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未接種新冠疫苗 恐拿不到綠卡

記者王若然／洛杉磯報導
未接種新冠疫苗，可能導致無資格獲得綠卡。（本報檔案照）
未接種新冠疫苗，可能導致無資格獲得綠卡。（本報檔案照）

是否施打新冠疫苗本是個人自由，但現在疫情肆虐，新冠肺炎在綠卡資格審核過程中，已經被移民局歸為「A類不得入境美國的疾病」（Class A inadmissible condition），如果沒有接種新冠疫苗，很可能導致失去獲得綠卡的資格。

沒有施打新冠疫苗大概率無法獲得綠卡，這是因為移民局今年10月1日開始在移民體檢中，將新冠肺炎疫苗列為必須接種的疫苗之列，除非因道德或宗教信仰無法接種疫苗。若申請人以宗教等理由不打算打新冠疫苗，需要提前提交申請，由移民官決定是否可以豁免新冠疫苗的施打。

根據美國移民和國籍法，發放綠卡前，申請人必須通過體檢測試（Immigration Medical Exam）。體檢除了檢查身體外，還要確保當事人注射過了特定的幾種疫苗。10月1日起，移民局正式將新冠疫苗列在其中，而新冠肺炎也被認為是高傳染性的呼吸道疾病，在「A類不得入境美國的疾病」中，除了新冠肺炎，A類疾病還包括肺結核、梅毒等其他高傳染性疾病。

根據移民律師許俊良，該政策實施後，移民局更新了體檢時申請者需要攜帶的I-693表格。上面增加了新冠疫苗一項。如果申請人不接種疫苗，那麼醫師是不會簽字的，申請人也不會拿到合格的體檢報告。

許俊良說，據他了解，還沒有遇到因抗拒新冠疫苗而放棄綠卡申請的。體檢報告是在提交移民表格485時一起提交，或在綠卡面談時提交的。

美國目前授權緊急使用的疫苗包括輝瑞、莫德納和嬌生疫苗。如果申請人在海外，可以提供WHO指定疫苗的接種證明。例如中國大陸的科興、國藥疫苗。

移民律師郝琦表示，移民面談步驟和政策自疫情爆發以來有了很大的變化。例如，在美國境內面談時，移民官和申請人被分配在兩個房間，通過iPad來交談，或者在一個房間有玻璃擋板。申請人在進入移民局之前，都會被問是否有發燒症狀，是否感染新冠病毒等，如果有，是不會讓申請人進入的。除了移民面談，海外人員在申請來美簽證時，也會被問到近幾年是否去過某些疫情嚴重的國家，這些都是為了篩檢潛在的新冠肺炎患者。

移民局 疫苗 綠卡

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