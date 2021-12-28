美航空取消飛中國 「對等原則」之下往返中美越來越難

中美之間的航班越來越少。（本報檔案圖）

自達美航空在飛往上海中途返航事件後，美國航空也宣布，取消27日從達拉斯飛往上海的航班，現在中美直飛的美國的航空公司，只有聯合航空的舊金山飛上海航班。礙於上海機場 的消毒政策，可能導致更多航班取消。同時因對等原則，外籍航班取消，中方航空公司也會對應取消。這意味著元旦和春節前後，往返中美航線 航班會越來越少。

達美航空27日解釋，從西雅圖飛往上海的DL287航班折返是因為，上海浦東國際機場新的清潔要求需顯著延長地面時間，在操作上對達美航空不可行。而美國航空也在26日突然宣布，取消27日從達拉斯飛往中國上海的航班。目前取消的具體原因不詳，有傳聞是有機組人員確診。

機票業者包先生表示，現在浦東機場需要對所有入境航班進行深度清潔，每個座位消毒後還要悶艙，航班在上海的深度清潔時間延長，很消耗機組人員的工作時間。

由於新規適用於所有境外航班，包括港澳台航班，因此長榮 和華航也取消了未來一個多月大量高雄、松山和桃園往返上海浦東的航班，港澳方向的航班在浦東機場，都有不同程度的延誤。

據台灣中央通訊社報導，台灣的兩家航空公司，中華航空和長榮航空，最近幾天都減少了飛往上海浦東國際機場的航班數量，理由是新的消毒程序需要更長的時間才能完成。長榮航空將暫停從兩個城市飛往上海的航班至2月3日，華航將暫停從一個城市飛往上海的航班至1月底，並減少另一條航線的航班數量。

現在達美航空12月29日從上海飛底特律、12月30日上海飛西雅圖的航班將復飛，但是從底特律和西雅圖飛上海的航班何時復航還不得而知。目前只有聯合航空舊金山飛上海航線還未傳出取消的消息。

包先生表示，目前最可怕的不是達美和美國航空的航班取消，最可怕的是對等原則。根據之前中法中德中美中加等國家的航班協議，要求航班對等，如果熔斷外籍航司的航班，相應地，中國國內籍航司也會被取消。現在達美和美國航空兩家航空公司航班被取消，意味著中國的航空公司取消航班的機率增加了兩倍。

在此之前，中國的航空公司就已每個月隨機取消一個航班，現在的狀況代表至少在元旦期間，中美之間的航班越來越少。