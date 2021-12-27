華人接觸染疫者無處可檢測 檢測包也買不到

洛杉磯不少華人最近反映，預約檢測新冠病毒變得非常困難。（unsplash.com）

洛杉磯縣不少華人 最近反映，預約檢測 新冠病毒變得非常困難，住家附近的免費檢測點都爆滿，藥房也買不到家庭檢測包，甚至有華人已與感染者有過近距離接觸，卻苦於無處檢測。

洛縣 阿罕布拉市(Alhambra)華人居民鄭先生，日前與一名新冠感染者有過近距離接觸，雖然自己沒有任何症狀，但鄭先生非常緊張，希望能趕緊檢測確定有無感染。但鄭先生沒想到，他接連找了幾家免費檢測點，卻都預約已滿。聽說藥房可以購買家庭檢測包，鄭先生馬上找了幾家藥房，但都被告知缺貨。鄭先生非常納悶，「之前我去做檢測，都無需預約，去了馬上就能測試，現在竟然沒有地方可以做免費檢測，太奇怪了。」

記者上網查詢華人聚居城市亞凱迪亞（Arcadia）附近的免費檢測點，也發現同樣問題。12月26日中午查詢結果顯示，位於亞市Baldwin Ave的CVS檢測點，直到明年1月5日才有兩個時間點可接受預約，需要等待長達十天，其他幾家檢測點也幾乎是同樣的情況。

洛杉磯為何突然出現病毒檢測如此難的局面，一些專家表示，近日突然爆發的疫情導致民眾檢測需求急增，同時正是聖誕、新年假期，很多人聚會前都進行病毒檢測，以保證聚會安全。

階進基金會一直為社區民眾提供免費疫苗接種，首席執行長葉品毅說，他明顯感受到市場上檢測預約非常緊張，家庭檢測包也難購買，他認為原因之一，是一些不願接種疫苗的民眾，每三天就要做一次病毒檢測，才能進入工作場所，這部分人占去檢測的大量資源。

一名不願透露姓名的醫學專家表示，目前正值假期聚會，是最需要家庭測試包的時候，但市場上的檢測包卻出現嚴重短缺，專家猜測，除了因社區需求量大增，是否也與拜登政府決定從下個月開始，分發免費測試包有關，導致部分產品庫存被聯邦政府購買。

面對檢測難的局面，洛縣衛生服務局近日宣布，正在著手緊急擴展該縣的免費檢測服務。其中包括增加檢測站工作時長，增加一周中檢測站工作的天數，在高需求地區增加流動檢測站等。同時恢復假期家庭檢測計劃（Holiday Home Test Collection Program），如果居民有新冠症狀或接觸過患者，該計劃為居民提供免費的家庭檢測。民眾可以到洛縣官網查詢附近的檢測站，或上網下單居家檢測盒，相關機構將會把檢測盒送達民眾，網站：https://covid19.lacounty.gov/la-county-holiday-home-test-collection-program/。

南加州流行病專家黃重德建議，假如民眾自我感覺已出現新冠症狀，應首先自我隔離戴好口罩，與家人保持安全距離，並到醫院急診室檢查治療；如果沒有症狀但曾接觸過患者，在無法及時做病毒檢測的情況下，可以考慮先使用氯西丁（Chlorhexidine）口腔沖洗和後鼻咽噴霧清除病毒，效果很好。