加州積雪含水量達160% 解旱好兆頭

加州積雪的含水量遠高於正常水平，解除旱象有望 。（美聯社）

加州 水務官員12月30日宣布，該州山區積雪的含水量，是每年此時的160%，標誌著加州在傳統上潮濕的冬季，為應付其嚴峻的乾旱開了一個好兆頭。但在未來幾個月得到足夠雨雪之前，現在就說乾旱得到緩解，還為時過早。加州水資源局雪情調查和供水預測經理德古茲曼（Sean de Guzman）說，加州還沒有走出困境。

加州大約三分之一的水供應來自於降雪。剛結束其有紀錄以來第二乾旱的一年，加州許多水庫處於歷史最低水平。但12月有幾場強大的風暴 光臨，使得雪量讀數比去年12月要高得多，當時雪中的水位只有歷史平均水平的52%。

但一呎的雪並不能直接轉化為一呎的水，所以州政府官員同時報告了雪的高度，和它產生的水徑流的數量。12月30日在菲利普斯站，德古茲曼報告測量到78.5吋（199.4公釐）的雪，他說，這包含20吋（50.8公釐）的含水量。

這是該地點歷史平均水平的202%，是4月1日積雪達到高峰時通常情況下的82%。德古茲曼說，該州需要在未來三個月有強勁的降水，達到或超過典型的4月平均水平，才能使大量的水從山上流下來，進入加州的河流和水庫。

加州積雪的含水量遠高於正常水平，解除旱象有望。（美聯社）

同時，加州水資源局主任娜美思（Karla Nemeth）說，12月強勁的數字並沒有使州政府改變對加州人節約用水的呼籲。民主黨州長紐森 早在7月就呼籲民眾，自願減少15%用水量，但加州遠遠沒有達到這一目標。州政府官員警告，如果情況沒有改善，強制性節約用水可能接踵而來。

「這個冬天和春天我們需要更多的風暴，需要達到常溫，對此我們並不能自信」，娜美思在聲明中說。「因此我們要繼續努力節約，今年夏天需要這些水」。

州政府官員在新聞稿中指出，在上一乾旱期的2013年間，加州出現了潮濕的12月，但隨後是極其乾燥的1月和2月。

加州正處於過去十年中的第二次嚴重乾旱。科學家們說，美國西部大部分地區，正被籠罩在一場因氣候變化而惡化的特大乾旱中。根據美國乾旱監測報告，加州大部分地區處於嚴重到極端乾旱，只有沿俄勒岡州邊界的加州北部一小部分，處於被認為是 「特殊乾旱」的最壞情況。這比起9月份已明顯好轉，當時該州45%的地區為特殊乾旱。