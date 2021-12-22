我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

新婚8個月 最年輕國會議員克勞索恩與網紅妻離婚

共同社：日美制定共同作戰計畫 應對台灣緊急狀況

紐森：採緊急措施防疫護民 健康護理工作人員打加強針

【洛杉磯訊】
州長紐森。（推特官網）
州長紐森。（推特官網）

加州州長紐森（GavinNewsom）21日宣布，州府在2021年早些時候，要求加州所有健康護理工作人員必須接種COVID－19疫苗，也將要求這些工作人員必須施打疫苗加強針。

紐森將此令發布他所在社交媒體官網上，他說，隨著Omicron新變種病毒導致感染病例持續增加，州府正在採取緊急措施保護加州民眾，確保醫療系統有所充足準備。

據悉，關於這項政令進一步細節，預計會在22日（周三），於阿拉米達縣（AlamedaCounty）一處新冠病毒檢測地點正式發布。據來自州長辦公室消息，紐森也將宣布「加州應對持續增加COVID－19感染病例及入院患者增多，保護民眾新策略」

州府於8月間發布全美首個強制令，要求加州範圍內所有健康護理工作人員必須接種COVID－19疫苗，政令要求醫護人員必須在9月30日前接種完成施打第二劑疫苗。

編譯組／綜合報導

新冠病毒Omicron病株的初步研究顯示，完全接種加上加強針是對它們的最佳防護，因此相對於美國中西部與東北部的提心吊膽，公衛專家認為，加州民眾可以稍微舒心一點。因為加州完全接種比例已達70%，加強針也有42%，而且很多人都已經感染過新冠其他病株，就算再度感染，症狀也會相對輕微，住院或死亡的風險相對低。 

不過，專家擔心的是尚未接種的30%，即1200萬人，特別是身處中、東部加州的民眾，他們往往沒有接種疫苗，也沒有感染過新冠。接種率低的河濱縣與聖伯納汀諾縣，近來就出現住院人數大增的現象。加州公衛局的調查顯示，未接種者感染風險比接種者高出七倍，住院機會高13倍，死亡風險更達16倍。 

舊金山加大的公衛學者MonicaGandhi就說，面對傳染力比Delta病株更高的Omicron病株，加上寒冬迫使跨年聚會非在室內舉行不可，因此加州是否順利過關，還要觀察接下來幾周的住院人數。

但是還是得要提防的現象是，加州因為新冠住院的人數正在緩步增加，過去兩周已經增加了9%，達3523人。加州新冠統計平台CalCAT的預測指出，年底假期間的住院人數都將維持差不多的水平，到2022年1月中才可望稍稍減少。

現下數字雖然還是低於夏季Delta病株造成的高峰，但是讓人擔心的是，醫療院所的人力嚴重短缺，部分醫護更稱現在是史上最糟的缺人潮，因此就算住院人數比去年低，但是很可能住了院卻沒人照顧，而且這波缺人潮恐怕要到2026年才會趨緩。

加州20日的新增個案達2.6萬人，是一年以來的高峰，而且聖地牙哥加大研究人員在廢水中發現新冠蹤跡，最怕數周後就會出現大量新增病例。身為全美第二大城的洛杉磯，19日也發現3500個新增案例，是過去一周平均的三倍。不過市長賈西提（EricGarcetti）仍稱沒有封城的必要，不過室內口罩令可能要延長到明年2月，甚至3月。

洛杉磯國際機場等候新冠篩檢的旅客。（美聯社）
洛杉磯國際機場等候新冠篩檢的旅客。（美聯社）

加州 疫苗 紐森

上一則

爾灣、聖地牙哥加大 延後兩周到校上課

下一則

加州大下令學生在2022 年春季接種疫苗加強針

延伸閱讀

SpaceX爆疫情 132員工檢測陽性

SpaceX爆疫情 132員工檢測陽性
零元保釋金縱容犯罪？紐森：太早評判

零元保釋金縱容犯罪？紐森：太早評判
加州下月擬限室外用水 違者日罰500元

加州下月擬限室外用水 違者日罰500元

畫線、圈重點 紐森奮戰閱讀障礙 面對群眾侃侃而談

畫線、圈重點 紐森奮戰閱讀障礙 面對群眾侃侃而談
紐森公布2.5億提案打擊快閃搶劫 小企業可獲補償

紐森公布2.5億提案打擊快閃搶劫 小企業可獲補償
加州州長紐森砸3億元 打擊團夥快閃搶劫

加州州長紐森砸3億元 打擊團夥快閃搶劫

熱門新聞

歌手王力宏（右）與前妻李靚蕾的婚姻糾紛，成為近日國內最受矚目焦點。圖為兩人昔日參加活動合照。圖／聯合報系資料照片

王力宏洛市Bel Air豪宅持有權神秘 其他房產婚前已脫手

2021-12-20 21:37
奧運花樣滑冰運動員和長期民主黨活動家關穎珊。(Gettyimages)

獲提名出任駐貝里斯大使 關穎珊：感到自豪

2021-12-15 17:54
新加坡航空8月份開航的促銷廣告還歷歷在目，不到半年後竟然再次停飛。（讀者提供）

新加坡航空明年2月取消台北洛杉磯直飛航班

2021-12-16 17:58
2020年10月亞利桑那的一處SAT考點，考生大排長龍，大多來自加州。（記者楊青／攝影）

加州州大錄取將取消SAT 最大四年制大學牽動全美改革

2021-12-16 22:22
華人夫婦一直未接種疫苗，最近先生疑似染疫死亡，太太忙接種疫苗。（聖安東尼奧醫院提供）

南加內陸華人夫婦因信仰未打疫苗 近日先生染疫過世

2021-12-16 14:29
王力宏形象崩壞，有大媽粉氣到失聯。

世說新聞╱王力宏形象崩壞 大媽粉氣到失聯

2021-12-22 17:20

超人氣

更多 >
影／薪水太低「活不下去」美國老師課堂上泛淚宣布辭職

影／薪水太低「活不下去」美國老師課堂上泛淚宣布辭職
女兒有王力宏「這種男友」怎辦？韓國瑜這麼說

女兒有王力宏「這種男友」怎辦？韓國瑜這麼說
隱瞞參與中國千人計畫 哈佛大學教授遭定罪

隱瞞參與中國千人計畫 哈佛大學教授遭定罪
西安一夜封城 圍困1300萬人的「雙疫夾殺」怎麼了？

西安一夜封城 圍困1300萬人的「雙疫夾殺」怎麼了？
一洲焦點／千人計畫哈佛教授定罪、抗疫黎明前的黑暗

一洲焦點／千人計畫哈佛教授定罪、抗疫黎明前的黑暗