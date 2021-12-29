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加州染疫住院激增25% 醫療吃緊

記者啟鉻／綜合報導

據洛杉磯時報28日報導，加州目前面臨新冠肺炎感染住院患者激增形勢，對於疫情爆發近兩年來承受過較大負荷的地方醫療系統，無疑增加了很大壓力，面臨更多挑戰。

儘管加州當前新冠肺炎感染人數少於2020年冬季時感染人數，但2021年冬季每天感染數激增狀況，令不少民眾開始擔心。官員們表示，主要原因還是新增變種病毒Omicron導致。27日，加州統計COVID－19感染入院患者4378例，而先前是377例。自12月20日以來，全州新冠肺炎感染住院患者數激增了25%。

洛杉磯縣也面臨同樣壓力。自12月20日，洛縣日感染住院患者增加43%，從748例增值1069例。同時，橙縣增加71%，自188例增至322例。專家在釐清住院感染數激增是否為新增變種病毒Omicron導致，還是Delta傳播是主因。

儘管有數據表明感染Omicron後出現症狀要比感染Delta輕，但Delta已在加州社區傳播較長一段時間。衛生官員表示，由於感染數激增，不少患者還需到醫院治療。聖塔克拉拉縣公共衛生局局長Dr. Sara Cody及官員，在28日一次新聞發布會上指出，當地感染數增長之快令人難以置信，部分感染者急需到醫院治療。預計今冬感染數肯定超過上一年同期，即使出現少部分感染者，也會對當地醫療系統造成很大壓力。

不過總體看，加州目前COVID－19感染住院患者仍比上一年同期要少很多。2020年12月27日，加州住院感染患者達到1萬9766例，也是加州單日最高感染住院患者人數。

加州 新冠肺炎 Omicron

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