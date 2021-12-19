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疫情後遊輪旅行 乘客少更悠閒

記者邵敏／洛杉磯報導
洛杉磯地區19名華人朋友，近日組團參加遊輪旅行。（何小姐提供）
洛杉磯地區19名華人朋友，近日組團參加遊輪旅行。（何小姐提供）

進入後疫情時代，人們逐漸恢復正常生活，包括遊輪旅行。洛杉磯地區19名華人朋友，近日組團參加公主號遊輪墨西哥之行，紛紛表示疫情前後的遊輪旅行大不相同。

家住洛杉磯縣阿罕布拉市（Alhambra）的何小姐，最近與眾多朋友一起參加公主號遊輪的墨西哥之行，11月27日從洛杉磯聖彼渚（San Pedro）碼頭出發，途經墨西哥停靠上岸，12月4日返回洛杉磯，一共八天七夜的海上行程。何小姐表示，這次的遊輪之行與以往區別很大，除價格便宜外，船上的遊客數量也大幅減少。

據何小姐介紹，以往一艘公主號遊輪大概有三四千名遊客，此次只有1400人左右，船上的員工據說就有一千多人。何小姐說，按照這樣的比例，幾乎是一對一服務，「並沒有聽說遊輪限制人流，目前遊客不多，大概很多人仍不敢坐遊輪，怕感染新冠病毒。」

坐遊輪曾是很多人選擇休閒旅遊的一種方式，在船上包吃包住，又可以享受海上美景及各種娛樂活動，免去旅途勞頓，但新冠疫情徹底改變了遊輪的命運。疫情爆發初，整艘封閉的遊輪幾乎成為病毒最好的滋生地，人們一度對遊輪望而卻步。但隨著正常生活的重新開放，一些遊客又重新選擇遊輪旅行。

何小姐認為，根據此次旅程經驗，她覺得坐遊輪還是相對安全，上船前每一名遊客都要出示完全接種的疫苗卡，核對個人身分信息，同時還要出示48小時內的病毒檢測陰性證明，「檢查非常嚴格，這也讓遊客可以安心在船上享受這幾日的遊輪生活。」

除了船上遊客大量減少外，遊輪到達墨西哥靠岸後，何小姐說以前當地旅遊景點人頭攢動，非常熱鬧，但現在卻十分冷清蕭條，「疫情前，靠岸的地方會停著多艘遊輪，但這次只有我們一艘船停在那裡，說明遊輪旅行還是沒有完全恢復。」同時遊輪上的娛樂節目也比疫情前減少了，「以前各種表演，但現在就比較少，估計還是擔心太多人聚集在一起，會有感染風險。」

雖然船上的娛樂項目不多，但何小姐與她一起出行的朋友並沒有覺得遺憾，「我們每天吃得很好，牛排、龍蝦等各種豐盛美食每天都有，幾乎24小時提供免費飲食。我們一行19人，大家可以一起在船上玩，還是非常盡興。」

遊客表示疫情前後的遊輪旅行大不相同。（何小姐提供）
遊客表示疫情前後的遊輪旅行大不相同。（何小姐提供）

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