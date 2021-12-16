怕賊砸窗 車主求饒敞開車廂擺明沒啥好偷

灣區魔高不只一丈，車主乾脆清光車內、敞開後門。（ABC）

北加州 灣區汽車相關竊盜案越來越多。舊金山 的住宅闖入竊盜案年增32%，汽車財物竊案增加25%；屋崙 （Oakland）也差不多糟，雙雙年增27%。正因為竊賊科技水平越來越高，連車上未關機的筆電也能測知，灣區許多車主為了避免車窗被砸、門鎖被橇，離車時乾脆將後車廂門敞開，等於公告周知「這車沒啥好偷的」。

洛杉磯ABC電視台報導，所幸目前在南加州，尚未出現如此車主自動向竊賊「自白」、「求饒」的作法。

但警界人士知道此事後大呼萬萬不可，因為把廂門敞開，更可能引狼入室，且不說路人隨意入車東瞧西瞧，還可能讓有心人趁機卸下備胎、偷走電池，或亂翻副駕駛座的手套箱，看看裡面是否有車主的個資，然後到住所再幹一票。屋崙市長薛麗比（Libby Schaaf）呼籲，最好的做法還是裝個監視器，然後與警局連線。

敞開後廂門以防竊賊的照片最早是在網路傳開，一個目擊者表示，大家下車時都得清光車裡物品，然後敞開車門讓大家看光光，這樣才不會有賊打破車窗，「天啊，屋崙怎會淪落至此」。不過屋崙警局代理副局長林德賽（Drennon Lindsey）說，她並不意外這種情況會出現，因為竊賊的手法越來越厲害，就算一部未關機的筆電，竊賊也能偵測到，照樣破窗下手，就算藏在座位底下也一樣。

舊金山警局退休副局長譚敬文(Garret Tom)則說，在他警察生涯40年裡，從未見過敞開廂門防賊的事，真是太讓人吃驚了，治安絕對出了問題。他受訪時說，時代真的不同了，以前可能有人把窗戶搖下，或不鎖車門，但沒見過連後車廂門都敞開的。但是他也提醒，敞開廂門可能引發更多問題，包括不請自來的閒人亂翻車內。

為了因應年底長假的來臨，舊金山與屋崙警方都已加強人潮眾多地段的巡邏人力，但林德賽還是提醒車主，千萬留心，下車時千萬確認再確認，不要留下任何值錢的東西，也不要往座椅下塞東西，當然更別把後車廂門敞開。