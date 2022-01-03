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搶匪買通酒吧餐廳侍者 通報肥羊上門尾隨犯案

編譯組／綜合報導 
加州各地接連出現「打砸搶」(Smash-and-Grab)案件，背後的成因很複雜。(KPIX)
加州各地接連出現「打砸搶」(Smash-and-Grab)案件，背後的成因很複雜。(KPIX)

加州各地和洛杉磯市名店區接連出現「打砸搶」(Smash-and-Grab)案件，名人還被尾隨回家，此事引發媒體高度關注，警方更成立專案小組進行調查。最令人不寒而慄的是組織犯罪者，先買通酒吧、餐廳的侍者，見到金光閃閃的肥羊上門就會通報他們。

但事實上，洛市整體竊案比2020年低了8%，搶案高了5%，凶殺卻達389件，比2020年增加12%、比2019年更高了51%。 雖然羅迪歐道（Rodeo Drive）與梅爾羅斯大道（Melrose Avenue）的打砸搶引發高度關注，演員傑金斯（Terrence Jenkins）遭人尾隨到家還遭槍擊更造成輿論譁然，但相對於整體搶竊案件，這些案件的比例其實不高，但卻比普通老百姓的凶殺案還要吸睛。 

加州各地接連出現「打砸搶」(Smash-and-Grab)案件，背後的成因很複雜...
加州各地接連出現「打砸搶」(Smash-and-Grab)案件，背後的成因很複雜。(ABC)

到底打砸搶與尾隨搶劫背後的動機為何，洛杉磯時報進行調查採訪，指出背後動機其實差異很大，有些人只是為了繳房租等小事，但有些則是犯罪集團操控，動手成員早就前科累累，甚至從11歲開始就一直過著被抓、出獄、再被抓的日子。 

為付房租、車貸行搶

其中一件發生在黑色星期五的案件，在當事人口中變得相當怪誕。這位不願具名的21歲嫌犯說，當天他只是與兩個女性朋友進到梅爾羅斯大道的一家店，但兩個朋友卻開始不斷往她們的包包裡裝店內商品，然後往外衝，搞不清楚的他只好跟著出去。 

結果，他雖然要朋友別上他的車，但兩個人還是坐上車，他宣稱他又不能用槍抵著她們的頭要她們下車，最後只好開車跑給警察追。最後三人都被逮，車上搜出的贓物價值1100元。他宣稱，這些都是朋友幹的，她們說要變賣拿來付房租、付車貸，「我們只是一般人，跟其他人不一樣。」

另一個案例則誇張不少，在店家眼中，已經不是以前那種偷偷摸摸、見不得人的方法，而是大方走進店哩，拿起東西，然後跟店員說，「這玩意本大爺要了，就這樣」。 

11月28日發生在環球影城（Studio City）Lululemon分店搶案就有點類似，五個女性走進店裡，然後拿走1萬4256元的商品。這家店在感恩節後已經被偷了四次，因此防盜條碼上還附有GPS發信器，警方跟著信號在安納罕逮捕五人，起出總共3萬1720元的贓物。其中四人先前還在中加州的蒙特瑞（Monterey）動過手，卻還大老遠跑到洛市犯案，警方說顯然意志堅決。

最誇張的案件是演員傑金斯的尾隨搶案。但傑金斯只是逗點，搶劫他的集團先前已經犯案累累。傑金斯11月10日當天開車載朋友回家，歹徒尾隨到家，準備動手攔車時，傑金斯機警閃過，但座車仍被歹徒擊中。 

20歲慣犯被控17案

警方鎖定歹徒可能來自黑幫「賞金獵人」（Bounty Hunter），並且發覺他們老早就買通酒吧、餐廳的侍者，一見到開好車、打扮入時、出手豪闊的客人上門，就先通風報信。其中一名嫌犯是Tyrique Shawndell Wise，現年20歲，但在13歲就因為攜帶槍彈被逮。之後再度入獄後，才剛在2020年11月出獄。 

他的媽媽告訴洛時，兒子在11歲就被冤枉偷腳踏車，從此就被貼上標籤，但她們家是老實人，她自己就是校車司機。不過2021年5月時，Tyrique Shawndell Wise就已被發現涉及尾隨搶劫，接下來的六個月，他又與其他同夥到處下手，最後被逮時起出價值50萬元的珠寶、現金與其他財物。 

直到發生傑金斯的案子，警方才循線逮到Tyrique Shawndell Wise一夥人，當時他們拒捕，還一度跟警察展開瘋狂追逐，不過最終還是就擒。他一個人就被控17宗案件，包括搶劫、攻擊與意圖謀殺，但他全都辯稱無罪。

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