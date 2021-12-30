我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美1秒鐘3人染疫 加州破500萬例 全國第1

偷吃保母誕私生子 阿諾官司打10年 終於離婚了

美飛中機票大漲 高價還搶不到 華人擔心回不了家

記者邵敏／洛杉磯報導
美飛中機票大漲，華人搶不到票回不了家。（顧彬彬提供）
美飛中機票大漲，華人搶不到票回不了家。（顧彬彬提供）

網媒最近熱傳，土耳其飛中國出現25萬人民幣一張的天價機票，美國飛中國的機票雖沒有這麼瘋狂，但與上個月相比，平均價格已至少翻了一番。很多希望回國過年的華人感慨搶不到機票回不了家，最近因熔斷被取消航班的華人更是紛紛加入搶票隊伍，表示不管價格多少，只要能搶到票就行。

洛杉磯機票業務人士顧彬彬介紹，隨著疫情發展，一些航空公司降低上座率，一大波航班宣布熔斷，美飛中的機票價格12月中旬就開始直線上漲，經濟艙單程均價很快突破3000美元大關，部分航線達到5000元。而就在11月，美飛中的經濟艙最低價格是在1800元左右，不到一個月，機票價格上漲一倍。

一方面航班減少，另一方面12月中旬開始回國人員卻在明顯增加，很多留學生放寒假、畢業或簽證即將到期急需回國，同時臨近中國傳統春節，不少華人想趕回中國與家人團聚。除此之外，加入搶票隊伍的人還包括，近日因多家航空公司取消航班滯留在美的客人，他們正在瘋狂尋找回國航線。

顧彬彬說，12月23日晚的搶票場景讓所有業內人士記憶猶新，當天傍晚，舊金山上海航線、達拉斯上海航線1月8日前的航班，還有少量價格在6000元以內的經濟艙，8500元以內的超級經濟艙、1萬5400元以內的公務艙，但在接下來的兩個小時內，經濟艙瞬間售罄，超級經濟艙和公務艙也隨即漲至艙位最高價格。

短時間內需求量急劇增加，加之有限的機票資源，導致搶票之勢愈演愈烈。中國民航局日前公佈最新航班熔斷通知裡也包含部分美中航線，整個1月份，目前已知美中航線取消及熔斷航班已達十多個班次，這些因熔斷取消航班的乘客，如今也被迫加入搶票行列。

顧彬彬說，「原本稀缺的餘票現在愈發魔幻，能夠搶到一張票純粹看運氣，很多之前在意價格的客人，現在已全然不顧什麼艙位，多少價格，只要有票就行。」

回顧2021年，美中航線相對平穩，機票價格也從2020年中的天價，逐漸回歸理性和正常，各大航空公司的官網也都能正常購買機票，但12月接連發生的航班變化，讓華人的回國之路愈發艱難。

航線 華人 疫情

上一則

跨年派對 戶外也要戴口罩 打疫苗、避群眾 少在餐廳室內用餐

下一則

洛縣確診1.6萬 1周增1倍 歸因變種病毒傳播激增

延伸閱讀

美飛中機票價翻番 華人不問價只搶票回家過年

美飛中機票價翻番 華人不問價只搶票回家過年
安大略機場 明年夏季將開通直飛挪威航班

安大略機場 明年夏季將開通直飛挪威航班
中美航班大亂 熔斷取消紛傳 明年1月已7航班停飛

中美航班大亂 熔斷取消紛傳 明年1月已7航班停飛
美航空取消飛中國 「對等原則」之下往返中美越來越難

美航空取消飛中國 「對等原則」之下往返中美越來越難
Omicron肆虐、天候欠佳 衝擊芝加哥2機場

Omicron肆虐、天候欠佳 衝擊芝加哥2機場
機組員被隔離或確診 聖誕收假飛美、中航班取消最多

機組員被隔離或確診 聖誕收假飛美、中航班取消最多

熱門新聞

達美航空27日表示，空中返航的原因與上海機場疫情新規有關。（讀者提供）

美飛中航班為何6小時後空中折返 原因看這裡

2021-12-27 16:28
12月22日從西雅圖飛上海的航班，飛行6小時後，航班突然空中折返，飛回西雅圖。（視頻截屏）

華人回國路坎坷 飛6小時即空中返航 還要再搶票

2021-12-26 18:51
洛杉磯市警察在北好萊塢Burlington百貨店射殺一名攻擊性嫌疑人，同時誤殺一名在更衣室的14 歲女孩。(Associated Press圖片)

洛杉磯14 歲女孩百貨店試裙子被警察誤殺

2021-12-24 14:53
富人防搶保命奇招頻出。

世說新聞╱戴假勞力士急購防彈車 富人花式守財保命

2021-12-24 15:37
王力宏形象崩壞，有大媽粉氣到失聯。

世說新聞╱王力宏形象崩壞 大媽粉氣到失聯

2021-12-22 17:20
12月22日從西雅圖飛上海的航班，飛行6小時後，航班突然空中折返，飛回西雅圖。（視頻截屏）

飛6小時折返美 華人重搶高價到上海機票 面臨再次複雜檢測 回鄉路坎坷

2021-12-27 02:20

超人氣

更多 >
感冒、流感、新冠病毒差別何在？專家說明三者差異

感冒、流感、新冠病毒差別何在？專家說明三者差異
日本「最美公主」佳子今滿27歲 賞花倩影被封女神

日本「最美公主」佳子今滿27歲 賞花倩影被封女神
上海豪宅曝光「家裡都是錢」 張庭遭凍產挨罵：沒人性

上海豪宅曝光「家裡都是錢」 張庭遭凍產挨罵：沒人性
單日逾44萬確診 再創新高…兒童住院大增52% 紐約等5州最糟

單日逾44萬確診 再創新高…兒童住院大增52% 紐約等5州最糟
只靠一張紙條 法國養殖業者嚇阻小偷竊取生蠔

只靠一張紙條 法國養殖業者嚇阻小偷竊取生蠔