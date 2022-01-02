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疫情影響 花車遊行觀眾少了 鐵粉仍設法觀看

記者王若然、邵敏／巴沙迪那市報導
華人從各地趕來，相約看玫瑰花車遊行。（記者邵敏／攝影）
華人從各地趕來，相約看玫瑰花車遊行。（記者邵敏／攝影）

新年第一天，洛杉磯縣巴沙迪那市的玫瑰花車遊行疫情以來重新回歸，但在疫情的籠罩下，今年的觀眾明顯少於往年。當天現場很少見到華人遊客的面孔，不少華人表示，因最近感染病例激增，盡量避免去人群聚集的地方湊熱鬧。但也有「鐵桿粉絲」華人與友人相約，早早趕到現場慶祝盛事，或出於疫情考量設法從樓上觀看。

亞凱迪亞市高中軍樂隊參加玫瑰花車大遊行。（記者邵敏／攝影）
亞凱迪亞市高中軍樂隊參加玫瑰花車大遊行。（記者邵敏／攝影）

影音來源：記者邵敏

南加居民許先生1日一早開車來看玫瑰花車遊行。他將車停在了前年來觀賞花車時同一個收費停車場，但很驚訝今年的觀眾明顯少了許多。前年來的時間還比這次早，那是停車場已經幾乎停滿了車，而當天停車場還是空蕩蕩。許先生說，周圍的20元私家停車場都還有大片的車位。更靠近科羅拉多大道的停車場維持20元價格，竟都沒停滿。

華裔學生Linda Wang表示，為了這一天的表演，她和樂隊同學們準備了將近半年...
華裔學生Linda Wang表示，為了這一天的表演，她和樂隊同學們準備了將近半年的時間。（記者邵敏／攝影）

玫瑰花車建造委員會成員Larry Sharfstein表示，這是25年來他見過觀眾最少的一次。就連守夜時，醉酒鬧事的人都變少了。據巴市警局，遊行前一晚，科羅拉多大道沿路被逮捕的人很少，只有四人被捕，其中三人是因為醉酒行為。Anthony Burgess警官表示，這是好事，兩年前有三人被捕，2019年有七人被捕，2013年有20人被捕。

科羅拉多大道的星巴克店依舊有人排隊，但隊伍長度只有往年的三分之一。在遊行靠近巴沙迪那社區學院的終中段，雖然第一排位置被佔滿，但馬路兩邊還有大片空餘。

不過疫情攔不住另一些「真愛粉」對花車的熱情，仍有觀眾在前一天晚上在大道兩側搭帳篷過夜，為守住最佳觀賞位置。華人林小姐當天一早與朋友相約觀看玫瑰花車遊行，分別從聖蓋博、芳塔那（Fontana）、西柯汶那等各市來相聚，凌晨三、四點就從家中出門。對玫瑰花車遊行的重返，林小姐十分興奮，她說這是舉國盛事，去年因疫情沒有進行非常遺憾，今年一定要來參加。並表示自己已接種疫苗加強針，感覺比較安全，哪怕不幸感染也不會重症，因此沒有太大顧慮。

當天沿街路邊，也有零星帳篷，及少數通宵睡在現場守歲的人們。（記者邵敏／攝影）
當天沿街路邊，也有零星帳篷，及少數通宵睡在現場守歲的人們。（記者邵敏／攝影）

亞凱迪亞市高中十年級華生Linda Wang，擔任此次亞市高中軍樂隊的大號樂手。 她說為了這一天的表演，已和同學們準備了近半年時間，未遲到或缺席任何一場訓練，當天全家人也都趕到現場為她打氣。問及是否擔憂疫情，Linda媽媽表示，做好防護、放平心態、不必過慮，相信新一年疫情會漸好轉。

也有很多華人因疫情取消參加今年的玫瑰花車遊行。聖瑪利諾市的李女士一家，疫情前每年全家都會買票觀看遊行，但面對近日疫情爆發，她猶豫再三後選擇在家觀看電視直播。而另一位也來自聖瑪利諾的王女士，則和親友設法在沿途的建築樓上看完了遊行。她表示「感覺好極了，像是VIP包廂」，雖然今年人少了很多，但遊行終於恢復，自己在樓上看，不冷還安全，實在很感恩。

一些流動廁所外等待的人群排起長隊。（記者邵敏／攝影）
一些流動廁所外等待的人群排起長隊。（記者邵敏／攝影）

遊行 疫情 華人

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