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飛6小時折返美 華人重搶高價到上海機票 面臨再次複雜檢測 回鄉路坎坷

記者邵敏╱洛杉磯報導
12月22日從西雅圖飛上海的航班，飛行6小時後，航班突然空中折返，飛回西雅圖。（視頻截屏）
12月22日從西雅圖飛上海的航班，飛行6小時後，航班突然空中折返，飛回西雅圖。（視頻截屏）

洛杉磯旅遊業人士顧彬彬表示，他有兩名客人親身經歷了12月22日從西雅圖飛上海的航班，在飛行六小時後，航班突然空中折返，飛回西雅圖。對於客人的這次遭遇，顧彬彬無奈地表示，真是「妥妥飛了個寂寞」，回家的路太坎坷，客人現又面臨瘋狂搶票。

影音來源：顧彬彬提供╱記者邵敏後製

據顧彬彬陳述，原定21日西雅圖飛往上海的達美航空DL287，臨時取消改到22日起飛，但六個小時後，當航班飛過白令海峽，進入俄羅斯領空時突然掉頭返航，飛回西雅圖。返航原因至今眾說紛紜，目前中國駐美使領館已向該航空公司提出嚴正交涉。

航班上有兩名華人是顧彬彬的客人，他們從中美洲經由美國回中國，一路艱辛已不是常人所能想像，22號登上西雅圖飛往上海的航班時，這兩名華人長舒一口氣，心想終於可以回到祖國懷抱。但沒料到，航班飛了六個小時後，竟然中途折返，重新回到西雅圖。

焦急萬分的兩名華人不得不滯留西雅圖，首先他們要考慮重新買機票。據顧彬彬說，當天美國各地回中國的機票一下子就開始瘋狂上漲，從舊金山飛往上海浦東的單程經濟艙，當時是6000美元左右，但瞬間就沒票了，超級經濟艙大約8000美元左右，商務艙從1萬1400美元馬上漲到1萬4800美元。

經過一番瘋狂搶票，這兩名華人終於以高價，買到機票後從舊金山飛上海機票，但之前回中國的新冠檢測都已過期，如今又面臨著再一次的複雜檢測、申請健康碼等各種手續。

從事中美機票業務、協助辦理疫情回國手續的顧彬彬表示，這兩名華人目前仍住在西雅圖一家酒店，他正在洛杉磯遙控安排當地司機，負責27日早上接他們去指定實驗室重新做雙檢測，希望這一次的飛行能一切順利，華人能早日回家與親人團聚過年。

顧彬彬補充說，最近一段時間，由於疫情嚴重，中美航班頻繁熔斷，他一直在幫助被取消航班的客人重新設定回國行程，整個團隊目前已經忙瘋了，機票也一路狂漲，估計中國春節前後，華人回國之路將再次變得異常坎坷。

全球疫情告急，兩名華人旅客坐上返回上海的航班，飛行六小時後，突然空中折返，飛回西...
全球疫情告急，兩名華人旅客坐上返回上海的航班，飛行六小時後，突然空中折返，飛回西雅圖，回家之路非常艱難。（示意圖，美聯社）

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