節日好心請遊子吃飯 華人母子竟疑遭感染

一對好心的華人母子聖誕前夕請父母和家人不在身邊的年輕朋友來家提前過節，沒想到年輕人和他的工作團隊隔日傳出全部中招染疫，母子平安夜前日冒雨排長隊測試，聖誕節 的出門計劃也被迫取消，以為打疫苗就可以平安無事太理想化。

家住亞凱迪亞 的G女士和兒子聖誕前夕精心烹製了一大鍋牛肉和台灣家鄉美食，請父母和家人不在身邊的年輕朋友來家提前過節，這也是G女士多年的傳統，「希望家人不在身邊的孩子們，也能感受到家人般的溫暖，吃到家鄉的味道」。

好飯好菜接連吃了兩天，賓主盡歡。沒想到年輕人回去工作沒兩天，就打電話來說自己身邊的工作團隊幾乎全部中招，檢測 陽性，他自己也開始發燒，請G女士和她的兒子趕緊去檢查測試，以確定情況馬上採取措施。

「我們幾個人全部打了兩針，以爲可以高枕無憂，沒想到還是會中招」，G女士說，年輕朋友在醫院工作，沒想到醫院工作人員也會大面積感染，讓人心驚。她請兒子趕緊去買快速簡易測試盒，沒想到兒子跑遍了周邊的便民藥店，貨架全空，藥店工作人員說，這段時間太多人懷疑自己染疫，買盒回去自己檢測，簡易測試盒供不應求。

G女士和兒子只好上網預約，希望可以儘快去附近的檢測站。「又一個沒想到，周邊的檢測站全部約滿，最近的一個要跑到惠提爾」。G女士和兒子最後只能嘗試到聖蓋博的角聲醫療中心排隊，「我們最後是中午12點去排隊，輪到檢測已是下午1點半，整整花了一個半小時」，G女士說，排隊等待檢測的人之多跌破眼鏡。

據G女士現場觀察，和她們一起在檢測中心排隊等待檢測的絕大多數都是年輕人，還有一些年輕的父母抱著襁褓中的孩子，幾乎每個被捅鼻子取樣檢查的孩子都難受得哇哇大哭。

G女士表示，去年聖誕節期間，她也經歷有驚無險的疫情。當時南加華人社區一位有名的貴婦朋友剛從台灣回來，特地給她帶回了聖誕禮物。貴婦驅車40多分鐘從好萊塢到亞凱迪亞，將禮物送給G女士，因爲當時疫情緊張，兩人都戴著口罩，站在家門口說了兩分鐘話就再見。沒想到兩天後貴婦打來電話，告知自己檢測陽性，要G女士趕緊去檢測，以免中招耽誤了治療時機。嚇得G女士和兒子連夜排隊測試，所幸結果正常。

這次檢查結果還在等待當中，不過G女士表示，因爲還不知道結果，所以只能取消了原定聖誕節當天去舊金山的機票，今年的平安夜和聖誕節，看來要在忐忑不安中度過了。