加州職場防疫新規：接觸確診者 須自主管理14天

加州職場防疫規定再升級，圖為環球影城內甜點店內的工作人員。（美聯社）

加州 政府決定全面恢復室內口罩 令後，加州職業安全暨健康標準委員會（Cal/OSHA）接著修改職場工作規定，即日起，不論是否完全接種新冠疫苗，也不管快篩是否呈現陰性，只要是與新冠確診患者密切接觸後，都需自主健康管理14天。

「自主健康管理」區分兩種方式：第一是在家隔離14天，期間完全不到公司；二是繼續到班，但這14天內必須全程配戴口罩，且與其他人員保持六呎距離。

加州先前的規定是，完全接種後的員工，就算曾經與確診患者密切接觸，仍可繼續工作，只有當他們出現病徵時才需要停工。此一規定基本上肯定疫苗的防護能力，但新規形同否定，疫苗對新冠病毒與變種病株的防護力。

此一規定一出，業界譁然，疾呼缺工問題將更嚴重，業者防疫成本也會飆高。電影協會（Motion Picture Association）的反彈更是強烈，一是演員不可能在出鏡時配戴口罩，二是化妝師、髮型師也不可能與演員保持六呎距離。

加州並非實施這類加強規定的第一州，先前已經有密西根、俄勒岡、維吉尼亞州實施。拜登總統要求全面接種的規定仍在法院僵持中，但現在似乎已無所謂，因為不管有沒有接種，勞工 的工作權都會受到影響。

勞工界的反應相對冷靜。加州勞工聯盟(California Labor Federation)立法顧問Mitch Steiger說，政府諸公6月就是太過輕忽，才會在資方要求下鬆綁防疫規定，現在恢復只是剛好而已。

不過，預定實施到2022年4月14日的新規，有個地方卻引發勞工議論。新規待確認的修正案中，有一條是要自2022年3月起，取消新冠相關的有薪病假。一旦Cal/OSHA同意，形同逼勞工走上絕路，要不就是偽裝沒事繼續上工，要不就是在家隔離然後喝西北風。