2021年回顧 加州十大驚爆新聞

新冠疫苗問世，至暗時刻乍現曙光。（记者邵敏／摄影）

2021年是加州 史上幾近災難性的一年，新冠疫情跌宕起伏，超過7.5萬人因為感染病毒死亡；年底假期全州刮起一連串團夥快閃搶劫風潮，商家受驚財物受損；罷免 洛杉磯縣檢察長賈斯康收集簽名受挫，放縱罪犯的司法改革振振有詞；民生用品物價與油價普遍上揚，通貨膨脹降低了生活水準；少數人詐領政府失業金，災年大發國難財……。

南加州華人社區也不平靜，重大刑案接連不斷，內陸華人母女被害，蒙市丈夫殺妻和小三，爾灣華人母女失蹤，前台灣第一家庭御醫黃芳彥在爾灣舉槍自殺……。

然而，危機也是轉機，鳳凰浴火重生。2021年3月新冠疫苗 問世，民眾響應政府號召踴躍接種，截止年底加州疫苗接種率高達78.6%。人民經受了疫情磨難後，生活出現了轉折，房市持續火紅，餐館影院重開，各類球賽恢復，傳統節日慶典重返，人們看到了希望。而且，2021年加州議會亞太裔黨團有三位眾議員轉任檢察長或法官，提高了亞太裔在加州政府司法界的代表性。民調顯示，2022年將是充滿希望的一年。

新冠疫苗問世 至暗時刻露曙光

2021年是新冠疫情跌宕起伏的一年，從年初的至暗時刻，到疫苗出現並開打，再到6月加州重新開放，期間變種病毒亦不斷出現。多少生離死別，人間悲歡離合，盡在疫情一年濃縮上演，其中新冠疫苗的問世，無疑是這一年最大亮點。

年初是南加疫情的至暗時刻，據相關報導，最嚴峻時洛杉磯平均每六秒就有一人感染，每八分鐘就有一人死亡。官方當時甚至建議，輕易不要撥打911，因為沒有救護車可以使用，各地醫院人滿為患，氧氣瓶也一度耗盡，醫護人員更是嚴重短缺，南加地區彷彿人間地獄。

新冠疫苗問世並開打，成為漫長黑夜的唯一曙光。醫護人員、養老院居民首先開始接種，因職業、年齡的限制，疫苗最初一針難求，很多人不惜連夜排隊以求剩餘疫苗，如今五歲以上民眾均可接種。但自疫苗問世到現在，仍有不少人懷疑並排斥，疫苗爭議從未間斷。

6月加州全面開放，居家防疫的人們逐漸回歸正常生活，接下來的幾個月，疫苗高接種率一度讓加州從全美重災區變為模範州。但新變種病毒不斷出現，從Delta到如今的新變異株Omicron，疫情接下來究竟如何走向，疫苗的保護力又能持續多長時間，未來不可知，但人類生活卻因這場曠世難遇的疫情已發生了翻天覆地的改變。

Fed會議紀錄顯示隨時可以升息。（歐新社）

通貨膨脹嚴重 民眾大呼吃不消

根據聯邦勞工部公布的統計數字，2021年10月，消費者物價指數（Consumer Price Index, CPI）上漲趨勢在高水平上加速，與2020年同期相比，創下1990年以來的最高通脹率，上漲 6.2%；2021年11月則上漲6.8%。

消費者物價指數是普遍用來觀察一國通膨的指標數據，通膨已替南加民眾生活帶來巨大影響，舉凡食、住和行的支出都大幅上漲，令很多人吃不消。

疫情期間美國政府投入了5.1萬億的財政支持，令幣值貶值通膨嚴重，並會繼續至2022年，明年美聯準會加息在所難免。好消息是近期油價雖貴，但預計美國石油產量會提升，因為拜登政府要求釋放儲備，也在尋求別國增產支援，所以油價應該不會再上漲。但目前油價已到令人咋舌地步，根據美國汽車協會（AAA）網站，加州12月21日每加侖無鉛汽油平均價格是4.663元；2020年此時才3.202元，漲幅45%多。

2021年9月14日加州舉行罷免州長選舉，以61.9%對38.1%支持紐森留用，罷免失利。（KTLA）

罷免州長紐森 公投功敗垂成

2020年11月加州發起罷免州長紐森運動，2021年3月17日收集了210萬個支持簽名，通過了150萬個簽名門檻進入全民公投。2021年9月14日舉行選舉，61.9%反對、38.1%支持，罷免失敗。

