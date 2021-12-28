中美航班大亂 熔斷取消紛傳 明年1月已7航班停飛

達美和美國航空公司被迫取消航班，而中國的航空公司除了熔斷，也在隨機取消航班。（本報檔案圖）

中美兩地進入冬季和年末假日季，但疫情 都日趨嚴重。上海機場 12月24日推出的新消毒規定，導致不少美國的航空公司因此被迫取消航班。中國的航空公司除了熔斷，更隨機取消航班，對於想在元旦和春節往返中美的旅客，無疑雪上加霜。

之前中資航空公司每周七班往返中美，每月共計28班，還包括熔斷或取消航班。美方每周是十班，每月共40班航班。但進入12月底，除了達美和美國航空相繼取消航班，根據最新消息，在2022年1月中國的航空公司至少取消了七個美國飛往中國的航班，其中包括1月2日和9日的廈門航空的洛杉磯 飛廈門航班，還有國航1月4日和11日的洛杉磯飛深圳的航班，及東方航空1月3日和10日的紐約飛上海的航班。

機票業者包先生表示，這波取消航班潮，表面是因為上海機場的清消政策，但背後是因為江浙滬一帶疫情吃緊，隨著冬季疫情蔓延，中國其他地方的機場，未來也不排除採取類似的清消政策。同時因為中國新年及冬季奧運會多重因素，回中國的航班數量會減少，機票可能會再次緊張。

他說，目前看來，從中國回美國還是相對容易，回美國最好還是選擇美國的航空公司，畢竟中國的航空公司取消的隨機性更高。而美國的航空公司相對還是穩一些。轉機不受影響，他建議盡量選擇日韓轉機，因為中國要求對直飛飛機長時間消毒，可能導致機組工作超時，因此不少航班會被調整，達美航空就是例子。

華人林女士已兩年沒有回家，她本來想春節回家過年順便多陪陪身體不好的父母，但是現在兩地疫情都比較嚴重，現在又加上飛機航班取消，她說，從去年盼到今年，因為疫情會好轉，結果馬上到2022年了，疫情不但沒有好轉還加劇了，中美的航班越來越少；回國無門，旅行成本高昂，還有不確定多久的漫長隔離時間，讓人覺得特別無奈又悲憤。