2變種夾擊 醫院長假後可能塞爆

在Delta和Omicron兩款變種病毒威逼下，專家們擔心在年末假期後，醫院恐被塞爆。(CDC臉書)

加州 與全美經歷過新冠病毒Delta病株導致新冠確診數暴增後，現在又面臨傳染力更強的Omicron 病株，橙縣副衛生官Regina Chinsio-Kwong稱之為形成中的完美風暴。加州新冠疫情預測機制更合理推斷，各地醫院數周內可能就會被新冠病患塞爆，而且空有床位但沒人手照顧，恐比2021年中的狀況更糟。

加上初步研究發現，完全接種者對Omicron病株抵抗力只有35%，加強針雖然可以拉高到75%，但是仍然低於對Delta病株的95%抵抗力。因此，聯邦疾管中心（CDC）的推估是，全美聖誕假期當周的新增個案可能突破100萬人，但萬聖節前後每周才50萬人確診。

加州因為新冠而住院的人數自從11月24日就持續增加。每10萬人的住院人數，聖伯納汀諾縣為19人，河濱縣13人，聖地牙哥縣11人，洛杉磯 與范杜拉縣8人，橙縣6人。專家認為超過5人的比例就代表風險增加。

同時因為醫界釋出的訊息是，Omicron病株的傷害沒那麼強，因此很多人就掉以輕心，覺得打了疫苗在感染到也不會怎樣，但是就算Omicron病株的需要住院比例只有1%，遠低於Delta病株的10%，但正如廣東話說的「蟻多褸死象」，連洛縣公衛局長費若（Barbara Ferrer）都擔心，確診病人大量增加後，最終需要住院的人數還是會壓垮醫院。

雖然目前來看，因為新冠而需要住院的人數並未增加，但醫院卻還是一床難求，因為其他病症患者之前因為新冠無法就醫，現在紛紛住院治療。以東洛杉磯的Adventist Health White Memorial醫院來說，營運長Mara Bryant坦言，眼前的事實是就是一堆病患等著開刀，如果新冠再起，雖然之前有陸軍搭蓋的野戰帳篷可提供80個床位，但是他們已經抽不出人力照顧了。

更別提接種率低的縣份，特別是內陸帝國與中央山谷地區，醫院自從Delta病株出現後就沒得閒過。洛杉磯時報報導，河濱縣從今年夏季起，救護車排隊的現象就沒消失過，10到12台是常有的事，等上五小時也不是新聞，河濱縣過去四個月的狀況簡直糟透了。