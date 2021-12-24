暴風雨襲南加 華人區傳災情 橙縣撤離部分居民

青年人不畏風雨，聖誕節前最後一分鐘前往購物中心採購。（記者楊青╱攝影）

北加州 南下的冬季強風暴23日凌晨開始襲擊南加 州，各地出現中强度持續降雨，橙縣 和洛杉磯縣部分火毀地區出現山體滑坡和泥石流跡象，橙縣部分地區實施强制撤離令，在地居民當晚8時前全部撤離。國家氣象預報表示，23日開始的暴風雨將持續到25日（周六），各地可能出現車禍、洪澇、泥石流，最後一分鐘出門採購、參加節日團聚及過往山間的民眾，開車需特別小心。 風雨無阻。墨西哥裔民眾23日頂著大雨前往唐尼的一家傳統餐館排長隊購買墨西哥玉米粽準備過聖誕節。（記者楊青／攝影） 風雨無阻。墨西哥裔民眾23日頂著大雨前往唐尼的一家傳統餐館排長隊購買墨西哥玉米粽準備過聖誕節。（記者楊青╱攝影）

洛杉磯縣和橙縣等地區23日傳出數十起車禍，出現不同程度的洪澇，華人聚居地區蒙羅維亞、亞凱迪亞、阿罕布拉和蒙特利公園等地出現積水，交通一度受阻；通往天使國家森林至少七段道路因太過危險而封鎖。橙縣當天清晨向邦德火災區附近的居民發出自願疏散警告，午後晚些時候升級為强制撤離，橙縣警方緊急設立協助熱線714-647-7000，幫助殘疾和需要幫助的人；聖地牙哥、聖伯納汀諾、河濱縣和橙縣的部分地區也同時發出了洪水預警，民眾出門需非常小心，減緩車速，開亮車燈，注意關注周邊交通環境。 青年人不畏風雨，聖誕節前最後一分鐘前往購物中心採購。（記者楊青／攝影）

橙縣23日中午左右至少降雨半吋，由於該地區上周已有大量降雨，土地濕度飽和，本次暴風雨對不久前的火毀地區尤其危險，地表已鬆動的地區可能引發泥石流，而本次預計持續至少三天的降雨量，累計可能達三吋以上。

據國家氣象局表示，本次大氣河流造成的降雨不但面積大，持續時間長，而且由於氣流不穩定，部分地區預期出現持續十數小時甚至更長時間的傾盆大雨，部分地區降雨可能多達六吋，山區出現大量降雪，山間降雪預計從最初估計的海拔9000呎下降到5000呎，整個地區氣溫明顯低於正常水平。23日南加州大部分地區日間溫度在華氏50至60度之間，周五和周六將繼續下降，夜間可低至35度左右，接近冰點。 年輕人不畏風雨，聖誕節前最後一分鐘前往購物中心採購。（記者楊青╱攝影）

氣象預報部門提醒民眾出門小心，尤其本周末正值聖誕節假期，不少民眾趕在最後一分鐘購物或參加家庭團聚，最好留足時間，避免山區道路，尤其在洛杉磯和聖塔蒙尼卡的部分山區，風速可高達每小時50哩左右，隨時可能有電線桿或樹木倒塌，需提高警覺。

根據國家氣象預報，蒙大拿州上空一個非常寒冷風雨系統可能會在周六和周日沿著西海岸移動，給南加州帶來更冷的溫度，並可能出現更多的雨雪。南加州地區預計下周一還會有另一場風暴，周二或周三還有另一場風暴。