這是加州選民自1911年以來第55次試圖罷免州長，其中2003年的罷免戴維斯和此次罷免紐森，是僅有的兩次獲得足夠簽名進入正式罷免投票的行動，一成一敗。

此次罷免源自於紐森和太太與十多人被拍到在酒鄉一家米其林餐廳用餐，均未戴口罩，也沒保持社交距離，完全違背其要求加州人必須遵守的嚴苛防疫令。此外，加州激進的性教育、寛容罪犯的法律、遊民激增、黑市大麻猖獗等等，讓不少選民加入罷免行列。

兩黨支持者對罷免態度涇渭分明，觀察人士認爲，沒有特別合適的候選人取代紐森是罷免流產的主因。

屋崙勞工組織和民選官員舉行聚會，反對罷免紐森，最終罷免行動失敗。（記者劉先進 ／攝影）

20號提案挫敗 糾正47號落空

加州選民在2020年11月的大選中以62.3%的多數票否決了第20號提案（Proposition 20），該提案旨在糾正現有的47號提案和57號提案對罪犯處罰過輕。

如今「臭名昭著」的47號提案（Proposition 47），幾乎等於贓物價值950元以下的盜竊犯可以免坐牢。而57號提案（Proposition 57）為「提前釋放州監獄非暴力囚犯」，為一些非暴力罪犯提供假釋機會。這兩項法律原本旨在減少監獄人口，促進罪犯更新，但卻導致犯罪率激增。20號提案旨在修正以上兩個提案對犯罪處罰過輕的弊端，收緊假釋條件和從嚴懲罰窩藏毒販等犯罪，改善加州社區治安環境。

有分析稱，20號提案沒通過可能有兩個原因，一是加州檢察長對提案的撰寫沒有突出重點。其次是自由派媒體誤導選民，稱20號提案是一場監獄騙局，將有更多人被送入州監獄。

洛杉磯縣檢察長賈斯康為自己的司法改革政策辯解。（記者丁曙／攝影）

罷免賈斯康受挫 力爭再付公投

罷免洛杉磯縣地方檢察長賈斯康（George Gascon）的行動2021年3月發起，因受疫情影響收集簽名不足，9月宣告失利；但12月支持罷免他的人士重新啟動，擬於2022年初收集簽名，爭取印上11月選票交付公投。

賈斯康自2020年12月上任以來推行「司法改革」，縱容犯罪，取消死刑、保釋金和撤銷多起刑事處罰指控案件，「送進監獄的罪犯95%被放出來」，後果之一被認為就是2021年11月席捲加州的團夥快閃搶劫犯罪浪潮，激起加州特別是洛杉磯民眾對他的改革政策強烈不滿。

罷免賈斯康運動（Recall Gascon Now）現已收集約20萬個簽名，但是完成公投程序需要約58萬個簽名。如果2022年罷免請願書送達洛杉磯縣選務處並獲批准，支持者將有160天時間收集約58萬個簽名。如果成功，2022年11月選票上會出現罷免選項。罷免賈斯康官方網站是recalldageorgegascon.com。

團夥快閃搶劫犯在首飾手錶打砸搶。（監控視頻）

團夥快閃搶劫 洛城名店心驚

自從2021年11月感恩節購物季舊金山連三天發生團夥搶劫高檔購物城後，洛杉磯盜匪也隨之跟進，先後打劫知名購物中心The Grove，及比佛利山市的眾多商家。

團夥搶劫的歹徒作案手法快狠準，先砸商店玻璃，群體衝入商店搜刮洗劫，搶完後立刻跳進車裡逃離現場。快閃風潮讓南加的商家噤若寒蟬，不少商場和商家都選擇加強警衛和增加攝像頭作為應對措施。如南海岸廣場加強警力巡邏，The Grove購物商場也增加保全巡邏。

有司法界人士認為，快閃案接連發生是洛杉磯縣檢察長賈斯康推行的寛容犯罪政策的後遺症。但是賈斯康否認快閃案和其政策有關聯性。

加州首位亞裔檢察長邦塔。（本報檔案照）

三亞裔眾議員 轉任檢長或法官

2021年加州議會亞太裔黨團（AAPI LC）有三位眾議員轉任檢察長或法官，從立法轉為執法，提高了亞太裔在加州政府司法界的代表性，他們成功的範例對於亞裔律師轉任高級司法官員極有啟示作用。

