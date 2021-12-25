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聯邦救濟金停發 餐館照樣缺工

記者王若然／蒙特利公園市報導
雖然聯邦疫情EDD已經停發幾個月，但加州餐廳仍面臨招工難的問題。（Getty Image）
雖然聯邦疫情EDD已經停發幾個月，但加州餐廳仍面臨招工難的問題。（Getty Image）

餐館業在疫情中遭受了重創。如今經濟全面重啟之後，業務量有所上升，但在後疫情時代，餐館業又面臨著新問題，雖然聯邦失業救濟金早已停發，餐館業仍然面臨「一工難求」的困境。

蒙特利公園市（Monterey Park）某華資餐廳陳老闆表示，雖然聯邦救濟金早在9月已停發，可是如今仍然招不到工人。這個問題不是他的餐廳獨有的，而是全行業面臨的窘境。他不禁感嘆，「不知道工人跑去哪裡了？」

陳老闆說，他在餐廳門口張貼招工廣告，幾乎無人問津。好不容易有人上門應聘，薪資要求很高，至少160-170元一天。陳老闆說，如今通貨膨脹嚴重，薪資已經不能按照之前的水平發了，會給員工漲工資。但是新雇用的員工，因為不了解其技術和能力，不能一開始就發過高薪水，在美國也沒有所謂的無薪「試用期」。

招不上合適的新員工，有些疫情期間離職的老員工也不願回來。例如餐廳曾經的一位後廚，藉口疫情期間停工一年後手藝生疏了，婉拒老闆的邀請，即使老闆願意每月多付1000元工資也不領情。

目前陳老闆的餐廳一共有10至11名員工，與疫情前相比少了很多。從疫情開始到現在，陳老闆一直都是親上陣。人力不足也讓餐館不得不減少營業時間，從以前的24小時減少到15小時。

為何聯邦停發救濟金了，還是很少人願意回餐館工作？陳老闆認為可能目前疫情沒有完全消除，有的員工有安全顧慮，加上餐館行業本就是辛苦且薪水較低的工作，就更少有人願意回來了。

蒙特利公園市另一位不具名的華資餐廳經理李先生也表達了同樣的憂慮。他說，幾乎沒人願意來餐廳應聘。他說，餐廳相對其他行業賺錢不多，疫情期間還有安全隱患。該餐廳目前人手只有疫情前的一半。

李先生說，相比餐廳服務業，人們更願意從事別的行業，其他行業也在競爭勞動力。例如一名倉庫管理員的時薪就在20元，而餐廳根本無法競爭過他們。如今通貨膨脹，餐館的雇人壓力很大。

李先生說，以前很多來餐廳應聘的是剛來美國不久的新移民，如今疫情阻斷了一部分新移民，等於減少了餐館的勞力資源。

聯邦失業救濟計畫於今年9月4日停發。據悉，該計畫此前可以為申請人提供約300元一周的補助。根據美國勞工統計局17日發布新數據，儘管加州失業率自2020年3月疫情爆發以來，11月首次失業率降至7%以下，但招聘速度上個月明顯放緩。雖然加州11月份的失業率降至6.9%，但仍是美國所有州中最高的。

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