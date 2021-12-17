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連搶洛縣6市加油站、便利店 3非裔少年被逮

諾瓦克訊
洛縣警局拘三非裔少年。（示意圖，洛縣警局官網下載）
洛縣警局拘三非裔少年。（示意圖，洛縣警局官網下載）

洛杉磯縣東南地區多起持械搶劫案的三名少年嫌疑人，16日被警方拘留。這一系列持械搶劫案的對象，包括華人進出當地華資商號頻繁的工業市（ Industry）。

洛杉磯縣警局重案組（Los Angeles County Sheriff's Department's Major Crimes Bureau）表示，他們近日調查發生在諾瓦克（Norwalk）和工業市的一系列武裝搶劫案時發現，嫌疑人大多為手持槍械的非裔男性。

洛縣警局偵探本周二對這些城市的搶劫案做出了回應，調查發現現場涉案的嫌疑人使用的車輛和車牌，和警方系統存檔的「重罪車輛，武裝和危險」等警告相吻合。

警方稍後在搶劫現場發現了嫌犯並實施攔截，在搜查車輛時，警察發現1000多元現金，同時找到這些少年嫌疑人與多起搶劫案聯繫起來的證據。

警探們表示，他們相信同樣的三名少年嫌疑人應對上周日至本周二持續發生在貝爾弗勞華（Bellflower）市、工業市、諾瓦克市、畢柯立維拉市（Pico Rivera）、惠提爾市（Whittier）和唐尼市（Downey）的多個加油站和便利店的一系列武裝搶劫有關係。

警方鼓勵民眾舉報搶劫，洛縣警局重大犯罪辦公室電話562-946-7150，也可匿名舉報800-222-8477，或通過lacrimestoppers.org在線提供信息。

工業市 洛縣 洛杉磯

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