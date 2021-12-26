我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

疑調虎離山 王力宏在防疫旅館拖到晚上 雇保全逃回家

研究發現：新冠病毒會蔓延至所有器官且持續數月

避疫20個月 華人三代團聚、音樂同好相聚溫馨過聖誕

記者楊青／洛杉磯報導
柯汶那周先生家的三代同堂的聖誕團聚，其樂融融。（周先生提供）
柯汶那周先生家的三代同堂的聖誕團聚，其樂融融。（周先生提供）

連日的冬季暴風雨為南加州帶來一個濕潤的聖誕節。不少華人家庭三代同堂，或呼朋喚友，或鄰居街坊團聚過節，佳餚美食，還有家庭音樂和才藝表演，孩子們玩遊戲拆禮物，大家圍爐閒話家常，雖然是洋節，但入鄉隨俗的華人照樣過得滋味十足。

孩子們歡喜打開聖誕禮包。（周先生提供）
孩子們歡喜打開聖誕禮包。（周先生提供）

柯汶那Joseph周和太太為迎接三家親朋好友十多人的聖誕團聚，準備工作在聖誕節大清早全部就緒，三代同堂的三戶人家，疫情20個月以來第一次團聚。

「這是我們家疫情以來最大的聚會」，周先生說，兩年來疫情嚴峻，加上年紀大，家人和朋友都非常小心防疫，沒有聚會，家裡冷清許多，所以今年聖誕節的大團聚期待已久。年過七旬的周先生，兩個月前就開始給兩個可愛的外孫女採購聖誕玩具和裙子，給女婿準備了嶄新的夾克，為家人和朋友每一個人準備的禮物，擺滿聖誕樹下。為迎接客人，周先生一個月前就開始和老伴一起張羅掛彩燈，特別從Costco買回五呎長桿，將彩燈掛到樹上，屋裡屋外裝扮得燈火輝煌。平安夜，老兩口還專門開車到蒙特利公園市買菜買肉，到洋人超市購買孩子們和親家母最喜歡的蘋果派，到華人店購買朋友最喜歡的中式蛋糕、點心和烤鷄烤鴨，「聖誕節就是要讓家人和每一個來賓高興」。

柯汶那周先生家的三代同堂的聖誕團聚，賓主準備的美食，擺滿一桌。（周先生提供）
柯汶那周先生家的三代同堂的聖誕團聚，賓主準備的美食，擺滿一桌。（周先生提供）

十多位客人在聖誕節午後如期來到周先生家，美味擺滿餐桌，中式西洋味，滿屋飄香，滿屋笑語。

30多年前從上海來美留學，畢業留美工作，在洛杉磯和紐約的學區和教育部門工作大半輩子，周先生表示，一場疫情，自己和家人都更加珍惜親情和友情，珍惜每一天的日子。他本來住在格蘭杜拉，退休之後在柯汶那買了新房子，鄰居們來自五湖四海，有孟加拉的、尼日利亞的、越南的、還有香港的，社區多元又友好，逢年過節大家常來常往，周太太每年聖誕和新年期間都會給鄰居們送去自己包的餛飩和餃子，今年給每個鄰居送一份蝦仁炒飯，而老倆口也收到了鄰居們送來的85度蛋糕。

阿蘇薩韓先生家今年的聖誕節，以一班音樂發燒友的歡樂聚會別有味道。（韓先生提供）
阿蘇薩韓先生家今年的聖誕節，以一班音樂發燒友的歡樂聚會別有味道。（韓先生提供）

住在阿蘇薩的中華民國僑務委員韓和元家的聖誕節，則是以一班音樂發燒友的歡樂聚會。拉得一手好提琴的韓先生，以往幾乎每年聖誕節都會被邀請到傳統僑團大型慶會上表演，「這些年越來越喜歡在家中和朋友們聚會」，韓先生說，尤其是喜歡音樂的朋友，大家鋼琴、小提琴、大提琴、吉他等等一起來，或獨奏，或合奏，喜歡現代音樂和唱歌的朋友，放聲K歌，入夜不息。

20位朋友從平安夜下午就開始入場，韓家的音樂美食流水席一直延續到聖誕節，大家帶來自各地拿手好菜，台式耳絲豆乾、韓國涼菜、日式料理、鷄鴨魚肉擺滿一桌，韓先生則製作了自己最得意的咖喱牛肉湯，客人最後以「淨鍋」來表達對主人美食的喜愛。

羅斯密大型華資商家聖誕節的中午，人氣十足。（記者楊青／攝影）
羅斯密大型華資商家聖誕節的中午，人氣十足。（記者楊青／攝影）

聖誕節 疫情 華人

上一則

兩場暴風雨 下周將襲南加州

延伸閱讀

伊能靜19歲兒子女裝慶聖誕 被喊「正妹」大方回應

伊能靜19歲兒子女裝慶聖誕 被喊「正妹」大方回應
勁球獎彩券作聖誕禮 送親友討個好彩頭

勁球獎彩券作聖誕禮 送親友討個好彩頭
華人閤家團聚 疫情下聖誕節倍溫馨

華人閤家團聚 疫情下聖誕節倍溫馨
賽車場聖誕燈光秀 駕車巡遊星河璀璨

賽車場聖誕燈光秀 駕車巡遊星河璀璨
華人聖誕節送禮 疫情下紅包成首選

華人聖誕節送禮 疫情下紅包成首選
Omicron衝擊大 LAX聖誕節取消80多航班

Omicron衝擊大 LAX聖誕節取消80多航班

熱門新聞

歌手王力宏（右）與前妻李靚蕾的婚姻糾紛，成為近日國內最受矚目焦點。圖為兩人昔日參加活動合照。圖／聯合報系資料照片

王力宏洛市Bel Air豪宅持有權神秘 其他房產婚前已脫手

2021-12-20 21:37
王力宏形象崩壞，有大媽粉氣到失聯。

世說新聞╱王力宏形象崩壞 大媽粉氣到失聯

2021-12-22 17:20
洛杉磯市警察在北好萊塢Burlington百貨店射殺一名攻擊性嫌疑人，同時誤殺一名在更衣室的14 歲女孩。(Associated Press圖片)

洛杉磯14 歲女孩百貨店試裙子被警察誤殺

2021-12-24 14:53
2020年10月亞利桑那的一處SAT考點，考生大排長龍，大多來自加州。（記者楊青／攝影）

加州州大錄取將取消SAT 最大四年制大學牽動全美改革

2021-12-16 22:22
青年人不畏風雨，聖誕節前最後一分鐘前往購物中心採購。（記者楊青╱攝影）

暴風雨襲南加 華人區傳災情 橙縣撤離部分居民

2021-12-24 02:20
富人防搶保命奇招頻出。

世說新聞╱戴假勞力士急購防彈車 富人花式守財保命

2021-12-24 15:37

超人氣

更多 >
美赴中航班「飛到一半突然返航」 中使館提嚴正交涉

美赴中航班「飛到一半突然返航」 中使館提嚴正交涉
賀錦麗坦承 上任以來最大敗筆是這點

賀錦麗坦承 上任以來最大敗筆是這點
王力宏7天隔離期屆滿 不回與李靚蕾豪宅「改住這」

王力宏7天隔離期屆滿 不回與李靚蕾豪宅「改住這」
女神變了？王祖賢淡出幕前多年 近照曝光引起討論

女神變了？王祖賢淡出幕前多年 近照曝光引起討論
「重返霍格華茲」艾瑪華森抱這個男人 粉絲超激動

「重返霍格華茲」艾瑪華森抱這個男人 粉絲超激動