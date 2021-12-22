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賈斯康推少年轉移糾正計畫 「免刑事指控」挨批

記者丁曙／洛杉磯綜合報導
洛杉磯縣檢察長賈斯康發起少年犯轉移計劃。（記者丁曙／攝影）
洛杉磯縣檢察長賈斯康發起少年犯轉移計劃。（記者丁曙／攝影）

被指控犯有一系列罪行的未成年人，包括搶劫、性攻擊和縱火的少年犯，將有資格參加由洛杉磯縣政府發起的一項轉移計劃。洛杉磯縣檢察長賈斯康 (George Gascón) 將對少年罪犯免於刑事指控，只要求以其他方式糾正；批評者痛斥賈斯康的漸進式改革走得太遠。

據「洛杉磯時報」消息，賈斯康上週在給檢察官的一份內部備忘錄中，公佈了他的恢復性增強青少年轉移計劃將如何運作的細節。雖然被指控犯有許多嚴重暴力罪行的青少年-包括謀殺、強姦和任何使用槍枝，或有人受重傷的罪行-將被禁止參加該計劃。但是，那些面臨入室盜竊、車輛盜竊、襲擊或搶劫指控，而沒有造成嚴重傷害的少年犯，以及縱火或性侵者則可以參加該項計劃。根據該項改革倡議，只有在犯罪受害者同意參與，並且被告對犯罪負責的情況下，才可以在提起刑事指控之前，將被指控的少年犯納入轉移計劃。

賈斯康在聲明中說，如果受害者同意，外部服務提供單位將接手此案，並設計「一個量身定製的計劃，旨在解決導致犯罪行為的潛在問題，例如心理健康需求或藥物使用」。一位司法官員說，預計罪犯將被要求在「恢復性司法會議」中與受害者面對面會談，「該計劃將通過讓犯罪受害者有機會積極參與恢復性司法程序，幫助糾正犯罪行為對我們社區造成的巨大傷害」。

所謂的青少年轉移計劃（Juvenile diversion programs）是為被告和他們的家庭提供改造服務，主要項目包括篩选和評估，教育和輔導，受害者意識課程和活動，服務學習計劃，毒品使用教育和諮詢，崗位技能培訓，心理健康治療等。

這份備忘錄上週五發送後並詳細說明了有資格轉移的犯罪類型，立即引發了檢察長辦公室內外批評者的強烈反彈，他們認為賈斯康推動的漸進式改革走得太遠。沙加緬度地區檢察長舒伯特（Marie Schubert）譴責這項新政策，稱其為賈斯康「最新的魯莽命令」。她在推特上寫道：「對猥褻兒童、強姦吸毒受害者、家庭暴力、使用鐵錘打砸搶、搶劫 80 歲老人和虐待動物的17歲青少年沒有任何指控，真是可恥！」

有人對於要求性犯罪的受害者會見他們的施害者的轉移模式表示擔憂。女性平等司法項目主任、紐約前性犯罪檢察官曼寧（Jane Manning）警告說，少年性侵犯者經常傷害相似年齡組的人，這意味著賈斯康的政策可能會幫助一個青少年，但會傷害另一個。她說，「在許多情況下，為少年犯找到監禁的替代方案很重要，但恢復性司法在性犯罪案件中存在很大問題。如果你在與少年罪犯打交道，那麼你通常也在與少年受害者打交道。如果要把受害者和施害者放在同一個房間裡，在許多情況下只會適得其反。」

部分少年罪犯將免於刑事指控，只要求其他方式糾正。（Getty image）
部分少年罪犯將免於刑事指控，只要求其他方式糾正。（Getty image）

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