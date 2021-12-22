我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

新婚8個月 最年輕國會議員克勞索恩與網紅妻離婚

共同社：日美制定共同作戰計畫 應對台灣緊急狀況

賈斯康幕僚長 醉酒滋事隔天獲釋

編譯組／綜合報導
賈斯康幕僚長伊尼奎茲。（Getty Images）
賈斯康幕僚長伊尼奎茲。（Getty Images）

洛杉磯縣檢察長的賈斯康（George Gascón）的幕僚長伊尼奎茲（Joseph Iniguez）疑似對警察錄影存證，和在公共場所醉酒滋事(public intoxication)，12月11日在阿蘇薩市（Azusa）遭到警察拘捕，隔天上午獲釋。賈斯康的幕僚回應已經知道此事，對伊尼奎茲有信，但因為事屬私人，因此不願多加評論。

36歲的伊尼奎茲當晚11時35分在East Alosta Avenue的900街區，與其未婚夫同遭逮捕。原因是警察攔檢時懷疑未婚夫酒駕，但當時伊尼奎茲卻下車還拍攝全部經過，因在公共場所醉酒滋事遭警拘捕。

不過洛縣監獄紀錄顯示，因為當事人只有喝酒遭到拘捕，沒有其他滋事行為，因此隔天上午就釋放伊尼奎茲。洛杉磯時報指出，他的案子已經送到洛縣檢方，研判是否需要提起刑事告訴，不過因為利益衝突，最後可能轉由加州檢察長辦公室處置。

伊尼奎茲21日受訪時表示，他與未婚夫當晚剛從一場喜宴開車回家，在阿蘇薩的一處免下車餐廳停車，但警察懷疑未婚夫酒駕，因此上前盤查。未婚夫依警察指示下車，但他因為擔心，所以也下了車，還拍攝警方詰問過程。警方說，最初是因為當事人的車涉嫌違反交通規則，警察才會上前盤查。

伊尼奎茲強調，他一直站在車邊，只是拍攝而已，「一切都是因為他認為，阿蘇薩的警察不會配有行車監視器或穿戴攝影機」，所以他要保全證據，錄下沒有酒駕的未婚夫，與警察的互動過程。

伊尼奎茲說，警察從未要求他回座，最後卻因飲酒滋事被捕。他的未婚夫被戴上手銬，但只是暫時被留置，而非被逮。警方表示，他的未婚夫稍後當場被釋放。

他說已向警局聲請內部調查，但阿蘇薩警局不願回應。伊尼奎茲認為他是因為錄影而懲罰他，才遭到拘捕，但他受訪時，並未向洛時出示影片和證據。

伊尼奎茲先前曾任高中教師與辯護律師，原先以LGBTQ代言人身分競選檢察長，但是最後退選、改為賈斯康背書。賈斯康當選後投桃報李，任命伊尼奎茲代理首席副檢察長，不過因為內部議論太凶，賈斯康最後找來之前在舊金山檢察官辦公室的搭檔烏小萱（Sharon Woo）擔任首席副檢察長，伊尼奎茲轉任幕僚長。

警察 洛縣 洛杉磯

上一則

七彩聖誕派對 華人秀生活精彩、過得開心

下一則

賈斯康推少年轉移糾正計畫 「免刑事指控」挨批

延伸閱讀

掃蕩田德隆計畫 金山檢察長槓上市長布里德

掃蕩田德隆計畫 金山檢察長槓上市長布里德
母子檔搶劫28亞裔老人 已獲釋？

母子檔搶劫28亞裔老人 已獲釋？
海地擄人案落幕 17名美加人質全數獲釋

海地擄人案落幕 17名美加人質全數獲釋
加州檢察長：快閃搶劫是組織犯罪 社交媒體成工具

加州檢察長：快閃搶劫是組織犯罪 社交媒體成工具
加州檢察長：快閃搶劫是組織犯罪 步兵打頭陣 首腦遙控

加州檢察長：快閃搶劫是組織犯罪 步兵打頭陣 首腦遙控
詹樂霞退選紐約州長 拚連任州檢察長

詹樂霞退選紐約州長 拚連任州檢察長

熱門新聞

歌手王力宏（右）與前妻李靚蕾的婚姻糾紛，成為近日國內最受矚目焦點。圖為兩人昔日參加活動合照。圖／聯合報系資料照片

王力宏洛市Bel Air豪宅持有權神秘 其他房產婚前已脫手

2021-12-20 21:37
奧運花樣滑冰運動員和長期民主黨活動家關穎珊。(Gettyimages)

獲提名出任駐貝里斯大使 關穎珊：感到自豪

2021-12-15 17:54
新加坡航空8月份開航的促銷廣告還歷歷在目，不到半年後竟然再次停飛。（讀者提供）

新加坡航空明年2月取消台北洛杉磯直飛航班

2021-12-16 17:58
2020年10月亞利桑那的一處SAT考點，考生大排長龍，大多來自加州。（記者楊青／攝影）

加州州大錄取將取消SAT 最大四年制大學牽動全美改革

2021-12-16 22:22
華人夫婦一直未接種疫苗，最近先生疑似染疫死亡，太太忙接種疫苗。（聖安東尼奧醫院提供）

南加內陸華人夫婦因信仰未打疫苗 近日先生染疫過世

2021-12-16 14:29
王力宏形象崩壞，有大媽粉氣到失聯。

世說新聞╱王力宏形象崩壞 大媽粉氣到失聯

2021-12-22 17:20

超人氣

更多 >
影／薪水太低「活不下去」美國老師課堂上泛淚宣布辭職

影／薪水太低「活不下去」美國老師課堂上泛淚宣布辭職
女兒有王力宏「這種男友」怎辦？韓國瑜這麼說

女兒有王力宏「這種男友」怎辦？韓國瑜這麼說
隱瞞參與中國千人計畫 哈佛大學教授遭定罪

隱瞞參與中國千人計畫 哈佛大學教授遭定罪
西安一夜封城 圍困1300萬人的「雙疫夾殺」怎麼了？

西安一夜封城 圍困1300萬人的「雙疫夾殺」怎麼了？
一洲焦點／千人計畫哈佛教授定罪、抗疫黎明前的黑暗

一洲焦點／千人計畫哈佛教授定罪、抗疫黎明前的黑暗