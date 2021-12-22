王力宏名下在美房產 婚前已脫手

歌手王力宏（右）與前妻李靚蕾的婚姻糾紛，成為近日海內外最受矚目焦點。圖為兩人昔日參加活動合照。（圖／聯合報系資料照片）

「優質偶像」王力宏 婚變近日吵得沸沸揚揚，一時間夫妻倆人的爭吵被搬到網上，更曬出離婚協議中有一處位於洛杉磯 Bel Air的房子，價值1200萬元，吸引了許多網友眼球。不過根據公開數據庫，Bel Air沒有歸屬倆人名下的房屋，因此該豪宅應是透過他人名字或公司名字持有的。

南加州的華裔律師劉龍珠表示，無論是王力宏的中文名字拼寫，還是他在美國註冊用的英文名字，目前都沒有任何註冊在他名下的房產，而女方李靚蕾 的名下更無房產。因此，倆人在離婚協議中所談及的Bel Air的房子，可能用的是其他人名字或是公司名字購買持有。

圖為部分Bel Air區。（谷歌衛星截圖）

即便找不出具體房屋，但Bel Air的豪宅近日還是吸引了許多網友和自媒體的討論，曬出該地區周邊房屋的照片，以展示王力宏擁有的房屋應該也是同等豪華。Bel Air的確豪宅雲集，和毗鄰的Brentwood、比佛利山形成洛杉磯地產的白金三角。

而紀錄顯示，王力宏名字下曾經有過幾處相關物業都在婚前脫手。例如在舊金山灣區孟羅公園（Menlo Park）曾擁有過一棟房屋，但早在2011年3月就以近140萬元賣掉了；另一處在紐約市的公寓，也早在2005年賣掉了。劉龍珠強調，雖然數據庫中的姓名和出生日期都匹配，但並不排除或同年月有另一位同名同姓者擁有這些房產的極小可能性。

此外，數據庫還顯示王家在拉肯亞達-弗林楚奇（La Canada-Flintridge）有過房產，原本是王力宏的哥哥王力德持有，後又轉給一個家庭信託，而據該家庭信託的名字，應是王力德和另一女性持有的，和王力宏可能並無關係，而且該屋也在2020年賣掉。

而王力宏的大部分文件註冊地址都在紐約州Pittsford的一處地址。該地址房屋在谷歌衛星上的外型，和王力宏以往發布的父母家的照片，以及近日王力宏的父親為兒子辯護時發的照片都高度相似，極有可能是王爸媽的房屋。而王力宏也用該地址來註冊音樂公司，王力宏和王力德也都用該地址做過選民登記。

不過對於這對夫妻財務上的糾紛，劉龍珠認為，離婚協議畢竟已經簽署了，說明當時簽署時雙方都認為合理。而現在女方不爽，不一定是為了錢，可能是對整個事情不爽。從現在了解到的兩人協議和財產分配看起來，他認為王力宏「主要太摳門」。通常許多夫妻離婚房子給哪一方給了就給了，而王力宏在後來改口說將名下豪宅「吾疆」過戶給李靚蕾之前，竟然還設定居住18年的期限。

然而等到孩子18歲，他自己也60多歲了，「房子遲早不是給小孩的嗎？」從目前所知的一些情況看來，他認為王力宏一家人可能一直就把李靚蕾視為外人。