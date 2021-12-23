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Omicron快速擴散 洛縣醫療體系受考驗

記者啟鉻／洛杉磯綜合報導
面對新變種病毒來勢洶洶，洛縣公衛局敦促符合資格居民接種疫苗及加強針。（洛縣－南加大醫療中心）
面對新變種病毒來勢洶洶，洛縣公衛局敦促符合資格居民接種疫苗及加強針。（洛縣－南加大醫療中心）

就目前新冠（COVID－19）新變種病毒Omicron正快速在全美範圍內傳播，確診感染病患持續增加。洛杉磯縣公共衛生局局長費若（Barbara Ferrer）21日強調，若想避免病毒傳播導致重症、醫療系統不堪重負，關鍵是要更多民眾接種疫苗

費若在縣政委員會上表示，輝瑞、莫德納兩種疫苗被認證可對Omicron感染者提供有效保護，避免發生重症，對其它新冠肺炎變種病毒感染也一樣有效。但是若民眾接種疫苗比例落後，感染患者增加，洛縣醫院病床會很快不夠用。即使Omicron導致的重病患者是Delta感染重症者的一半，對醫療系統及居民來說也無法承受。

她指出，由柏克萊加州大學（UC Berkeley ）研究人員建立一種追縱模式，預估由於Omicron傳播導致可能住院率。從加州範圍內預測結果，就目前疫苗接種水平，可能入院數量對加州、洛杉磯縣都是一場噩夢。所以，目前緊迫任務就是努力增加疫苗接種，施打加強針。

洛縣衛生局（Dept. of Health Care Service）局長蓋麗（Dr. Christina Ghaly ）指出，即使2021年冬季病毒感染住院率少於上一年，也不容樂觀。由於退休、人員變動及部分人不遵守疫苗接種令導致人員流失，洛縣醫療系統人員明顯不足，醫院負擔一樣很大。她說，醫院進入緊張和不堪重負的時間要遠早於上一年發生的時間。

據最新數據統計，洛縣符合接種資格的五歲及以上居民，有78%的人至少接種一劑疫苗，70%完全接種疫苗。費若表示，居民有超過200萬人已經接種額外或加強針疫苗。但是，她指出，仍有符合接種資格的220萬名居民沒有施打疫苗，而符合接種加強針資格的310萬人尚沒有施打加強針。

截至21日，洛縣感染Omicron新變種病毒患者數已經上升至逾100例。同時當地連續五天新冠肺炎感染病例超過3000例。當天滾動日檢測陽性比率是3%，而兩周前則是1.2%。

疫苗 洛縣 Omicron

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