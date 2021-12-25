洛杉磯風雨過節 火鍋暢銷餐廳爆棚
持續20個月的新冠疫情終於迎來全面鬆綁的聖誕和新年佳節，聖蓋博谷華洋餐飲商家喜迎將近兩年來罕見的熱鬧人氣，不少公司舉辦大型聖誕趴宴請員工，婚宴和家庭聚餐重返酒樓，不少華資餐館平安夜前夜訂單不斷，雖然天氣預報聖誕長周末暴風雨至少持續三天，但不少餐館的包房全滿，訂位爆棚。
寳爾溫公園市的華資餐館加州水貨，老闆方孝偉律師夫婦和大厨周師傅23日馬不停蹄，「今天上午一家銀行拿走了40隻樟茶鴨，80份樟茶鷄腿」，預定聖誕大餐外買套餐電話接二連三，方律師表示，今年聖誕節很特別，很多公司的買氣重新回來，老闆訂美食犒勞員工，大家過節的好心情可見一斑。
從感恩節一直忙到聖誕節的方太太表示，剛剛過去感恩節售出將近400隻火鷄，大家過節的熱情一直燃燒，尤其是聖誕長周末正逢連日暴風雨，很多家庭改在家中聚餐，這些天預定佛跳牆、樟茶鴨、大蝦年糕和黑椒牛柳及冷盤等聖誕套餐外賣的家庭非常踴躍，光是佛跳牆單獨訂單，就將近100份，23日更多的訂單不斷進來，方太太笑言，中國人的習慣就是最後一秒鐘下訂，所以越到最後越忙。
和先生一起來美將近40年，方太太說，她自己喜歡美食，也特別理解華僑華人每逢佳節倍思鄉，希望吃到地道的家鄉味或者平常吃不到美食的心情，所以再累再麻煩，都盡量滿足大家的願望。
●物價飆 漲不漲價都是挑戰
今年的物價一路高歌，通膨指數超過6%，商家舉例說，新鮮火鍋金針菇，以前一包99分左右，便宜時甚至一元三包，但現在賣到三元多一包，日本超市更加離譜，六元多一包，以前在華人超市可以有很多品牌選擇，這些天只剩下一家，別無選擇。各種肉類和海鮮及南北乾貨也大幅漲價，節日飲食定價非常困難，提價不提價都是大挑戰。
「但今年聖誕節的飲食氣氛還是明顯高於去年，大家看起來真的很想熱鬧過節」，羅斯密大型華資餐飲商家888海珍酒樓總經理Lucy陳表示，他們酒樓的十個房間，聖誕節期間全部訂滿，其中不少是公司宴客或大家庭團聚，她表示，今年聖誕節氣氛來的比往年都更早，節前十天，從數十人到數百人的大中型慶會已接連不斷，一些新人開始舉辦婚禮，最近幾日，從十幾桌到40桌的酒席隔三岔五就來一波，平安夜和聖誕節當天，他們的黃金一品鷄和琵琶燒鴨的外賣訂單已超過500份。
更多小型的華資商家不接受預定，客人隨進隨吃。東區一家火鍋店表示，從感恩節到聖誕節前夕，他們每天從下午5時到晚上9時的等候時間都在80分鐘左右，聖誕節的人氣可以預料。
持續的低溫風雨，使得圍爐和火鍋成爲今年聖誕節許多家庭團聚的首選，蒙特利公園市、聖蓋博和羅蘭崗的多家羊肉片外買店表示，他們已預備了比往常至少多三倍的肉料，迎接人潮。
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