葡萄藤區5號公路 雪封數小時

5號高速公路葡萄藤地區封路交通停滯不前。（圖源：加州交通局官方推特）

加州 交通局12月30日早上關閉了葡萄藤（Grapevine）地區的5號高速公路，因為冬季風暴 繼續給南加 州帶來傾盆大雨和降雪，導致高海拔地區降下了幾呎厚雪，其中葡萄藤地區積雪過多，迫使交通中斷數小時後，直至下午3時40分所有車道才重新開放。

加州交通局稱，5號高速公路北行路段在卡斯泰克（Castaic）的帕克路（Parker Road）關閉，南行路段在葡萄藤路段封閉。

據加州公路巡警隊稱，58號州道上穿過特哈查皮（Tehachapi）的另一條路線仍然開放，可供司機使用。據媒體分享的圖像顯示，5號高速公路上的車輛排起了長隊，交通停滯不前。

據國家氣象局稱，預計直到12月30日中午，風暴將繼續給該地區帶來大雨和大雪，一些零星陣雨可能會持續到31日（周五）早上。據氣象預報員稱，風暴經過時，沿海和山谷地區預計會有2到4吋的降雨，沒有下雪的山區和山麓地區會有3到7吋的降雨。

預報員稱，5000 呎以上的地方有6吋到3呎的積雪，5號高速公路北行路段在卡斯泰克（Castaic）的帕克路（Parker Road）關閉，南行路段在葡萄藤路段封閉。根據加州公路巡警隊的說法，在長達數小時的關閉期間，在58號州際公路上有一條通過特哈查皮（Tehachapi）的替代路線。

據國家氣象局稱，預計小陣雨可能會持續到五早上。風暴經過時，沿海和山谷地區預計會有2到4吋的降雨，沒有下雪的山區和山麓地區應該會有3到7吋的降雨。