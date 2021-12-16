華女慢跑被車撞死 丈夫崩潰 家屬悲痛要討公道

劉洋洋與丈夫Joseph兩人夫妻感情一直很好。（Joseph提供）

一場車禍 ，徹底改變一個家庭。33歲的亞馬遜新晉女高管劉洋洋，在今年感恩節後的一次慢跑中，被駕駛寶馬車的20歲黃姓華裔青年（Austin Wong）撞死。悲劇發生後，劉洋洋的父母與丈夫食不知味、夜不能寐。本報記者近日獨家對話劉洋洋的家人，他們向記者分享愛人去世後的悲痛與心酸，希望加州 司法與他們站在同一陣線，讓肇事者得到應有懲罰，還他們和劉洋洋一個正義與交代。

雖然車禍已經過去快三周，劉洋洋的丈夫Joseph仍然處在悲痛當中，至今仍無法安穩入睡。Joseph表示，得知妻子出車禍後的前三天，他一度想要輕生。現在的狀況稍有所好轉，但每天的睡眠時間仍然在四小時以下。為了不睹物思人，加重悲痛，他將家中部分妻子的照片取下。

他說，結婚五年半以來，夫妻感情一直很好；原打算明年要小孩，近期兩人也在積極看房子，希望在巴沙迪那市買一棟大一點的房子。提及他與妻子都很喜歡旅行，去過七大州中的六個，到過的國家已數不清。他們原本並訂好12月前往最後一個沒有去過的南極洲，沒想到意外卻先降臨。

據悉，劉洋洋是家中的獨生女，從小就很優秀獨立，是父母的掌上明珠。劉洋洋的母親陳女士，在聽到女兒發生意外去世時，整個人完全崩潰。住在北加 州的陳女士說，她對洋洋的付出很大，很細心的照料愛女。因為出生在中國成都的洋洋，小時候體弱多病，成都的很多兒科醫師都認識洋洋，因為「幾乎每個月都要帶她去看病」。提及八歲時因為洋洋爸爸的工作變動，全家移民美國，她為了更好地照顧女兒與家庭，辭去工作做了全職媽媽。

痛失愛女之後，陳女士和丈夫的生活也發生了天翻地覆的變化，兩人都吃不下睡不著，甚至需要看心理醫生才能勉強度日。陳女士說，女兒出事當晚，她與丈夫都很著急，人在北加州的他們，想趕緊訂飛機票到洛杉磯，無奈最早的班機只有一張票，因此兩人決定從北加州開車到南加州。兩人一路邊哭邊開，「好幾次都開到差點出車禍」，心急如焚。

如今警方已經逮捕20歲的巴沙迪那市民華裔青年，罪名是涉嫌「車輛過失殺人罪」。但是劉洋洋的丈夫Joseph卻質疑警方，為何沒有在事發當天逮捕嫌犯，反而是在事發後兩周才將嫌犯逮捕。Joseph說，「一想到出事後嫌犯被放回家，我就很氣憤。」他對肇事者的家屬至今未做任何表態或嘗試聯繫，也相當不解。

Joseph想為愛妻討回一個公道，但令他最心寒的卻是政府單位的冷漠，尤其是巴沙迪那市政府未即時給他任何幫助。他說，巴市政府曾在市議會上表示哀悼，並承諾將給予協助，但他遲遲未收到市府的任何後續協助。Joseph說，在他一個一個給市議員寄電郵後，巴市政府才回覆他，他認為政府的舉動很「不真誠」。

他痛批政府單位只會嘴上説說，其實根本不在乎老百姓的遭遇，只當這是件「車禍死亡」數字在計算。這讓他不信任政府單位，對加州政府對罪犯寬容的態度也更失望。即便如此，為了愛妻，Joseph仍保持一絲希望，期盼加州司法還太太一個正義。

由於劉洋洋生前是一名提倡女性成為領導的新女性，同時也很熱衷影視行業。因此她的家人與同事共同在Gofundme網站上，希望募得15萬元，在劉洋洋取得碩士學位的賓州大學華頓商學院（The Wharton School) ，設立劉洋洋獎學金，以協助更多女性在影視方面上的成就。截至12月15日下午，該網頁（www.gofundme.com/f/yang-yang-liu-women-in-media-fund）已募資11萬1795元。