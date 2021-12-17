我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州州大錄取將取消SAT 最大四年制大學牽動全美改革

「求戴套還被笑」 2女痛訴遭「慾望城市」大人物性侵

復飛突變卦 新航明年2月取消LA直飛台北

記者張宏／洛杉磯報導
新加坡航空8月份開航的促銷廣告還歷歷在目，不到半年後竟然再次停飛。（讀者提供）
新加坡航空8月份開航的促銷廣告還歷歷在目，不到半年後竟然再次停飛。（讀者提供）

原本洛杉磯至台北航線有長榮、華航和新加坡航空三家公司執飛，讓消費者有更多價格和服務的選擇。但新加坡航空公司近日宣布從2022年2月18日起，將不再執飛洛杉磯到台北的直飛航線，所有班機不管是前往洛杉磯或台北均需先經由新加坡再轉飛。

對此，新加坡航空發布聲明回應，「由於商業原因，新航將於2022年2月18日起停止提供洛杉磯至台北航線的服務。直接從新航購買機票並預計在2022年2月18日之後搭乘航班的乘客，可填寫在線協助申請表申請退款，網址為https ://www.singaporeair.com/request.form。 這包括使用里程兌換的機票，或使用現金和里程混合支付的機票。通過旅行社或合作航空公司購買機票的客戶，請直接聯繫他們尋求幫助。 對於此次航班中斷可能造成的任何不便，深表歉意。」

新加坡航空在今年8月25日起執飛每周三班洛杉磯至台北的航班，在此之前新航從2008年10月起退出該航線有13年之久。為此新航還推出各種優惠促銷，開航機票價格很誘人，經濟艙往返票價含稅788元，優選經濟艙(豪華艙)票價1318元，商務艙4818元。加上新航服務和飛機餐一向口碑不錯，讓不少民眾趨之若鶩。

有民眾反應，該航空公司在11月黑五時，還賣出很多五、六百元的經濟艙機票，完全沒有停飛跡象，買到票的消費者本來滿心歡喜，結果不到一周就收到新航來信，宣布停飛洛杉磯到台北的直飛航線，讓很多民眾大呼不理解。

華人李先生表示，新航號稱服務好、吃的好，他購買了明年回台北的經濟艙往返機票，但沒想到最近就接到回程被取消的通知（因在2月18日之後)，致電該航空公司的電話卻都打不通。

有華人對此停飛表示不滿，華人孫女士表示，新航復航半年就再次停飛，讓消費者感覺被忽悠，雖然大環境不好，但是復航前就已是疫情存在的大環境，一個如此規模的公司開通航線難道不做市場調查嗎？明明發生的是預期之內的事情，航線說停就停，結果都是消費者買單。

她本來打算明年疫情緩解坐新航回台灣的，因為聽說新航機票價格和服務都很有吸引力，現在希望落空，讓她對這家航空公司印象大打折扣。

航線 洛杉磯 新加坡

上一則

賞奇石觀繁星 約書亞樹國家公園景色獨特 有助紓壓

下一則

估350萬旅客進出…年底假期LAX迎今年最忙時段

延伸閱讀

洛杉磯僑教中心主任送舊迎新 僑界500人晚宴共聚一堂

洛杉磯僑教中心主任送舊迎新 僑界500人晚宴共聚一堂
新加坡航空明年2月取消台北洛杉磯直飛航班

新加坡航空明年2月取消台北洛杉磯直飛航班
連續持槍搶六市油站和便利店 洛縣警局拘捕三少年

連續持槍搶六市油站和便利店 洛縣警局拘捕三少年
洛縣政委巴格將增加轄區執法經費 對抗快閃搶劫團夥

洛縣政委巴格將增加轄區執法經費 對抗快閃搶劫團夥
洛杉磯國際機場16日迎來今年最忙時段

洛杉磯國際機場16日迎來今年最忙時段
疫情前後郵輪旅行大不同 為何現在去特棒 過來人解疑

疫情前後郵輪旅行大不同 為何現在去特棒 過來人解疑

熱門新聞

華女劉洋洋車禍遇難，她的同事們設立了眾籌頁面幫助辦理後事。（GoFundMe網頁截圖）

世界晚報／20歲華男被逮 涉嫌超速撞死亞馬遜華女高管

2021-12-11 21:15
航空公司將經濟艙畫分出多個等級和價格，通過座位間隔、提前登機、選座位等方式來區分經濟艙的服務。（檔案圖）

航空公司經濟艙硬畫分3等級 每項服務都要錢

2021-12-13 02:14
奧運花樣滑冰運動員和長期民主黨活動家關穎珊。(Gettyimages)

獲提名出任駐貝里斯大使 關穎珊：感到自豪

2021-12-15 17:54
中國遊客赴美日益順暢，不少中國父母最近拿到護照，不過需要填表證明自願去美國或證明美國有直系親屬即可。（檔案圖）

疫情下 中國父母只要有這些理由 赴美不再難

2021-12-12 14:47
華人夫婦一直未接種疫苗，最近先生疑似染疫死亡，太太忙接種疫苗。（聖安東尼奧醫院提供）

南加內陸華人夫婦因信仰未打疫苗 近日先生染疫過世

2021-12-16 14:29
中國遊客赴美日益順暢，不少中國父母最近拿到護照，不過需要填表證明自願去美國或證明美國有直系親屬即可。（檔案圖）

證明自願到美或有直系親屬 中國赴美探親限制鬆綁

2021-12-13 02:29

超人氣

更多 >
王力宏婚內出軌？網友爆料對象是女團BY2妹妹

王力宏婚內出軌？網友爆料對象是女團BY2妹妹
南加內陸華人夫婦因信仰未打疫苗 近日先生染疫過世

南加內陸華人夫婦因信仰未打疫苗 近日先生染疫過世

禁止逼遷令屆滿後 「10分鐘強制驅離」措施重出江湖

禁止逼遷令屆滿後 「10分鐘強制驅離」措施重出江湖
新加坡航空明年2月取消台北洛杉磯直飛航班

新加坡航空明年2月取消台北洛杉磯直飛航班
曾與梁朝偉傳三角戀 昔日「一線花旦」近照曝光

曾與梁朝偉傳三角戀 昔日「一線花旦」近照曝光