華航、華人聚集城市 花車獲大獎

托倫斯市（City of Torrance）花車，以「自然的體現」為主題，獲得了最佳小型花車獎（Princess）。（記者王若然／攝影）

2022年巴沙迪那（Pasadena）玫瑰花車遊行 ，圓滿落幕。而各項花車大獎也花落各家。除了中華航空（China Airline）以「自行車遊台灣」為主題的花車獲得「國際獎」（International Award）外，南加州 華人聚集的城市阿罕布拉 市、托倫斯市等也獲得大獎。

影音來源：記者王若然

中華航空（China Airline）以「自行車遊台灣」為主題的花車獲得「國際獎」（International Award）。（記者王若然／攝影）

今年華航與外交部、交通部觀光局再次合作，花車以一家四口環島騎行為造型，積極宣傳了台灣的美景與文化。花車遊行時，兩側還有騎手伴隨。花車全長55呎、寬18呎、高25呎。仔細觀看，可以看到花車裝飾有台灣阿里山小火車、台灣小吃滷肉飯、珍珠奶茶，還有台灣盛產水果，融合了多元的台灣元素。花車整體色調鮮亮活潑，很好地展現了台灣健康生活、美景美食文化。

據悉，這是華航華航自1987年參加巴沙迪那市玫瑰花車遊行，至今已經進入36個年頭，獲獎29次。

南巴沙迪那市的花車以「天空的極限」為主題，榮獲「最佳建造與裝飾花車獎」（Founders）。（記者王若然／攝影）

阿罕布拉市「學校搖滾」（School Rocks）花車，榮獲「最佳主題小型花車」獎（Tournament Volunteers）。花車以黃色校車為主要造型，「校車」配有大輪子和大引擎，車身有火焰造型，體現「搖滾」主題。車身全部由由黃色、紅色菊花組成，細緻精美。

托倫斯市（City of Torrance）聯合托倫斯花車協會的花車，以「自然的體現」為主題，呼籲保護野生動物。獲得了最佳小型花車獎（Princess）。花車造型有非洲象，雪豹、鯪鯉等即將滅絕的動物，周圍配有各種花簇。其中大象將被裝飾有香蔥、罌粟籽等植物，雄偉壯觀。

布班克（Burbank）市的「一個不可能的故事」主題花車榮獲「最佳參與城市獎」（Mayors）。花車講述了騎士與龍通過共同讀書實現夢想的故事。龍的身體由綠色豆子構成，騎士身體由黃色的稻草構成，花車底座由粉色、黃色、橙色和紫色玫瑰花構成。

南巴沙迪那市的花車以「天空的極限」為主題，榮獲「最佳建造與裝飾花車獎」（Founders）。花車主要為了體現社區和志願者精神。花車上的鴕鳥「Theodore」從高空中飛下，他相信自己可以飛翔，並受到了其他鴕鳥同伴的鼓勵。南巴沙迪那市1893年就開始參與玫瑰花車遊行，並多次斬獲大獎，2019年、2020年連續榮獲「最佳參與城市獎」。

阿罕布拉市「學校搖滾」（School Rocks）花車，榮獲「最佳主題小型花車」獎（Tournament Volunteers）。（記者王若然／攝影）

本屆花車遊行中最佳參賽獎（sweepstakes）由UPS快遞公司的「崛起、閃耀和閱讀」花車奪得。今年花車約有40家參與，得獎花車過半。花車遊行的主題為「夢想，堅信，成就」（Dream. Believe. Achieve），各花車根據此主題發揮想像，展現了不同角度。花車除了由兩大花車建造公司Fiesta Parade Floats和Phoenix DecoratingCompany承辦，還有參與單位自行建造的花車，多由志願者參與設計、打造。