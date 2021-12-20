畫線、圈重點 紐森奮戰閱讀障礙 面對群眾侃侃而談

加州州長紐森常在鏡頭前很有自信的侃侃而談，對數字和事實如數家珍，給外界光彩奪目的政治家形象，但實際上，他每天仍與自己的閱讀障礙(dyslexia)奮戰。(州長辦公室網頁)

在鏡頭前，加州 州長紐森 （Gavin Newsom）對數字和事實侃侃而談，給外界自信且光彩奪目的政治家形象。然而，從小伴隨著他的閱讀障礙(dyslexia)，並未隨長大而消失。這位管理著全球第五大經濟體的加州州長，日理萬機的同時，仍努力與閱讀障礙奮戰。閱讀障礙是與腦部相關的神經失調。

洛杉磯時報報導，這位加州最有權力的官員，經常在清晨6時以「努力閱讀」開啟忙碌的一天。他戴上耳機，關上門，在每日簡報資料中開始「畫線與圈重點 」。辦公室工作人員知道，至少要給他兩小時，讓他將這些筆記消化，再寫到到黃色卡片上，然後他將黃卡放進口袋，以便參加記者會或演講時使用。

35歲才找到自信

對一位直到35歲，才覺得自己有自信、聰明的州長來說，如同一個安全保障。根據耶魯大學閱讀障礙與創造力中心數據，閱讀障礙影響約20%人口且因人而異。

紐森說：「它是拼字、寫作與深層閱讀的理解問題，要我閱讀兩章，簡直是白日夢，我會讀完每個字，但不記得那些該死的內容，除非我在文字下畫線畫重點」

紐森是在小學五年級，一次無意間看到到母親桌上有關他病例的資料，才知道自己有閱讀障礙。母親一直不讓他知道，因為不想讓他受到汙名，或給他一個不努力上學的藉口。

舊金山 加大閱讀障礙中心Robert Hendren說，1970年代紐森求學時期，愈來愈多醫師與心理健康專家，開始意識到學習障礙的根源，在於兒童大腦的工作方式，但並未被廣泛理解。

紐森說，他20多歲時的第一分商業計畫，認識到自己在視覺上富有創造力的一面，直到開創第三、四家企業之後，開始意識到自己的閱讀障礙。儘管最終在灣區、納帕谷和太浩湖開設一系列葡萄酒商、釀酒廠、酒吧、餐廳，「但這並沒有讓我感覺更聰明」。

舊金山最年輕市長

「直到2003年競選舊金山市長後」，紐森才慢慢擺脫自己「智力低下」的感覺。紐森說，在辯論舞台上，他意識到自己可以堅持。他開始培養更多自信，這種自信來自毅力與磨練。2004年，他當選舊金山最年輕市長，2018年，以一個世紀以來最大勝差，坐上市長位子。

就像Hilary說，通往權力的道路，並不那麼順遂。他們父母在1971年離婚後，單身母親打三份工撫養他們，但紐森也受益於前加州上訴法官、負責管理蓋蒂（Gettys）家族信託的父親威廉紐森（William Newsom）。

政治顧問Peter Ragone擔任紐森舊金山市長期間的新聞秘書，他說，紐森準備管理市政的過程，與大多數政客不同。工作人員不能只遞給他簡報材料和活頁夾，他會與他們進行詳細的問答，以便牢記訊息。

紐森形容自己的準備水平「很誇張」，他說，本月早些時候搬家時，大量文件與筆記「塞滿不只一個房間」。「所有文件，都有畫線、圈出的痕跡，他將不同主題提取出來，分解到兩、三頁紙，最後記在這些黃卡上。」這些黃卡，包含他所讀到關於這個話題「最精華」部分。

這個月來，紐森一直巡迴加州，參觀教室，分享自己這個與眾不同的成長經歷。「閱讀障礙讓我欣賞與眾不同的人」紐森說，這也是他總重複著一句話「加州不僅容忍多樣性，且正面看待著。」