Omicron病例爆發 洛縣日增近萬 住院人數相對穩定

洛縣新增病例驟增。（Getty Image）

洛杉磯縣近一周日新增確診病例陡增，24日更是新增近萬病例。洛縣 衛生官員稱，按照此發展態勢，年前日新增確診病例數可能會打破疫情以來的紀錄。

Omicron病毒的高傳染性讓洛杉磯縣病例數爆發式增加。洛縣24日新增9988確診病例，比23日的8633例增長了15.7%。24日新增21例死亡病例，累積死亡病例達2萬7533例，累積確診病例有159萬5239 例。

洛縣24日日均確診率攀升至15%，是一周前的三倍。

洛縣衛生局局長費若（Barbara Ferrer）警告，按照目前的傳染速度，在年前很可能會達到日確診2萬個病例數，這將是疫情爆發以來最高的。

費若一方面表示，洛縣新冠住院病人數相對穩定，這歸功於新冠疫苗 ，能夠保護民眾即使感染了新冠病毒，也不會出現嚴重症狀。根據加州數據庫，洛縣住院總人數一夜之間增加了近50人，達到 850人，其中181名患者在重症監護室。

費若表示，住院的新冠病人多數為沒有打疫苗的，而打了疫苗感染新冠後住院的病人很少。根據洛縣數字，沒打疫苗感染新冠住院的比例約為每10萬居民中有25人，而打疫苗之後感染新冠住院的則為每10萬居民中僅有一人。沒有打疫苗的民眾感染新冠的概率是打了疫苗民眾的五倍。她表示目前沒有封城的打算，但是她督促居民做好防疫措施，保護自己和他人的安全。

隨著Omicron病毒傳播的加劇，以及節假日聚會前民眾需要接受新冠檢測 的人數大幅上升，洛杉磯縣24日宣布將擴大檢測服務的範圍，在節假日也能讓民眾進行檢測，措施包括增加洛縣監測站工作時長，增加一周中檢測站工作的天數，在高需求地區增加流動檢測站等。

民眾可以到洛縣官網查詢附近的檢測站，或上網下單居家檢測盒，相關機構會將檢測盒送達民眾，網站：https://covid19.lacounty.gov/la-county-holiday-home-test-collection-program/

為了應對大幅上升的感染病例，南加州大學（USC）24日宣布下學期開學後第一周將採用線上授課方式。學生、教職員工將被要求盡早出示加強針施打證明。在此之前，加大系統（UC）九所學校宣布將在下個學期開始時暫時採用遠程授課模式。加州大學總校長德雷克（Michael V. Drake）宣布，所有能夠接種新冠疫苗的學生與教職員都應施打加強針，各校區的校長將各自決定新學期採何種方式上課。

聯邦衛生官員20日表示，Omicron變種病毒目前成為美國主要的新冠傳播病毒，上周新增病例中有約73%為該病毒引起。