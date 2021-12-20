母子檔搶劫28亞裔老人 已獲釋？

Floarea Ghiocel（左）和兒子Marius Ghiocel（右）12月14日被園林市警方逮捕。 （園林市警察局提供）

洛杉磯縣阿罕布拉 市（Alhambra）的華裔老人，12月15日遭遇陌生女子強吻，並被強行戴項鍊。家人認為嫌犯是一對母子搭檔，專門挑亞裔 老人下手實施搶劫，在辨認照片後認為，這兩名嫌犯疑似在橙縣園林市 (Garden Grove)等地作案28次的嫌犯相同，但兩嫌14日被園林市警方逮捕，但竟在第二天再次出現以相同手法作案，懷疑是被捕後即被釋放，但園林市警方並未證實。

80多歲的阿市居民謝先生15日被一名陌生女子在家門口強吻，並被強行戴項鍊，老人百思不得其解，不知道對方意圖何在，他甚至擔心自己已被女子下了迷藥。家人當天仔細查看監控視頻，當時也沒有弄明白對方究竟想幹什麼。

鄰居Jenny的父親在同一天也有類似遭遇，直到Jenny看到世界日報12月16日的報導才明白。報導指出，一對西裔母子搭檔作案28次，通過誘騙亞裔老人試戴假項鍊，搶奪老人身上戴著的真項鍊，或老人身上其他財物，與我們的遭遇幾乎一模一樣。

Jenny希望通過父親及鄰居的親身經歷，提醒阿市附近居民，這兩名母子搭檔的嫌疑人一直在華人社區尋找作案目標，針對亞裔老人下手，作案手法十分相似。

經過照片辨認，阿市兩名遭遇搶劫未遂的老人都認為，他們碰到的一男一女正是園林市警方日前逮捕的嫌疑人Floarea Ghiocel，和她的兒子Marius Ghiocel，此二人在過去六個月涉嫌28起針對亞裔老人搶劫。老人這才明白自己的項鍊為何會被扯斷，原來嫌疑人的真實目的是搶劫老人的真項鍊，幸虧當時警覺，沒有被對方得手。

但讓Jenny不解的是，兩名嫌犯既已在14日被警方逮捕，為何會在逮捕後的第二天15日來到阿市重新作案，「我猜測，可能是警方已經放人了，現在很多案子都這樣，警察 抓到人之後，檢察官不能起訴，因此很快就放人。」

記者試圖聯繫園林市警方，求證被捕的兩名嫌犯是否已獲釋，但至截稿前，警方並未回應。