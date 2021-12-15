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南加暴雨斷電 撤離部分居民 洛縣、橙縣等地設避難所

記者啟鉻／洛杉磯綜合報導
大風雪14日來襲南加，從莫哈維通往貝克斯菲的58號公路，因為下雪發生數起嚴重車禍，造成人員受傷、車輛損毀。(加州公路巡警局網頁)
大風雪14日來襲南加，從莫哈維通往貝克斯菲的58號公路，因為下雪發生數起嚴重車禍，造成人員受傷、車輛損毀。(加州公路巡警局網頁)

一個超勁太平洋風暴系統14日襲擊南加地區，帶來強降雨、大風、山地降雪，部分地區發生洪水，尤其是近期發生野火地區出現泥石流，風暴導致部分道路出現危險駕駛狀況，有三輛車輛落入湍急河流中，救援人員正緊急施救，尚未確定是否有傷亡情況。部分地區出現斷電，洛杉磯縣、聖塔芭芭拉縣、橙縣、河濱縣、聖伯納汀諾縣部分地區居民接到撤離令，當地已設立避難所。截至發稿，南加尚未有因這次風暴導致重大的災難發生。

截至14日午後稍早，洛杉磯市中心降雨量超過二吋，是1888年有紀錄以來的兩倍多，預計傍晚前會有更多降雨。降雨量較多地區還有比佛利山和Bel Air，有超過二吋降雨量，同時伍蘭岡（Wood Hills）降雨量超過4.5吋，拉肯亞達-弗林楚奇（La Canada Flintridge）降雨量約3.5吋。洛縣部分山地一帶降雨量在五吋至六吋間。

洛杉磯縣天普市發生樹木倒伏。（警方提供）
洛杉磯縣天普市發生樹木倒伏。（警方提供）

據國家氣象局稱，截至當日上午8時，南加部分山地、山麓一帶，降雨量達七吋，海岸及山谷地區降雨量達一至三吋。氣象局說，一整天降雨量有時比較大，高海拔地區持續降雪，強風具有破壞力。同時指出，當地持續有雷暴發生，強降雨會在一些地方導致洪水威脅。部分山地風力達每小時74哩，海岸及山谷地區風力可達每小時30哩至40哩。

氣象預報員表示，南加地區海拔6000呎至7000呎山地出現降雪，預計累積降雪達三呎。多個地方當天一大早就出現洪水。洛杉磯縣北部的Lake Hughes路因洪水氾濫，其中一段路被迫限制交通。洛杉磯國際機場附近也發生洪水，通向機場的主要道路Sepulveda大道隧道至少一條南向線道，因洪水需要清理，導致交通阻塞。

洛杉磯市消防人員在洛杉磯河附近高度戒備，避免意外發生。由於風暴持續，河水湍急。當天上午9時，消防員趕到市區中心華盛頓大道附近河段實施救援，有人報警稱一輛車淹沒河中。據媒體報導，目前發現有三輛車掉落洛杉磯河中。尚未有死傷者報到。還有一名男子當天晨在Sylmar高中附近掉入洛杉磯河中，後被救援人員搶救脫險。

南加強降雨，三車落入洛杉磯河中，尚未確定死傷者。（KTLA）
南加強降雨，三車落入洛杉磯河中，尚未確定死傷者。（KTLA）

交通信號也受到影響。馬里布地區位於Pacific Coast Highway在Coastline 至Cross Creek間有多個信號燈無法正常工作，令本來糟糕的交通條件，更加危險。所幸目前無嚴重車禍發生。

風暴也導致各地停電事故頻發。據報導，近午時分洛杉磯市水電局覆蓋地區發生多處停電事故，包括El Sereno、Highland Park、Westwood以及 Studio City等地。南加愛迪生公司報告最初有6000多戶用電受影響，隨後數量減少至千餘戶，目前尚不知有多少用戶停電與風暴有關聯。

14日降雨一直持續到午後，至傍晚逐漸減弱。15日天氣晴朗，隨後會有一個較弱風暴於16日到達南加地區。國家氣象局已經在近期野火地區發布山洪預警，持續到14日晚6時，這些預警地區包括Bobcat、Ranch2、Dam、Lake以及Palisades野火地區。天氣預報員稱，這些地區或短時間出現每小時降雨量一吋或更多降雨。

橙縣警局對Bond Fire野火地區附近居民發布自願撤離警報，包括Modjeska、Silverado以及Williams山谷地帶。身體有障礙人士及需要協助居民，可致電縣警局求助電話714-647-7000。位於Lake Forest Sports Park的一個庇護照顧中心已經建立，開始接受撤離避難居民。

內陸地區也有庇護中心成立。當地紅十字會在雷德蘭市（Redlands）位於東Colton街31000號街區Redlands East Valley高中設立庇護所，河濱縣美國紅十字會在標蒙市Albert A. Chatigny長者社區中心設立居民避難所。

洛杉磯國際機場 風暴 洪水

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