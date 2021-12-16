南加Omicron確診無人住院 有打完第3劑的人也同樣中鏢

顯微鏡下的新冠病毒。（聯邦疾管中心）

南加州 的洛杉磯、范杜拉、聖伯納汀諾等縣，近日都傳新冠病毒Omicron 病株的確診案例，其中多數人都已打完兩針疫苗，甚至有打完第三劑加強針的人也同樣中鏢，但所幸他們症狀較為輕微，且全部無需住院。

加州政府重新頒布的室內口罩 令，已於15日生效，要求還未實施室內口罩令的縣份配合，以防病例數再度攀高。

洛杉磯縣迄今已有15個Omicron病株的確診案例，包括14日新增的八例。新增案例中，無人需要住院，七人症狀輕微，第八例還不確定是否出現症狀。八人中的五人都已完全接種，但全都沒打加強針。兩人曾經得過新冠，只有一人出過國，兩人跨州旅行。洛縣公衛局因此表示，初步證據證實Omicron病株傳染力極強，連完全接種可能都無法倖免。

聖伯納汀諾縣14日出現首宗Omicron案例，住在Redlands的患者已經完全接種，還打了加強針。聖伯納汀諾縣表示，患者到外州參加會議，返家後出現症狀，現正在家休養。

自己設有衛生局的巴沙迪那市，13日通報首宗Omicron案例，患者完全接種、且打了加強針，但因為與自主隔離者密切接觸，因此感染新冠，但症狀不嚴重，不需住院。

范杜拉縣11日就發現Omicron案例，同樣是已完全接種者，但狀況不嚴重，也不需特別醫療照護，與患者密切接觸者都篩檢為陰性，也無症狀。但范杜拉縣公衛局強調，Omicron病株的傳染力為1.3，意即一人感染後會傳給1.3個人，因此未來個案只會更多，不會減少。

加州的口罩令暫定維持至2022年1月15日。不過舊金山市已經宣布，因為當地的防疫向來徹底，因此每個人都經確認已完全接種的室內場所，如健身房，民眾可以自行決定要不要戴口罩，不受加州命令的規範。

洛杉磯與范杜拉縣雖然已經實施室內口罩令，但鑒於世界衛生組織（WHO）對Omicron病株傳染力的嚴重警告，加州政府決定強制尚未實施室內口罩令的聖地牙哥、河濱、聖伯納汀諾、橙縣都開始執行，連同中央山谷與北加各地都要落實。