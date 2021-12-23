我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

新婚8個月 最年輕國會議員克勞索恩與網紅妻離婚

共同社：日美制定共同作戰計畫 應對台灣緊急狀況

洛市1周病例 7個街區破百

記者邵敏／洛杉磯綜合報導
洛杉磯新冠病例一周增加兩倍。（Unsplash.com）
洛杉磯新冠病例一周增加兩倍。（Unsplash.com）

新冠疫情再次在南加洛杉磯縣迅速傳播，短短一周內，報告的病例數幾乎增加了兩倍。同時，到目前為止，洛杉磯縣是加州大多數Omicron變種病例得到確認的地方。

來自洛杉磯市的新冠病例數據，顯示12月11日至12月17日，以下這些街區最近出現新增病例數的最大峰值。其中梅爾羅斯（Melrose）新增194例，北好萊塢189例，休曼橡林 (Sherman Oaks) 186例，好萊塢166例，威尼斯（Venice）124例，伍蘭岡（Woodland Hills）104 例，恩西諾（Encino）102例。

上周洛杉磯報告病例數最多的街區也是該市人口最多的街區。雖然貝萊爾（Bel Air）、比佛利山翠斯特(Beverly Crest)、比佛利山（Beverly Hills）、Crestview 和 Beverlywood 報告的原始病例數沒有那麼多，但據相關數據分析顯示，這些地區報告的人均病例數仍很高。

同時在過去的14天裡，洛杉磯縣還報告了另外60個Omicron新冠變種病例，目前尚不清楚洛杉磯最近感染病例數的飆升是否與Omicron變體有關。相關報導顯示，Delta變種仍然是加州的主要菌株，但到目前為止，洛杉磯縣是加州大多數 Omicron病例得到確認的地方。

聯邦疾病防治中心(CDC)周一宣布，認為Omicron 變體已占全美新冠新增病例數的73%。

洛杉磯市新增病例統計表。（記者邵敏／製作）
洛杉磯市新增病例統計表。（記者邵敏／製作）

洛杉磯 Omicron 加州

上一則

好康報你知／心安超市（Zion Market）

下一則

Sesame Grill 炸雞排/豬排飯受歡迎

延伸閱讀

洛縣新增確診人數一日翻倍

洛縣新增確診人數一日翻倍
世界晚報╱洛杉磯市新冠病例一周增兩倍 這七街區最多

世界晚報╱洛杉磯市新冠病例一周增兩倍 這七街區最多
金映玉宣佈競選連任新劃加州第40區國會眾議員

金映玉宣佈競選連任新劃加州第40區國會眾議員
加州檢察長提供490萬元 贊助警方收繳被禁槍者武器

加州檢察長提供490萬元 贊助警方收繳被禁槍者武器
洛杉磯市新冠病例一周增兩倍 這七街區最多

洛杉磯市新冠病例一周增兩倍 這七街區最多
加州大下令學生在2022 年春季接種疫苗加強針

加州大下令學生在2022 年春季接種疫苗加強針

熱門新聞

歌手王力宏（右）與前妻李靚蕾的婚姻糾紛，成為近日國內最受矚目焦點。圖為兩人昔日參加活動合照。圖／聯合報系資料照片

王力宏洛市Bel Air豪宅持有權神秘 其他房產婚前已脫手

2021-12-20 21:37
奧運花樣滑冰運動員和長期民主黨活動家關穎珊。(Gettyimages)

獲提名出任駐貝里斯大使 關穎珊：感到自豪

2021-12-15 17:54
新加坡航空8月份開航的促銷廣告還歷歷在目，不到半年後竟然再次停飛。（讀者提供）

新加坡航空明年2月取消台北洛杉磯直飛航班

2021-12-16 17:58
2020年10月亞利桑那的一處SAT考點，考生大排長龍，大多來自加州。（記者楊青／攝影）

加州州大錄取將取消SAT 最大四年制大學牽動全美改革

2021-12-16 22:22
華人夫婦一直未接種疫苗，最近先生疑似染疫死亡，太太忙接種疫苗。（聖安東尼奧醫院提供）

南加內陸華人夫婦因信仰未打疫苗 近日先生染疫過世

2021-12-16 14:29
王力宏形象崩壞，有大媽粉氣到失聯。

世說新聞╱王力宏形象崩壞 大媽粉氣到失聯

2021-12-22 17:20

超人氣

更多 >
影／薪水太低「活不下去」美國老師課堂上泛淚宣布辭職

影／薪水太低「活不下去」美國老師課堂上泛淚宣布辭職
女兒有王力宏「這種男友」怎辦？韓國瑜這麼說

女兒有王力宏「這種男友」怎辦？韓國瑜這麼說
隱瞞參與中國千人計畫 哈佛大學教授遭定罪

隱瞞參與中國千人計畫 哈佛大學教授遭定罪
西安一夜封城 圍困1300萬人的「雙疫夾殺」怎麼了？

西安一夜封城 圍困1300萬人的「雙疫夾殺」怎麼了？
一洲焦點／千人計畫哈佛教授定罪、抗疫黎明前的黑暗

一洲焦點／千人計畫哈佛教授定罪、抗疫黎明前的黑暗