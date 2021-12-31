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Omicron新病例 洛縣日增突破2萬

記者張宏╱綜合報導
洛杉磯縣Omicron病毒傳播達到新高峰，導致大批人冒雨排隊做新冠檢測。（讀者提供）
洛杉磯縣Omicron病毒傳播達到新高峰，導致大批人冒雨排隊做新冠檢測。（讀者提供）

Omicron大肆虐，洛杉磯縣Omicron病毒傳播達到新高峰，僅是30日一天就突破了2萬例新增新冠病毒病例，超過29日的1萬6510例新增陽性病例，堪稱疫情有史以來最高單日增幅病例之一，擴散速度令人瞠目結舌。

造成新增病例激增的部分原因是洛縣地區具有高度傳染性Omicron變種病毒引發的傳播。洛縣衛生局長費若（Barbara Ferrer）表示，事實上，隨著病例數量的增加，洛縣目前正在經歷最嚴重的威脅。

30日的新增病例總數為2萬198例，在過去的兩天裡，作為全美人口最多的縣，洛縣宣布新增近3萬7000個病例。總體而言，加州報告的平均每日新冠病毒病例數在過去兩周內翻了兩倍多，驚人的上升使疫情感染水平明顯高於夏季激增期間的任何紀錄。

儘管感染不斷增加，但新冠住院患者比之前疫情期間要少得多，且衛生局官員似乎越來越樂觀，認為快速傳播的Omicron變體症狀可能不如其他版本的變種嚴重。

但最近近乎垂直的上升趨勢線仍然突顯病毒的猖獗傳播，促使衛生局官員越來越迫切呼籲民眾保持謹慎，他們擔心如此高傳播率，醫院可能仍會受到新一批患者的衝擊。

據洛杉磯時報，在截至29日的一周時間，加州平均每天新增2萬3637例新冠病例。在截至12月15日的一周中，平均每天新增5792例。夏季高峰期每天新增病例超過1萬5000例 。然而，在去年冬天最糟糕的日子裡，日均病例數接近4萬5000例。

衛生局官員們表示，最新一波傳播可能是由幾個因素推動的，包括冬季假期旅行和聚會的增加及Omicron的迅猛擴散，自從本月初首次確認Omicron存在以來，該病毒在全加州範圍內迅速擴散。

Omicron 洛縣 加州

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