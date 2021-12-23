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選區重劃敲定 新45區亞裔達36.9% 華裔候選人利多

記者李雪／洛杉磯報導
陳介飛已確認會角逐新劃分的45區國會席位。（檔案照片）
陳介飛已確認會角逐新劃分的45區國會席位。（檔案照片）

選區重劃地圖近日敲定，早先華裔社區擔憂的被稀釋和切分的東西聖蓋博谷，最終一個保住而失去了另一個。但在國會選區地圖中，新出現的第45區實屬驚喜也值得關注，該區亞裔人口高達36.9%，該數字甚至超過南加任何國會選區，這也是政界人士沒有料到的劃分。而州參議會選區中，也出現了一個對華裔候選人極為有利的選區，可能給潛在的候選人帶來機會。

這個新出現的第45區，北起布瑞亞（Brea）和富樂頓北部，但是繞過了安那罕，卻往西南連接了喜瑞都（Cerrios）、阿提夏（Artesia）和Cypress，而東南邊則連結了小西貢，一直到芳泉谷（Fountain Valley）。該區域雖然居住了不少亞裔，包括華人、韓裔和越南裔，但一直沒有過亞裔為主的選區，因此也沒有亞裔代表。這次新劃分反倒給亞裔候選人帶來了機會。而華裔政界人士陳介飛22日已向本報確認，他會角逐該區席位。

南加州韓裔國會眾議員朴銀珠。（本報檔案照）
南加州韓裔國會眾議員朴銀珠。（本報檔案照）

新的這個第45區最南邊的芳泉谷，目前屬於海濱的另一個第48區，目前由共和黨韓裔女國會議員朴銀珠（Michelle Steel）代表。而朴銀珠的選區雖然失去了芳泉谷，但增加了爾灣南邊一塊區，因此她的區內亞裔人口比例也略有增加，其席位應是會保持穩固。

金映玉將競選第40區國會眾議員。（本報檔案照）
金映玉將競選第40區國會眾議員。（本報檔案照）

現任共和黨國會議員金映玉的選區被切分，但她已經發表聲明將競選新的第40選區，該區包括奇諾山、約巴林達，並一直南至拉古納山（Laguna Hills），亞裔人口17.4%而白人有六成。假若金映玉在該區成功當選，而新45區也迎來一位亞裔國會議員，那麼新劃分的選區將可能增加一席亞裔國會議員。

州參議會的選區地圖中，也出現一個新繪製的第25區，該區幾乎囊括了西聖蓋博谷的所有亞裔城市，如蒙市、阿市、聖蓋博以及亞凱迪亞等，其形狀與國會第28區高度相似。該區亞裔是第二大群體，占30.3%，僅次於占40%的白人。

伍國慶早先角逐州參議員失利，但新選區亞裔人口多，有望捲土重來。(本報檔案照）
伍國慶早先角逐州參議員失利，但新選區亞裔人口多，有望捲土重來。(本報檔案照）

有政界人士分析，例如趙美心的丈夫伍國慶（Mike Eng）以往在該區域的競選中，輸給了西語裔對手Susan Rubio。但若是按照新劃分的選區，亞裔候選人將有很大的機會在2024年選舉中拿下新的第25區。有知情人士透露，該區的劃分其實有傷到西語裔社區利益而引發反彈，顯然是對亞裔社區有利的，這次亞裔社區保護自己利益的行動頗有成果。

至於州眾議會選區，其中第49區因為亞裔人口超過了50%，因此受到投票權法案的保護，不會被切分。

亞裔 聖蓋博 華裔

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