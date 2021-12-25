洛杉磯風雨過節 火鍋暢銷餐廳爆棚

加州水貨老闆娘方太太和大厨周師傅，在準備平安夜和聖誕節客訂樟茶鴨。（記者楊青／攝影）

持續20個月的新冠疫情終於迎來全面鬆綁的聖誕和新年佳節，聖蓋博谷華洋餐飲商家喜迎將近兩年來罕見的熱鬧人氣，不少公司舉辦大型聖誕趴宴請員工，婚宴和家庭聚餐重返酒樓，不少華資餐館平安夜前夜訂單不斷，雖然天氣預報聖誕長周末暴風雨至少持續三天，但不少餐館的包房全滿，訂位爆棚。

墨西哥民眾23日頂著大雨前往唐尼的一家傳統餐館，購買墨西哥玉米粽準備過聖誕節，餐館大廚急備貨。（記者楊青／攝影）

寳爾溫公園市的華資餐館加州水貨，老闆方孝偉律師夫婦和大厨周師傅23日馬不停蹄，「今天上午一家銀行拿走了40隻樟茶鴨，80份樟茶鷄腿」，預定聖誕大餐外買套餐電話接二連三，方律師表示，今年聖誕節 很特別，很多公司的買氣重新回來，老闆訂美食 犒勞員工，大家過節的好心情可見一斑。

餐飲商家為華人的平安夜和聖誕節餐桌準備的美味家鄉菜。（方孝偉提供）

從感恩節一直忙到聖誕節的方太太表示，剛剛過去感恩節售出將近400隻火鷄，大家過節的熱情一直燃燒，尤其是聖誕長周末正逢連日暴風雨，很多家庭改在家中聚餐，這些天預定佛跳牆、樟茶鴨、大蝦年糕和黑椒牛柳及冷盤等聖誕套餐外賣的家庭非常踴躍，光是佛跳牆單獨訂單，就將近100份，23日更多的訂單不斷進來，方太太笑言，中國人的習慣就是最後一秒鐘下訂，所以越到最後越忙。

加州水貨正在準備客人預定的佛跳墻。（方孝偉提供）

和先生一起來美將近40年，方太太說，她自己喜歡美食，也特別理解華僑華人每逢佳節倍思鄉，希望吃到地道的家鄉味或者平常吃不到美食的心情，所以再累再麻煩，都盡量滿足大家的願望。

●物價飆 漲不漲價都是挑戰

今年的物價一路高歌，通膨指數超過6%，商家舉例說，新鮮火鍋金針菇，以前一包99分左右，便宜時甚至一元三包，但現在賣到三元多一包，日本超市更加離譜，六元多一包，以前在華人超市 可以有很多品牌選擇，這些天只剩下一家，別無選擇。各種肉類和海鮮及南北乾貨也大幅漲價，節日飲食定價非常困難，提價不提價都是大挑戰。

加州水貨老闆娘方太太和大厨周師傅在準備平安夜和聖誕節客訂樟茶鴨。（記者楊青／攝影）

「但今年聖誕節的飲食氣氛還是明顯高於去年，大家看起來真的很想熱鬧過節」，羅斯密大型華資餐飲商家888海珍酒樓總經理Lucy陳表示，他們酒樓的十個房間，聖誕節期間全部訂滿，其中不少是公司宴客或大家庭團聚，她表示，今年聖誕節氣氛來的比往年都更早，節前十天，從數十人到數百人的大中型慶會已接連不斷，一些新人開始舉辦婚禮，最近幾日，從十幾桌到40桌的酒席隔三岔五就來一波，平安夜和聖誕節當天，他們的黃金一品鷄和琵琶燒鴨的外賣訂單已超過500份。

風雨無阻。墨西哥民眾23日頂著大雨前往唐尼的一家傳統餐館，排長隊購買墨西哥玉米粽準備過聖誕節。（記者楊青／攝影）

更多小型的華資商家不接受預定，客人隨進隨吃。東區一家火鍋店表示，從感恩節到聖誕節前夕，他們每天從下午5時到晚上9時的等候時間都在80分鐘左右，聖誕節的人氣可以預料。

墨西哥民眾23日頂著大雨前往唐尼的一家傳統餐館，排長隊購買墨西哥玉米粽準備過聖誕節。（記者楊青／攝影）

持續的低溫風雨，使得圍爐和火鍋成爲今年聖誕節許多家庭團聚的首選，蒙特利公園市、聖蓋博和羅蘭崗的多家羊肉片外買店表示，他們已預備了比往常至少多三倍的肉料，迎接人潮。