加州第49區州眾議員周本立（Edwin P. Chau）2021年12月被州長紐森任命為洛杉磯縣高等法院法官。他早年從西南大學獲得法學博士，後來任私人執業律師。

加州第18區州眾議員邦塔（Rob Bonta）2021年3月被紐森提名出任加州檢察長。他早年從耶魯大學獲得法學博士，曾任舊金山Keker & Van Nest律師事務所訴訟助理，現成為加州歷史上第一位亞裔檢察長。

加州第17選區華裔眾議員邱信福（David Chiu）2021年9月被舊金山市長任命為該市檢察長並於11月就職。他畢業於哈佛大學法學院，曾在舊金山民權律師委員會任律師，成為該市首位亞裔檢察長。

失業金被詐領現象頻發，其中不乏華人受害者。（Pexels）

失業金詐領 不乏華人受害

失業金在疫情期間是很多人賴以生存的資金來源，然而其中也存在種種問題。加州失業金詐騙金額高達300億，其中不乏華人受害者，家住聖蓋博市的張先生，日前就被華人騙子冒領EDD失業金近2萬5000元。

因為英文不好，張先生向某社交群組求助幫忙申請失業金，有一孫姓華裔男子稱願意幫忙。兩人見面後，張先生將社安號、電子郵件等資料都交給了對方。幾個月後，孫先生稱已經幫助他申請好了失業金，每周167元。張先生半年後再查看失業金帳戶，發現孫男一直從自己的EDD帳戶領取失業金，從2021年1月到8月共詐領了2萬4000多元。

張先生終於意識到自己被騙。他立刻向聖蓋博警局報了案，然而調查沒有下文。張先生說，如今騙子的手法十分專業，對於EDD不太懂的普通人，加上英文不好，就更容易被騙。

圖為蒙市槍殺案現場。（視頻截圖）

華社三大刑案 槍殺失蹤受矚目

2021年南加華人社會發生三件重大刑案備受矚目：

庫卡蒙加牧場市（Rancho Cucamonga）華人母女被害案發生在3月7日凌晨，一名潛入住宅的歹徒將44歲的賈嘉（Jia Jia，音譯）和其8歲女兒Ruby Meng殺害。命案發生月餘，19歲兇嫌萊特（Jacob Alan Wright）被捕。

蒙特利公園市（Monterey Park）華人男子槍殺男女命案，發生在4月5日晚，兇手38歲景亦新（Jing, Yixin，音譯）衝進一家華資餐廳，將妻子王玲玲（Ling Ling Wang，音譯）及妻子友人李翟明（Zhaiming Li，音譯）射殺。兇手在次日逃亡墨西哥邊境時被捕。

爾灣市（Irvine）35歲華裔母親吳美意（Amber Aiaz）與12歲女兒付豪（Melissa Fu）2019年12月失蹤，至今下落不明，吳美意的先生張成十天後才報警。此案疑點很多，警方懷疑母女已經被害。

台灣前第一家庭陳水扁與吳淑珍的親信，前新光醫院副院長黃芳彥（Fan-Yen Huang），2021年1月初在南加州爾灣（Irvine）某商區的一輛汽車內舉槍自殺。（本報檔案照）

黃芳彥爾灣自戕 震驚加州華社

台灣前第一家庭陳水扁與吳淑珍的親信，因涉國務機要費洗錢案潛逃美國的前新光醫院副院長黃芳彥（Fan-Yen Huang），2021年1月初在南加州爾灣（Irvine）某商區的一輛汽車內舉槍自殺。警方1月27日在停在商區的車上發現了黃芳彥遺體，並在車上找到手槍，橙縣檢方推估死亡時間為1月26日早上。黃芳彥自殺原因不明，但事件當時震驚了華人圈。

73歲的黃芳彥隱身美國12年，這段時間與加州僑胞零互動，挺扁團體也無人知道他的行蹤。據黃芳彥的胞弟黃重彥說，黃芳彥的遺體火化後，將與妻子及兒子的骨灰一起埋葬在美國。