我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

西安封城12天：社會面清零 是防疫妙計？數字作弊？

平均7天確診飆破40萬 佛奇轉彎：5天隔離 檢陰才解隔

羅省中華會館是否將「易幟」 向中共靠攏？

記者啟鉻／洛杉磯報導
百餘年來一直支持中華民國、掛中華民國國旗、唱中華民國國歌的羅省中華會館，是否會走到「易幟」的那一天？圖為2022年元旦，在中華會館前舉行的元旦升旗儀式，與會者在會館前的中華民國國旗下合影。（記者啟鉻╱攝影）
百餘年來一直支持中華民國、掛中華民國國旗、唱中華民國國歌的羅省中華會館，是否會走到「易幟」的那一天？圖為2022年元旦，在中華會館前舉行的元旦升旗儀式，與會者在會館前的中華民國國旗下合影。（記者啟鉻╱攝影）

百餘年來一直支持中華民國、掛中華民國國旗、唱中華民國國歌的羅省中華會館，在台灣的民進黨政府繼續執政下，是否最終將走向「易幟」的那一天，向中共靠攏？

羅省中華會館新任四大首長元旦就職當天晚宴上，發生駐洛杉磯台北經文處官員不滿主辦方羅省中華會館，宣讀中領館賀電，提前離席退場事件，引發社區人士議論。

針對中華會館未來是否會繼續支持中華民國，還是逐漸走向親近中共統治的中國大陸？當天參與晚宴的人士表示，難以預料。也有大陸僑團背景人士表示，可能會維持一段時間傾向中華民國，但最終還是會升起中華人民共和國國旗，唱起中華人民共和國國歌。

南加州中國大專院校聯合校友會會長陳啟志表示，經文處事先已經與中華會館新任領導團隊溝通過，但依舊發生了不應該發生的事情，所以在感受不被尊重的前提下，只有離席表示抗議。

他認為，中共一直沒有放棄對中華會館傳統僑社滲透的嘗試，今後也不會停止。至於成功機率，現在還是在可接受範圍內，但未來怎樣真的不敢想像，很難預料。由於中華會館有自己成立宗旨和維護價值，所以希望不會讓中共達到目的。

參加晚宴的許承武，是中國大陸僑團資深僑領。他表示，進入晚宴會場後，就敏銳感覺到了氣氛有些異樣，也目睹了整個過程。

他認為，今後中華會館活動爭論的焦點應是掛國旗、唱國歌。據他暸解，有老僑表示，未來中華會館在海峽兩岸方面到底傾向於哪一邊，取決於國民黨是否能執政。若國民黨執政無望，中華會館就無法繼續堅持原有理念，就會從傾向中華民國轉而傾向中國大陸。中華會館今後或許還會維持一段時間，繼續掛中華民國國旗、唱中華民國國歌，但最終還是會升起中華人民共和國國旗、唱起中華人民共和國國歌。

中華民國 華人 中共

上一則

加州盈餘750億 怎麼花傷腦筋

下一則

中華會館新任首長就職 經文處退席

延伸閱讀

駐洛經文處代表於中華會館就職餐會集體離席 今發布說明

駐洛經文處代表於中華會館就職餐會集體離席 今發布說明
南灣僑胞升旗 歡慶中華民國元旦

南灣僑胞升旗 歡慶中華民國元旦
中華會館新年升旗典禮 獻花孫中山像

中華會館新年升旗典禮 獻花孫中山像
中華會館4大首長就職 嘉賓雲集

中華會館4大首長就職 嘉賓雲集
休士頓僑界慶元旦 150人出席升旗典禮

休士頓僑界慶元旦 150人出席升旗典禮
布碌崙僑團迎新年 籲團結反對8大道建遊民收容所

布碌崙僑團迎新年 籲團結反對8大道建遊民收容所

熱門新聞

達美航空27日表示，空中返航的原因與上海機場疫情新規有關。（讀者提供）

美飛中航班為何6小時後空中折返 原因看這裡

2021-12-27 16:28
12月22日從西雅圖飛上海的航班，飛行6小時後，航班突然空中折返，飛回西雅圖。（視頻截屏）

華人回國路坎坷 飛6小時即空中返航 還要再搶票

2021-12-26 18:51
未來加州的廚餘必須分類丟棄，違者將罰款。(加州州政府網站)

廚餘沒分類就丟 加州將罰款

2021-12-27 02:18
華人和孩子26日晚從西雅圖到舊金山的路上遭遇車禍，在冰天雪地裡等了三個多小時。（顧彬彬提供）

華人回國太難 飛機折返 三遇航班取消 暴雪還遭車禍

2021-12-27 22:03
12月22日從西雅圖飛上海的航班，飛行6小時後，航班突然空中折返，飛回西雅圖。（視頻截屏）

飛6小時折返美 華人重搶高價到上海機票 面臨再次複雜檢測 回鄉路坎坷

2021-12-27 02:20
美飛中機票大漲，華人搶不到票回不了家。（顧彬彬提供）

美飛中機票價翻番 華人不問價只搶票回家過年

2021-12-29 20:52

超人氣

更多 >
紐約新市長亞當斯 上任首日搭地鐵遇鬥毆 自己打電話報警

紐約新市長亞當斯 上任首日搭地鐵遇鬥毆 自己打電話報警
迎虎年 民俗專家曝2生肖當心、3生肖旺防爛桃花

迎虎年 民俗專家曝2生肖當心、3生肖旺防爛桃花
別再看確診數？佛奇：住院率更能表明Omicron嚴重程度

別再看確診數？佛奇：住院率更能表明Omicron嚴重程度
學者：全球廉價機票時代 恐在2022年終結

學者：全球廉價機票時代 恐在2022年終結
Omicron較不致命關鍵？研究：易感染喉嚨而非肺部

Omicron較不致命關鍵？研究：易感染喉嚨而非肺部