羅省中華會館是否將「易幟」 向中共靠攏？

百餘年來一直支持中華民國、掛中華民國國旗、唱中華民國國歌的羅省中華會館，是否會走到「易幟」的那一天？圖為2022年元旦，在中華會館前舉行的元旦升旗儀式，與會者在會館前的中華民國國旗下合影。（記者啟鉻╱攝影）

百餘年來一直支持中華民國 、掛中華民國國旗、唱中華民國國歌的羅省中華會館，在台灣的民進黨政府繼續執政下，是否最終將走向「易幟」的那一天，向中共 靠攏？

羅省中華會館新任四大首長元旦就職當天晚宴上，發生駐洛杉磯台北經文處官員不滿主辦方羅省中華會館，宣讀中領館賀電，提前離席退場事件，引發社區人士議論。

針對中華會館未來是否會繼續支持中華民國，還是逐漸走向親近中共統治的中國大陸？當天參與晚宴的人士表示，難以預料。也有大陸僑團背景人士表示，可能會維持一段時間傾向中華民國，但最終還是會升起中華人 民共和國國旗，唱起中華人民共和國國歌。

南加州中國大專院校聯合校友會會長陳啟志表示，經文處事先已經與中華會館新任領導團隊溝通過，但依舊發生了不應該發生的事情，所以在感受不被尊重的前提下，只有離席表示抗議。

他認為，中共一直沒有放棄對中華會館傳統僑社滲透的嘗試，今後也不會停止。至於成功機率，現在還是在可接受範圍內，但未來怎樣真的不敢想像，很難預料。由於中華會館有自己成立宗旨和維護價值，所以希望不會讓中共達到目的。

參加晚宴的許承武，是中國大陸僑團資深僑領。他表示，進入晚宴會場後，就敏銳感覺到了氣氛有些異樣，也目睹了整個過程。

他認為，今後中華會館活動爭論的焦點應是掛國旗、唱國歌。據他暸解，有老僑表示，未來中華會館在海峽兩岸方面到底傾向於哪一邊，取決於國民黨是否能執政。若國民黨執政無望，中華會館就無法繼續堅持原有理念，就會從傾向中華民國轉而傾向中國大陸。中華會館今後或許還會維持一段時間，繼續掛中華民國國旗、唱中華民國國歌，但最終還是會升起中華人民共和國國旗、唱起中華人民共和國國歌。