廚餘沒分類就丟 加州將罰款

未來加州的廚餘必須分類丟棄，違者將罰款。(加州州政府網站)

加州 環保立法獨步美國，廚餘未來必須分類丟棄，違者將罰款。2022年元旦生效的加州SB 1383法案，將改變處理有機廢料方法，尤其剩餘食物與廚房垃圾，求所有居民和企業，將「綠色」垃圾與其他垃圾分開。

未來幾個月內，逐步推廣至家庭與各企業，實施日期會因住家位置或企業業務而異。至2024年，未能將有機垃圾與其他垃圾分開者將罰款。

負責監管的州政府機構CalRecycle在網站上有相關訊息。LA Compost公司提供家庭堆肥說明，也在社區提供可在社區中心丟棄有機材料的中心。SompostableLA則在某些社區提供收費上門取垃圾服務。以下是洛杉磯時報整理，有關新法要求的相關問答。

為什麼加州立法者要求將有機廢物與其他垃圾分開？

科學家發現，傾倒到傳統垃圾掩埋場的有機物，會分解產生甲烷，產生溫室效應是二氧化碳的80倍。為減緩全球暖化進程，加州希望這些廢棄物能丟至堆廢中心或厭氧消化設施，有助將碳匯回地球或生產天然氣 ，替垃圾車提供能源動力等。

何時需開始將廚房垃圾與其他垃圾分開？

因居住地而異。洛縣 公共工程官員說，非縣屬地社區的家庭，將於2022年上半年收到通知。洛縣一些企業自願回收食物垃圾，這些計畫在新年期間，將成為強制性。

在洛市，衛生單位計畫明年初提出計畫，將食品垃圾回收利用，從目前試點的1800戶家庭，擴大到其餘的73萬用戶。與此同時，居民可將廚餘扔進他們的常規垃圾箱，運往垃圾掩埋場，他們也可選擇在院子裡堆肥。

住在公寓者怎麼辦？

在洛縣非縣屬地社區，多戶住宅相關規範仍待最後敲定。預計至少有一些地區將繼續允許將食物垃圾與其他垃圾混合。之後再加工設施中進行分離，好回收再利用。

除用卡車運走廚房和庭院垃圾外，還有其他選擇嗎？

民眾可將食物殘渣在家中堆肥，也可帶到堆肥的朋友家或社區堆肥地點。洛縣在smartgardening.com提供免費教學。

一旦我住的當地垃圾運輸公司開綠燈，水果和蔬菜會是唯一適合放在綠色垃圾箱中的食物垃圾嗎？

不是的。洛縣指出，「食物的所有部分都可接受」，包括熟肉、骨頭、魚、湯或油等。

在洛市，一些居民已將食物殘渣放入現有的綠色垃圾箱，用於堆放庭院垃圾，儘管衛生單位目前並不允許。然一旦該市推出相關計畫，預計食物和庭院垃圾都將被允許放入綠色垃圾桶中。

我該把廚房垃圾存放在哪，如何確保不會發臭？

地方政府和垃圾運輸商，建議將垃圾收集在廚房桶中，洛縣市將分發這些垃圾桶。同時經常清潔這種垃圾桶，以減少氣味。一些用戶說，用紙巾襯在裡面也會吸收液體。將食物垃圾與院子垃圾分層放置或將廚餘冷凍在可重複使用的容器中。

若將垃圾傾倒在錯誤的地方，會受到懲罰嗎？

從2024年開始，州法將允許對污染有機廢物者罰款。第一次違規罰50元至100元，第三次及之後罰款將達500元。

若從水槽垃圾處理器中掉下廚餘怎麼辦？

洛縣污水處理廠有能力從污水污泥和食物垃圾中收集沼氣。天然氣可燃燒發電或轉化爲車輛燃料。但由於下水道容量有限，官員希望將食物做成堆肥或分離更有效。

這些額外的食物浪費會去哪裡？

大多數將進入大型堆肥中心，或將其轉化為天然氣工廠。僅洛縣預計每年將轉移約190萬噸食物垃圾，可能需十幾個厭氧消化工廠處理這些，預計成本為8億4000萬元。

誰替這一切買單？

您。五分之一城市表示，預計增加收費。