我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

舊金山灣區汽車竊案頻傳 車主索性「車廂大開」

多明尼加私人飛機墜毀 9名死者全是美國公民

怕賊砸窗 車主求饒敞開車廂擺明沒啥好偷

編譯組／綜合報導 
灣區魔高不只一丈，車主乾脆清光車內、敞開後門。（ABC）
灣區魔高不只一丈，車主乾脆清光車內、敞開後門。（ABC）

加州灣區汽車相關竊盜案越來越多。舊金山的住宅闖入竊盜案年增32%，汽車財物竊案增加25%；屋崙（Oakland）也差不多糟，雙雙年增27%。正因為竊賊科技水平越來越高，連車上未關機的筆電也能測知，灣區許多車主為了避免車窗被砸、門鎖被橇，離車時乾脆將後車廂門敞開，等於公告周知「這車沒啥好偷的」。 

洛杉磯ABC電視台報導，所幸目前在南加州，尚未出現如此車主自動向竊賊「自白」、「求饒」的作法。

但警界人士知道此事後大呼萬萬不可，因為把廂門敞開，更可能引狼入室，且不說路人隨意入車東瞧西瞧，還可能讓有心人趁機卸下備胎、偷走電池，或亂翻副駕駛座的手套箱，看看裡面是否有車主的個資，然後到住所再幹一票。屋崙市長薛麗比（Libby Schaaf）呼籲，最好的做法還是裝個監視器，然後與警局連線。 

敞開後廂門以防竊賊的照片最早是在網路傳開，一個目擊者表示，大家下車時都得清光車裡物品，然後敞開車門讓大家看光光，這樣才不會有賊打破車窗，「天啊，屋崙怎會淪落至此」。不過屋崙警局代理副局長林德賽（Drennon Lindsey）說，她並不意外這種情況會出現，因為竊賊的手法越來越厲害，就算一部未關機的筆電，竊賊也能偵測到，照樣破窗下手，就算藏在座位底下也一樣。 

舊金山警局退休副局長譚敬文(Garret Tom)則說，在他警察生涯40年裡，從未見過敞開廂門防賊的事，真是太讓人吃驚了，治安絕對出了問題。他受訪時說，時代真的不同了，以前可能有人把窗戶搖下，或不鎖車門，但沒見過連後車廂門都敞開的。但是他也提醒，敞開廂門可能引發更多問題，包括不請自來的閒人亂翻車內。 

為了因應年底長假的來臨，舊金山與屋崙警方都已加強人潮眾多地段的巡邏人力，但林德賽還是提醒車主，千萬留心，下車時千萬確認再確認，不要留下任何值錢的東西，也不要往座椅下塞東西，當然更別把後車廂門敞開。

屋崙 舊金山 加州

上一則

洛縣快閃搶劫 巴沙迪那T-Mobile失5000元電子產品

下一則

母子檔劫亞裔半年涉28案 鎖定佩戴昂貴珠寶長者

延伸閱讀

助警方買無人機 屋崙華促會接受7.5萬捐款

助警方買無人機 屋崙華促會接受7.5萬捐款
屋崙華埠人行道破舊不堪 10處出現大洞或鐵板翹起

屋崙華埠人行道破舊不堪 10處出現大洞或鐵板翹起
屋崙暴力犯罪激增 市議會批准加開2期警察學院

屋崙暴力犯罪激增 市議會批准加開2期警察學院
屋崙市長薛麗比：支持警察維持治安 市民請繼續發聲

屋崙市長薛麗比：支持警察維持治安 市民請繼續發聲
薛麗比：抗暴力 屋崙將增辦警察學院 5所變7所

薛麗比：抗暴力 屋崙將增辦警察學院 5所變7所
屋崙暴力犯罪猖狂 市長薛麗比宣布擴大警力

屋崙暴力犯罪猖狂 市長薛麗比宣布擴大警力

熱門新聞

華女劉洋洋車禍遇難，她的同事們設立了眾籌頁面幫助辦理後事。（GoFundMe網頁截圖）

世界晚報／20歲華男被逮 涉嫌超速撞死亞馬遜華女高管

2021-12-11 21:15
航空公司將經濟艙畫分出多個等級和價格，通過座位間隔、提前登機、選座位等方式來區分經濟艙的服務。（檔案圖）

航空公司經濟艙硬畫分3等級 每項服務都要錢

2021-12-13 02:14
中國遊客赴美日益順暢，不少中國父母最近拿到護照，不過需要填表證明自願去美國或證明美國有直系親屬即可。（檔案圖）

疫情下 中國父母只要有這些理由 赴美不再難

2021-12-12 14:47
現金買房要通報，房價受影響？（Pixel）

世說新聞／現金買房要通報 房市慘了？

2021-12-07 21:22
奧運花樣滑冰運動員和長期民主黨活動家關穎珊。(Gettyimages)

獲提名出任駐貝里斯大使 關穎珊：感到自豪

2021-12-15 17:54
中國遊客赴美日益順暢，不少中國父母最近拿到護照，不過需要填表證明自願去美國或證明美國有直系親屬即可。（檔案圖）

證明自願到美或有直系親屬 中國赴美探親限制鬆綁

2021-12-13 02:29

超人氣

更多 >
幫忙幹活留宿兒媳家 他爬進親家母被窩 連3晚強姦

幫忙幹活留宿兒媳家 他爬進親家母被窩 連3晚強姦
獲提名出任駐貝里斯大使 關穎珊：感到自豪

獲提名出任駐貝里斯大使 關穎珊：感到自豪
她在珠峰被強姦? 警無法立案 網酸「誰叫妳不跑」

她在珠峰被強姦? 警無法立案 網酸「誰叫妳不跑」
王力宏4段情都是天后 李靚蕾背景強大地位難保

王力宏4段情都是天后 李靚蕾背景強大地位難保
騰訊30歲遊戲開發「大神」毛星雲 墜樓亡

騰訊30歲遊戲開發「大神」毛星雲 墜樓亡