華民國國歌，雖事先有過溝通，但未果，因此引起經文處處長黃敏境等外交官員不滿集體離席。次日，經文處為此發布聲明。中華會館新任領導團隊也作出回應，表示尊重並理解。

元旦當天，孫中山紀念銅像前並未擺放中華民國國旗。這是往年未曾發生的現象。（記者啟...
元旦當天，孫中山紀念銅像前並未擺放中華民國國旗。這是往年未曾發生的現象。（記者啟鉻／攝影）

當天晚宴，有嘉賓近400人參加。據南加州中國大專院校聯合校友會會長陳啟志說，當進入晚宴現場時，看到主席台上並未擺放中華民國國旗，大家感到錯愕，認為事態很嚴重，有人還要拒絕參加餐會。於是多次與新任中華會館領導團隊溝通，希望主席台擺放中華民國國旗。最終對方同意，於是在晚宴開始時，就有了鄺松齡主席持中華民國國旗、副主席周賜軒持美國國旗入場，此時現場響起歡呼和掌聲。

大陸僑團部分參與者與傳統僑社嘉賓合影。（與會者提供）
大陸僑團部分參與者與傳統僑社嘉賓合影。（與會者提供）

陳啟志還注意到，本屆晚宴邀請了大陸僑團背景資深僑領張素久等幾人出席，而且座位都很靠前面，非普通嘉賓，認為這是中華會館新任領導團隊刻意安排。他認為，這是他先前參加類似活動沒有見到的。陳啟志認為，引起經文處不滿離席的直接原因，是在晚宴上宣讀了中國駐洛領事館為新任四大首長發來的賀電。他個人判斷，新任中華會館領導團隊未來會有親中國大陸的傾向，若確實是如此，那麼就要保持距離了。

駐洛經文處處長黃敏境（左）為新任中華會館主席鄺松齡頒發賀狀。（與會者提供）
駐洛經文處處長黃敏境（左）為新任中華會館主席鄺松齡頒發賀狀。（與會者提供）

南加州中國大陸僑團資深僑領張素久，當天受邀前來為新任四大首長就職頒狀。她說，不記得是否先前有過類似經歷。與她一起的還有兩名僑領林連連、許承武。

張素久說，此次為新任四大首長頒發賀狀。她也注意到主桌嘉賓有經文處處長夫婦。對於經文處處長黃敏境致辭中提到孫中山的內容，她也沒有不反感。她也看到，她上台即興發言時，並未見到經文處處長離席。至於後來處長離席與中領館賀電有關，張素久認為，這完全沒有必要。

張素久說，中華會館多數成員也是美國公民，在海峽兩岸尚未統一情況下，兩岸背景人員都可以來受邀參加中華會館活動，而且新任四大首長中部分有中國大陸背景，遍布海峽兩岸。海峽兩岸駐外單位均發來賀電也很正常，有什麼必要一方駐外機構代表，非要拒絕另一方代表參加，或者拒絕宣讀對方賀電呢？

據不願透露姓名人士說，在以往歷任中華會館新任四大首長就職當天舉辦晚宴上，罕發生經文處代表不滿離席事件。本屆晚宴經文處據稱事先也與新任中華會館領導團隊溝通過，但主舞台仍未擺放中華民國國旗、也未唱中華民國國歌，還要宣讀中領館賀電，還邀請親中共的大陸僑團僑領參加晚宴，這些都令經文處處長及外交官感到很尷尬。所以才有離席提前退場一幕。

駐各經文處處長黃敏境在在中華會館元旦上午的升旗儀式上，抨擊中共的「一國兩制」。（...
駐各經文處處長黃敏境在在中華會館元旦上午的升旗儀式上，抨擊中共的「一國兩制」。（記者啟鉻／攝影）

對於此次經文處代表不滿離席及發布聲明一事，中華會館新任團隊回應：

一、本會遵從國父孫中山先生崇尚自由民主，以民族主義、民權主義及民生主義為綱領的三民主義，所以支持國父孫中山先生創立的中華民國。

二、本會館尊重並理解，駐外官員對外代表國家及元首。

三、中華會館崇尚民主自由，聯絡僑胞感情，今後將繼續秉承傳統，共謀全體僑胞福祉。

部分民選官員為新任及卸任團隊頒狀。（與會者提供）
部分民選官員為新任及卸任團隊頒狀。（與會者提供）

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