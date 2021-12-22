紐森：採緊急措施防疫護民 健康護理工作人員打加強針

州長紐森。（推特官網）

加州 州長紐森 （GavinNewsom）21日宣布，州府在2021年早些時候，要求加州所有健康護理工作人員必須接種COVID－19疫苗 ，也將要求這些工作人員必須施打疫苗加強針。

紐森將此令發布他所在社交媒體官網上，他說，隨著Omicron新變種病毒導致感染病例持續增加，州府正在採取緊急措施保護加州民眾，確保醫療系統有所充足準備。

據悉，關於這項政令進一步細節，預計會在22日（周三），於阿拉米達縣（AlamedaCounty）一處新冠病毒檢測地點正式發布。據來自州長辦公室消息，紐森也將宣布「加州應對持續增加COVID－19感染病例及入院患者增多，保護民眾新策略」

州府於8月間發布全美首個強制令，要求加州範圍內所有健康護理工作人員必須接種COVID－19疫苗，政令要求醫護人員必須在9月30日前接種完成施打第二劑疫苗。

編譯組／綜合報導

新冠病毒Omicron病株的初步研究顯示，完全接種加上加強針是對它們的最佳防護，因此相對於美國中西部與東北部的提心吊膽，公衛專家認為，加州民眾可以稍微舒心一點。因為加州完全接種比例已達70%，加強針也有42%，而且很多人都已經感染過新冠其他病株，就算再度感染，症狀也會相對輕微，住院或死亡的風險相對低。

不過，專家擔心的是尚未接種的30%，即1200萬人，特別是身處中、東部加州的民眾，他們往往沒有接種疫苗，也沒有感染過新冠。接種率低的河濱縣與聖伯納汀諾縣，近來就出現住院人數大增的現象。加州公衛局的調查顯示，未接種者感染風險比接種者高出七倍，住院機會高13倍，死亡風險更達16倍。

舊金山加大的公衛學者MonicaGandhi就說，面對傳染力比Delta病株更高的Omicron病株，加上寒冬迫使跨年聚會非在室內舉行不可，因此加州是否順利過關，還要觀察接下來幾周的住院人數。

但是還是得要提防的現象是，加州因為新冠住院的人數正在緩步增加，過去兩周已經增加了9%，達3523人。加州新冠統計平台CalCAT的預測指出，年底假期間的住院人數都將維持差不多的水平，到2022年1月中才可望稍稍減少。

現下數字雖然還是低於夏季Delta病株造成的高峰，但是讓人擔心的是，醫療院所的人力嚴重短缺，部分醫護更稱現在是史上最糟的缺人潮，因此就算住院人數比去年低，但是很可能住了院卻沒人照顧，而且這波缺人潮恐怕要到2026年才會趨緩。

加州20日的新增個案達2.6萬人，是一年以來的高峰，而且聖地牙哥加大研究人員在廢水中發現新冠蹤跡，最怕數周後就會出現大量新增病例。身為全美第二大城的洛杉磯，19日也發現3500個新增案例，是過去一周平均的三倍。不過市長賈西提（EricGarcetti）仍稱沒有封城的必要，不過室內口罩令可能要延長到明年2月，甚至3月。