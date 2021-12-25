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17歲滑雪小將唐寧謙 將代表台灣出征北京冬奧

記者謝雨珊／洛杉磯報導
17歲的滑雪選手唐寧謙。（金山華僑文教服務中心）
17歲的滑雪選手唐寧謙。（金山華僑文教服務中心）

定居美國的17歲滑雪小將唐寧謙，12月上旬在猶他州鹽湖城參加2022年北京冬季奧運會滑雪滑冰資格賽第三場賽事，順利取得參賽資格。本報獨家專訪唐寧謙的父親唐慰祖，他對於大兒子有望「繼承衣帛」有種說不出的感動，期待唐寧謙圓夢為台灣爭光。

唐慰祖說，一家人正在歐洲蒙特內哥羅（Montenegro）滑雪場訓練兩周，於24日返回猶他州的住家，平時就在為參加奧運做準備。唐慰祖本人曾經是一名滑雪選手，參加過世錦賽、世界盃，也曾在1988年及1992年代表台灣參加過兩次冬季奧運。唐寧謙受到父親影響，將參加奧運視為夢想。自2歲開始接觸滑雪，經常在家附近雪場滑雪。從小就在山裡雪場長大的唐寧謙也因此熱愛滑雪，平時在上課之餘，經常一周五天都在滑雪，幾乎天天泡在雪場。即便是如此，唐寧謙也不忘專注於課業，除了英語數理化，也上法文課和音樂課，是個品學兼優的好學生。

唐慰祖提到，唐寧謙從2019年起，就代表台灣出征國際賽事，現已確定取得大曲道及小曲道冬奧比賽資格，非常有望奪下台灣唯一的一個滑雪名額，代表台灣參加奧運。他說，唐寧謙經常滑雪，在疫情期間也去過許多國家參加比賽，不需要特別的集中訓練。目前最令人頭大的還是新冠疫情引發的各種隔離政策及篩檢，尤其是因為疫情關係，在比賽前必須隔離兩周以上，選手只能在房間內做些基本訓練。他也提到，日前去義大利參加世錦賽時，曾出國比賽45天，在這期間一直被要求接受檢測，45天中大約被測了20多次以上，直呼這無止盡的篩檢過程，簡直比訓練還吃不消。

身為滑雪教練的唐慰祖說，唐寧謙的強項在於「大曲道」及「小曲道」項目，這兩個項目需要的技巧不太一樣，例如：選手在小曲道項目需要反應快速敏捷，因為小曲道轉彎得快，至於「大曲道」項目，選手必須滑得順暢。若一切順利，這次唐慰祖將親自擔任教練，帶著唐寧謙參加冬奧。

事實上，唐慰祖的一個女兒及兩個兒子都是運動健將。20歲的大女兒多年前曾以滑冰項目代表台灣出賽。15歲的小兒子唐寧希有望在不久後，也能以滑雪項目代表台灣出國比賽。一家人將興趣變為長項，為國爭光的事蹟，也算是疫情期間難得的一段佳話。

滑雪 奧運 疫情

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