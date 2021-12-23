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搶救成功 洛杉磯選區重劃亞裔利益保住

記者李雪／洛杉磯報導
重劃委員會在橙縣下方卻劃出了一個對亞裔非常有利的第45區。（重劃委員會地圖截圖）
重劃委員會在橙縣下方卻劃出了一個對亞裔非常有利的第45區。（重劃委員會地圖截圖）

近日已確定的最終版選區重劃地圖中，亞裔的大部分利益得到了保障，亞裔為主的國會選區數量沒變，州參議會選區增加一席，但是東聖蓋博谷的一些華裔社區仍被歸到了以拉丁裔為主的選區中。

總體而言，這次重劃選區的結果對於亞裔社區來說是有驚無險，幸得亞美政聯(CAUSE)努力奔走相告，並發動社區力量發聲，在72小時內就集結了40多個組織和150名個人簽署了亞美政聯的聯合聲明。亞美政聯也積極和重劃委員會聯絡，發動支持者向委員會提交評論，在委員會的線上民意收集系統中，關於聖蓋博谷的300條評論中的200多條都是來自亞裔社區。

「我們差點失去所有（選區）」，亞美政聯主席胡澤群表示，這也是給亞裔社區的一個教訓，真的要持續不斷地時刻保持警惕和關注，努力保護自己的利益。上個月還處於在重劃選區的劣勢狀態中，但最後能有這樣的結果是因為努力爭取。「教訓就是，不管我們有多少個（亞裔）官員，我們還是要小心（watch out），否則我們還是有可能失去所有」，他認為，要是亞裔社區再晚一周發動「真的很危險」。不過胡澤群對於東聖谷的劃分還是感到遺憾，重劃委員會最終決定按照縣界來劃分，好在最後在橙縣劃出一個亞裔選區。

在最終版的地圖中，西聖蓋博谷的亞裔區被保留在同一選區內，但東聖谷的華人聚居區被切...
在最終版的地圖中，西聖蓋博谷的亞裔區被保留在同一選區內，但東聖谷的華人聚居區被切分開了。（重劃委員會地圖截圖）

早先的重劃選區草案裡，國會選區中將西聖蓋博谷（如蒙特利公園市、阿罕布拉市、聖蓋博市一帶）以及東聖谷（如羅蘭岡、哈岡、核桃、鑽石吧一帶），兩個華人聚居區都一分為二，對亞裔十分不利，引起社區反彈。經過一個月的積極發聲，最終結果顯示，西聖谷亞裔城市不再被分開，被分編號為國會第28選區，亞裔是該區最大的族群占35.3%，將成為亞裔的安全席位。

而東聖蓋博谷則失去了一個亞裔為主的國會選區，羅蘭岡、哈岡、核桃、鑽石吧被劃入了一個以拉丁裔為主的地區。但重劃委員會在橙縣下方卻劃出了一個對亞裔非常有利的第45區，在該區亞裔是最大的群體占37%，因此亞裔為主的國會選區仍是兩個。胡澤群表示，這或將成為兩黨亞裔候選人之間的戰場，民主黨人陳介飛已經宣布要在這裡競選。

另外，州級的劃區中，亞裔聚居的眾議會分區基本保持不變，而參議會分區則出現一個新的第25區，包括了西聖蓋博谷的所有亞裔城市，面積和國會第28區相似，給亞裔候選人帶來很大的機會。

民眾可在https://www.wedrawthelinesca.org/map_viewer查看新版的選區地圖。

亞裔 聖蓋博 鑽石吧

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