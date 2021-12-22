賈斯康幕僚長 醉酒滋事隔天獲釋

賈斯康幕僚長伊尼奎茲。（Getty Images）

洛杉磯 縣檢察長的賈斯康（George Gascón）的幕僚長伊尼奎茲（Joseph Iniguez）疑似對警察 錄影存證，和在公共場所醉酒滋事(public intoxication)，12月11日在阿蘇薩市（Azusa）遭到警察拘捕，隔天上午獲釋。賈斯康的幕僚回應已經知道此事，對伊尼奎茲有信，但因為事屬私人，因此不願多加評論。

36歲的伊尼奎茲當晚11時35分在East Alosta Avenue的900街區，與其未婚夫同遭逮捕。原因是警察攔檢時懷疑未婚夫酒駕，但當時伊尼奎茲卻下車還拍攝全部經過，因在公共場所醉酒滋事遭警拘捕。

不過洛縣 監獄紀錄顯示，因為當事人只有喝酒遭到拘捕，沒有其他滋事行為，因此隔天上午就釋放伊尼奎茲。洛杉磯時報指出，他的案子已經送到洛縣檢方，研判是否需要提起刑事告訴，不過因為利益衝突，最後可能轉由加州檢察長辦公室處置。

伊尼奎茲21日受訪時表示，他與未婚夫當晚剛從一場喜宴開車回家，在阿蘇薩的一處免下車餐廳停車，但警察懷疑未婚夫酒駕，因此上前盤查。未婚夫依警察指示下車，但他因為擔心，所以也下了車，還拍攝警方詰問過程。警方說，最初是因為當事人的車涉嫌違反交通規則，警察才會上前盤查。

伊尼奎茲強調，他一直站在車邊，只是拍攝而已，「一切都是因為他認為，阿蘇薩的警察不會配有行車監視器或穿戴攝影機」，所以他要保全證據，錄下沒有酒駕的未婚夫，與警察的互動過程。

伊尼奎茲說，警察從未要求他回座，最後卻因飲酒滋事被捕。他的未婚夫被戴上手銬，但只是暫時被留置，而非被逮。警方表示，他的未婚夫稍後當場被釋放。

他說已向警局聲請內部調查，但阿蘇薩警局不願回應。伊尼奎茲認為他是因為錄影而懲罰他，才遭到拘捕，但他受訪時，並未向洛時出示影片和證據。

伊尼奎茲先前曾任高中教師與辯護律師，原先以LGBTQ代言人身分競選檢察長，但是最後退選、改為賈斯康背書。賈斯康當選後投桃報李，任命伊尼奎茲代理首席副檢察長，不過因為內部議論太凶，賈斯康最後找來之前在舊金山檢察官辦公室的搭檔烏小萱（Sharon Woo）擔任首席副檢察長，伊尼奎茲轉任幕僚長。