奇諾岡團夥行竊購物中心多家商店 4嫌即捕即放

12月21日奇諾岡市購物中心The Shoppes的多家商店被盜竊。（谷歌地圖）

南加 內陸華人較多的奇諾岡市（Chino Hills），21日（周二）一家著名的大型購物中心遭遇盜竊團夥行竊，四嫌疑人很快被警方抓獲，但目前監獄 紀錄顯示，他們已被釋放。

據奇諾岡警察 局稱，四名嫌疑人於21日下午對當地大型購物中心The Shoppes的多家商店盜竊，被盜商家包括Old Navy、Target、Forever 21 和 H&M等。從監控視頻中可以看到，嫌疑人在Old Navy店中將商品藏在袋子裡，沒有付錢就走人，袋中還有其他商家的物品。 Old Navy店立即報警，當天下午4時左右，警方在奇諾岡抓獲了四名嫌疑人。

被捕的四人包括18歲的Jessika Jones、19歲的Raymonie Colquicc，27歲的Takana Cass 和28歲的Tiana Charles。警方搜查嫌犯車輛時發現了被盜商品。警方表示，「沒有收據，標籤還在商品上。」

四名涉嫌人被拘押在West Valley拘留中心，並被指控重大盜竊、擁有贓物、有組織盜竊和串謀犯罪。但目前監獄紀錄顯示，其中三名嫌疑人Cass、Jones和Charles都已被釋放，無法找到 Colquicc 的監獄紀錄。

任何有案件相關信息的人都可以撥打 909-364-2042 聯繫奇諾岡警方，需要匿名提交信息的可致電 We-Tip 1-800-78-CRIME (27463) 或訪問 wetip.com。