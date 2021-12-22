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爾灣、聖地牙哥加大 延後兩周到校上課

編譯組／綜合報導 
加州大學（UC）宣布，所有能接種新冠疫苗的學生與教職員，都應施打加強針，各校區將各自決定新學期將採何種方式上課。圖為洛杉磯加大校區。(洛杉磯加大網頁)
加州大學（UC）宣布，所有能接種新冠疫苗的學生與教職員，都應施打加強針，各校區將各自決定新學期將採何種方式上課。圖為洛杉磯加大校區。(洛杉磯加大網頁)

加州大學（UC）總校長德雷克（Michael V. Drake）21日宣布，所有能夠接種新冠疫苗的學生與教職員都應施打加強針，各校區的校長將各自決定，新學期將採何種方式上課。爾灣、聖他克魯茲與聖地牙哥加大校區都已宣布，延後兩周到校上課，柏克萊校區返校上課的決定不變，聖塔芭芭拉與洛杉磯校區則會密切觀察態勢、再做決定。 

南加大（USC）還在考慮是否要求施打加強針，以及是否暫採遠距上課。加州州大（Cal State）明確表態，不會放棄到校上課，但會密切觀察態勢，如果真的有需要改變，會與當地社區完善溝通。 

加大總校長德雷克強調，傳染力強的新冠病株再度出現，學生頻繁出入校區，假期間的各種聚會，都是各校區必須考量的變數。因此除了讓各校區自行決定，到新年之前是否返校或遠距上課之外，還必須要求所有生員都施打加強針。他強調，各個校區自行決定遠距上課的時間要多長，但前提是確保學生都能完成必要防疫措施，另外也需要與當地社群妥善溝通，說明在當前情勢下施打加強針的必要。 

洛杉磯時報表示，加大學生來自全國各地，甚至全球各國，因此在新學期開始之際，各個校區防疫準備是否完善正是德雷克的重點。這樣的想法也獲得學生普遍支持，不過他們多半希望就真的是遠距兩周而已，不要一拖再拖了，畢竟剛開始遠距上課時，大家都還滿興奮的，但長此以往，大家都很厭煩，但這大概就是「正確的決定往往讓人無奈吧」。

加州大學 洛杉磯 防疫

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